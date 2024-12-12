Feirão no ES tem mais de 1,2 mil veículos seminovos e usados

A 11º edição do Mega Pit Stop vai ter feirão de veículos em parceria com a Arives Crédito: Divulgação/Sindirepa

O capixaba interessado em vistoriar seu veículo ou começar 2025 de carro novo já tem destino certo a partir desta quinta-feira (12): a 11ª edição do Mega Pit Stop, que será realizada no Pavilhão de Carapina, na Serra. Em seu quarto ano de existência, esta é a primeira vez que o evento estará vinculado ao Feirão de Seminovos da Associação de Revendedores Independentes de Veículos do ES (Arives), que volta a ser realizado depois de dez anos.

Somado a essa parceria, o Detran/ES também estará presente, fazendo as transferências de carro na hora. O evento, que vai até domingo (15), contará com 1,2 mil carros novos e usados no feirão e oferecerá aos visitantes a oportunidade de realizar a manutenção do veículo e adquirir peças e acessórios com condições especiais em uma das 12 empresas de reparação disponíveis.

"Ao chegar, o carro passa por uma linha de inspeção com um checklist gratuito de 40 itens, e, caso problemas sejam detectados, as empresas estarão à disposição para fazer reparos rápidos na suspensão, direção, freio, bateria, ar-condicionado, elétrica e também serviços de estética automotiva. Para trocas maiores, será feito o orçamento e, durante a semana, o cliente terá um desconto para executar o serviço", conta Diego Receputi, presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Espírito Santo (Sindirepa), que está organizando o Mega Pit Stop.

Além disso, os automóveis que passarem por esse circuito ganharão uma lavagem ecológica gratuita e um selo de inspeção que atesta as boas condições do carro, algo essencial para os interessados em compra e venda que querem garantir o bom estado do veículo.

"O evento é uma grande oportunidade, principalmente, para quem quer trocar de carro, pois terá várias opções e poderá realizar a compra de um veículo com toda a segurança do Mega Pit Stop, garantindo documentação regulamentada, emplacamento e atestado de boas condições. Os preços em todos os serviços também serão diferenciados" complementa Receputi.

Ampla variedade de carros em promoção

1,2 mil carros estarão disponíveis no Feirão de Seminovos da Arives Crédito: Divulgação/Sindirepa

Com 31 lojas confirmadas, o Feirão de Seminovos da Arives promete impressionar com sua ampla variedade de carros em promoção, com condições especiais de financiamento e negociação. No espaço, 1,2 mil veículos estarão à disposição e o comprador pode fazer a transferência na hora no estande do Detran/ES, o que facilita a negociação e agiliza o processo de compra e venda. Para complementar, os visitantes poderão conferir na entrada do espaço uma exposição de automóveis antigos.

"Estamos buscando trazer várias facilidades para poder atender de melhor forma o o nosso cliente. Junto a essa quantidade toda de carros, teremos simultaneamente o Mega Pit Stop e a parceria com o Detran, algo inédito no Brasil", complementa o diretor executivo da Arives, Calebe Souza.

Mega Pit Stop Serra – 11ª Edição