Feirão no ES tem mais de 1,2 mil veículos seminovos e usados

O capixaba interessado em vistoriar seu veículo ou começar 2025 de carro novo já tem destino certo a partir desta quinta-feira (12): a 11ª edição do Mega Pit Stop, que será realizada no Pavilhão de Carapina, na Serra. Em seu quarto ano de existência, esta é a primeira vez que o evento estará vinculado ao Feirão de Seminovos da Associação de Revendedores Independentes de Veículos do ES (Arives), que volta a ser realizado depois de dez anos.
Somado a essa parceria, o Detran/ES também estará presente, fazendo as transferências de carro na hora. O evento, que vai até domingo (15), contará com 1,2 mil carros novos e usados no feirão e oferecerá aos visitantes a oportunidade de realizar a manutenção do veículo e adquirir peças e acessórios com condições especiais em uma das 12 empresas de reparação disponíveis.
"Ao chegar, o carro passa por uma linha de inspeção com um checklist gratuito de 40 itens, e, caso problemas sejam detectados, as empresas estarão à disposição para fazer reparos rápidos na suspensão, direção, freio, bateria, ar-condicionado, elétrica e também serviços de estética automotiva. Para trocas maiores, será feito o orçamento e, durante a semana, o cliente terá um desconto para executar o serviço", conta Diego Receputi, presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Espírito Santo (Sindirepa), que está organizando o Mega Pit Stop.
Além disso, os automóveis que passarem por esse circuito ganharão uma lavagem ecológica gratuita e um selo de inspeção que atesta as boas condições do carro, algo essencial para os interessados em compra e venda que querem garantir o bom estado do veículo.
"O evento é uma grande oportunidade, principalmente, para quem quer trocar de carro, pois terá várias opções e poderá realizar a compra de um veículo com toda a segurança do Mega Pit Stop, garantindo documentação regulamentada, emplacamento e atestado de boas condições. Os preços em todos os serviços também serão diferenciados" complementa Receputi.
Ampla variedade de carros em promoção
Com 31 lojas confirmadas, o Feirão de Seminovos da Arives promete impressionar com sua ampla variedade de carros em promoção, com condições especiais de financiamento e negociação. No espaço, 1,2 mil veículos estarão à disposição e o comprador pode fazer a transferência na hora no estande do Detran/ES, o que facilita a negociação e agiliza o processo de compra e venda. Para complementar, os visitantes poderão conferir na entrada do espaço uma exposição de automóveis antigos.
"Estamos buscando trazer várias facilidades para poder atender de melhor forma o o nosso cliente. Junto a essa quantidade toda de carros, teremos simultaneamente o Mega Pit Stop e a parceria com o Detran, algo inédito no Brasil", complementa o diretor executivo da Arives, Calebe Souza.
Mega Pit Stop Serra – 11ª Edição
Data: de 12 a 15 de dezembro.
Horários: Quinta (12) a sábado (14): das 9h às 20h / Domingo (15): das 9h às 17h.
Local: Pavilhão Carapina – Serra, ES (área externa para o Mega Pit Stop e área interna para o Feirão de Seminovos Arives).
Valores: o circuito de inspeção é gratuito, sendo pagos apenas os serviços contratados.
Horários: Quinta (12) a sábado (14): das 9h às 20h / Domingo (15): das 9h às 17h.
Local: Pavilhão Carapina – Serra, ES (área externa para o Mega Pit Stop e área interna para o Feirão de Seminovos Arives).
Valores: o circuito de inspeção é gratuito, sendo pagos apenas os serviços contratados.