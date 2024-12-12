Ducati traz a evolução da família Scrambler com a linha 2025

Os elementos de estilo clássicos da linha Scrambler – faróis, o tanque de combustível e o painel de instrumentos – continuam a ser características-chave Crédito: Ducati/Divulgação

A Ducati revelou ao público na Itlália duas novas propostas para a família Scrambler em sua linha 2025. A Icon Dark foi pensada para quem procura uma motocicleta com linhas “limpas”. Já a Full Throttle, com pintura preta e bronze, remete às cores dos veículos de corrida de rua da década de 70.

As novidades representam uma evolução da segunda geração da Ducati Scrambler, lançada em 2023 com a proposta de combinar um visual clássico-contemporâneo com um conteúdo técnico que procura estabelecer uma referência para a categoria – um modelo pensado para quem procura liberdade e quer compartilhar seu estilo com os outros.

As Scrambler Icon Dark e Full Throttle chegarão às concessionárias europeias a partir de outubro e dezembro deste ano, respectivamente. Não há previsão sobre a chegada dos modelos ao mercado brasileiro.

Os painéis laterais e a carenagem traseira esportiva tornam a Icon Dark mais leve e elegante Crédito: Ducati/Divulgação

Os elementos de estilo clássicos da linha Scrambler – os faróis, o tanque de combustível e o painel de instrumentos – continuam a ser características-chave, de estilo refinado e com conteúdos técnicos mais atualizados, como as tampas substituíveis e o painel de instrumentos de TFT de 4,3 polegadas.

O motor bicilíndrico Desmodue, reforçado pelas novas tampas da embreagem e o alternador, tampas de correias e escape que deixam o motor completamente exposto, é mais leve e equipado com “ride-by-wire”, “quickshifter”, Riding Modes e ABS de curva, para aumentar o prazer de pilotagem e a segurança. O bicilíndrico de duas válvulas refrigerado a ar tem potência de 73 cavalos.

A Icon Dark é o modelo que expressa a essência mais pura da Scrambler. Uma moto que elimina o supérfluo e investe em um visual preto, combinando a elegância minimalista da segunda geração da Scrambler com o espírito divertido, alegre e livre. O design realça o charme atemporal das pinturas “dark” dos modelos da marca italiana.

As laterais repetem a pintura e ostentam o número 62 – 1962 foi o ano da estreia da primeira Ducati Scrambler Crédito: Ducati/Divulgação

O tanque em forma de lágrima, elemento distintivo das Scrambler, ganha uma pintura preta que cria um jogo de tonalidades entre os diferentes materiais, retomado por outros detalhes como o para-lama dianteiro. O logotipo da Ducati Scrambler no tanque Dark Stealth é moderno e alinhado com a agressividade do preto fosco. Os painéis laterais e a carenagem traseira esportiva tornam a Icon Dark mais leve e elegante.

Já a Full Throttle é a proposta mais esportiva da gama Ducati Scrambler e é inspirada nas competições Flat Track norte-americanas, disputadas em circuitos ovais de terra. As laterais repetem a pintura e ostentam o número 62 – 1962 foi o ano da estreia da primeira Ducati Scrambler – em estilo Tracker. Juntamente com o protetor de cárter, definem um visual mais agressivo para quem não quer passar despercebido.

O caráter esportivo da Full Throttle é sublinhado pelo estofamento dos bancos e pela pintura preta e bronze, uma cor replicada nos aros de alumínio, inspirados nas motocicletas de competição dos anos 70, e pelo acabamento preto dos escudos térmicos do escapamento e das tampas laterais frontais.

As Scrambler Icon Dark e Full Throttle chegarão às concessionárias europeias a partir de outubro e dezembro deste ano Crédito: Ducati/Divulgação