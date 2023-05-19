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Linha 2023

Ford anuncia Bronco Sport com novas cores a partir de R$ 270.700

Modelo já está disponível para compra. Com a novidade, o SUV da marca tem á disposição um total de 11 opções de cores para os apaixonados pela categoria
Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

19 mai 2023 às 17:28

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 17:28

Ford inicia a venda do Bronco Sport 2023 com novas cores
Azul Atlas, Cinza Torres e Verde Fuji são as novas opções de cores do Bronco Sport Crédito: Divulgação Ford
A Ford deu início às vendas da linha 2023 do SUV Bronco Sport, trazendo consigo três novas opções de cores - Azul Atlas, Cinza Torres e Verde Fuji -, que ressaltam o perfil aventureiro do veículo. Disponível na versão topo de linha Wildtrak, o modelo tem tração 4x4, capaz de enfrentar terrenos off-road, sem abrir mão da versatilidade no ambiente urbano. Os preços partem de  R$ 272.790.

Características 

O Bronco Sport 2023 é equipado com um motor turbo EcoBoost de 2.0 litros, fornecendo 253 cv de potência, combinado com uma transmissão automática de oito velocidades, tração 4x4 com diferencial traseiro blocante e rodas de 17 polegadas com pneus todo-terreno. Além disso, o veículo possui sete modos de gerenciamento de terreno (G.O.A.T. Modes) e piloto automático para trilhas.
Uma das tecnologias que destacam o desempenho do modelo em sua categoria é o sistema de suspensão de estabilidade off-road de alto desempenho (HOSS - High-Performance Off-Road Stability Suspension). Com uma posição elevada de dirigir, capô longo, direção precisa e diâmetro de giro, o SUV transmite uma sensação de controle sobre a estrada, afirma a montadora.
A cabine do veículo oferece bancos parcialmente revestidos em couro com aquecimento, teto solar, painel de instrumentos digital de 6,5 polegadas, tomadas elétricas de 110 V e 12 V, porta-objetos e um sistema de gerenciamento do porta-malas que permite criar diferentes divisórias e até mesmo uma mesa auxiliar. 
Em termos de tecnologia, o Bronco Sport apresenta recursos semiautônomos, incluindo piloto automático adaptativo com Stop & Go, assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestres e faróis de LED com luz alta automática.
O veículo também conta com nove airbags, central multimídia SYNC 3 com tela de 8 polegadas, sistema de áudio B&O de alta qualidade, carregador sem fio para celular e conectividade por meio do aplicativo FordPass Connect, que permite funções como partida remota, localização do veículo e alertas de mau funcionamento.

Novas cores Ford Bronco Sport

Com o lançamento, a marca reforça sua proposta de oferecer um SUV versátil e robusto, combinando desempenho off-road com conforto e tecnologia, tornando-se uma opção para os consumidores que buscam novidades nessa categoria.
*Com informações da montadora

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