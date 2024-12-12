Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Feirão no ES tem mais de 1,2 mil veículos seminovos e usados
Mega Pit Stop

Feirão no ES tem mais de 1,2 mil veículos seminovos e usados

Evento também vai contar com transferência de veículo feita na hora pelo Detran; checagem de 40 itens do carro e lavagem ecológica serão gratuitas

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 11:01

Yasmin Spiegel

Yasmin Spiegel

Publicado em 

12 dez 2024 às 11:01
A11º edição do Mega Pit Stop vai ter feirão de veículos em parceria com a Arives
A 11º edição do Mega Pit Stop vai ter feirão de veículos em parceria com a Arives Crédito: Divulgação/Sindirepa
O capixaba interessado em vistoriar seu veículo ou começar 2025 de carro novo já tem destino certo a partir desta quinta-feira (12): a 11ª edição do Mega Pit Stop, que será realizada no Pavilhão de Carapina, na Serra. Em seu quarto ano de existência, esta é a primeira vez que o evento estará vinculado ao Feirão de Seminovos da Associação de Revendedores Independentes de Veículos do ES (Arives), que volta a ser realizado depois de dez anos.
Somado a essa parceria, o Detran/ES também estará presente, fazendo as transferências de carro na hora. O evento, que vai até domingo (15), contará com 1,2 mil carros novos e usados no feirão e oferecerá aos visitantes a oportunidade de realizar a manutenção do veículo e adquirir peças e acessórios com condições especiais em uma das 12 empresas de reparação disponíveis. 
"Ao chegar, o carro passa por uma linha de inspeção com um checklist gratuito de 40 itens, e, caso problemas sejam detectados, as empresas estarão à disposição para fazer reparos rápidos na suspensão, direção, freio, bateria,  ar-condicionado, elétrica e também serviços de estética automotiva. Para trocas maiores, será feito o orçamento e, durante a semana, o cliente terá um desconto para executar o serviço", conta Diego Receputi, presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Espírito Santo (Sindirepa), que está organizando o Mega Pit Stop. 
Além disso, os automóveis que passarem por esse circuito ganharão uma lavagem ecológica gratuita e um selo de inspeção que atesta as boas condições do carro, algo essencial para os interessados em compra e venda que querem garantir o  bom estado do veículo.
"O evento é uma grande oportunidade, principalmente, para quem quer trocar de carro, pois terá várias opções e poderá realizar a compra de um veículo com toda a segurança do Mega Pit Stop, garantindo documentação regulamentada, emplacamento e atestado de boas condições. Os preços em todos os serviços também serão diferenciados" complementa Receputi. 

Ampla variedade de carros em promoção

1,2 mil carros estarão disponíveis no Feirão de Seminovos da Arives
1,2 mil carros estarão disponíveis no Feirão de Seminovos da Arives Crédito: Divulgação/Sindirepa
Com 31 lojas confirmadas, o Feirão de Seminovos da Arives promete impressionar com sua ampla variedade de carros em promoção, com condições especiais de financiamento e negociação. No espaço, 1,2 mil veículos estarão à disposição e o comprador pode fazer a transferência na hora no estande do Detran/ES, o que facilita a negociação e agiliza o processo de compra e venda. Para complementar, os visitantes poderão conferir na entrada do espaço uma exposição de automóveis antigos.
"Estamos buscando trazer várias facilidades para poder atender de melhor forma o o nosso cliente. Junto a essa quantidade toda de carros, teremos simultaneamente o Mega Pit Stop e a parceria com o Detran, algo inédito no Brasil", complementa o diretor executivo da Arives, Calebe Souza. 

Mega Pit Stop Serra – 11ª Edição

Data: de 12 a 15 de dezembro.
Horários: Quinta (12) a sábado (14): das 9h às 20h / Domingo (15): das 9h às 17h.
Local: Pavilhão Carapina – Serra, ES (área externa para o Mega Pit Stop e área interna para o Feirão de Seminovos Arives).
Valores: o circuito de inspeção é gratuito, sendo pagos apenas os serviços contratados. 

LEIA MAIS EM MOTOR

Produção e venda de motocicletas superam números de 2023, diz Abraciclo

Vendas de veículos financiados crescem 12,4% em novembro

Venda de carros usados e seminovos cai no ES, mas média diária cresce

Mais uma chinesa no Brasil: GAC Motors anuncia R$ 120 milhões para motor híbrido flex

Carros elétricos crescem no Brasil, mas esbarram em falta de recarga

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

carros Carro Usado Comprar Carro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados