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Utilitário esportivo

Citroën C3 Feel Pack 1.6 AT: o compacto que queria ser SUV

Versão topo de linha do modelo lançado em setembro do ano passado agrega elementos de utilitários esportivos para conquistar uma gama maior de compradores
Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

15 mai 2023 às 16:27

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 16:27

Citroen C3 Feel Pack 1.6 AT6
O formato redondo que era marca registrada do modelo deu vez a uma silhueta mais “quadradona” Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
Para quem olha para o novo C3, as versões antigas parecem uma memória de um passado muito distante. A clássica cara de subcompacto deu vez a um design mais próximo das características de um SUV, com um jeito muito mais parecido com o de seu “irmão mais velho”, o C4 Cactus.
O carro-chefe da montadora francesa chegou ao Brasil em setembro do ano passado em sete versões. A grande variação de preços entre elas se dá pela tentativa da Citroën de figurar o novo C3 tanto na categoria dos compactos populares, contra o Renault Kwid e o Fiat Mobi, quanto dos modelos mais equipados do segmento, como o Chevrolet Onix, o Hyundai HB20 e o Fiat Argo.
Esse leque de opções varia desde a configuração mais modesta do C3, a Live 1.0 manual, com preço de R$ 69.990, até a topo de linha que chega em edição limitada, a 1.6 AT6 First Editon, a R$ 97.900. À exceção das edições limitadas, a versão mais completa é a Feel Pack 1.6 AT6, que custa R$ 93.990.
O novo C3 conta com 3,98 metros de comprimento, 1,73 metro de largura, 1,58 metro de altura, 2,54 metros de distância de entre-eixos e pesa 1.152 quilos. Pelas dimensões, já é possível perceber um leve afastamento do C3 em relação aos carros mais populares, como o Mobi e o Kwid, apesar de ainda ser menos comprido que o Onix e o HB20.
Citroen C3 Feel Pack 1.6 AT6
O C3 tem freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD) e dois airbags frontais Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
O novo C3 está disponível nas cores Preto Perla Nera com teto branco, Branco Banquise e Azul Spring com teto preto, Azul Spring com teto branco, Cinza Artense com teto preto, Cinza Grafitto, Azul Spring, Preto Perla Nera, Cinza Artense e Branco Banquise com teto preto (caso da versão avaliada).

Semelhança com o Cactus

Em termos de design, muita coisa mudou no C3. De cara, já fica evidente a semelhança com o Cactus. Apesar do desenho da grade e dos faróis se manter parecido com os da geração antiga, o formato redondo que era marca registrada do modelo deu vez a uma silhueta mais “quadradona”.
A predominância de linhas verticais e vincos pronunciados ao longo de toda a carroceria ajuda a reforçar a “lógica SUV” do C3. O para-brisa frontal deixou de se estender para o teto, piorando a visibilidade do motorista.
Produzido em Porto Real, no Rio de Janeiro, o C3 já vinha passando por uma leve transição à estética SUV, porém, a linha 2023 parece realmente ter levado esse conceito a um patamar acima.
Citroen C3 Feel Pack 1.6 AT6
O veículo acelera de zero a 100 km/h em 10,4 segundos e pode chegar a 180 km/h Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
Apesar de todas as mudanças no exterior, as duas opções de motores disponíveis no novo C3 já são bem conhecidas, pois o 1.0 Firefly também equipa os Fiat Argo e Cronos e o Peugeot 208.
Já o 1.6 16V das versões mais potentes figura também nos Peugeot 208 e 2008. As três marcas são pertencentes ao Grupo Stellantis (união da FCA – Fiat e Chrysler – e da PSA – Peugeot e Citroën).
O motor 1.6 aspirado flex da Feel Pack fornece 120 cavalos de potência e 15,7 kgfm de torque (ambos com etanol), associado à transmissão automática de 6 marchas – uma a mais que as versões menos equipadas –, com opção de 5 velocidades por trocas sequenciais.
A direção é elétrica e com ajuste de altura do volante, assim como em todas as variantes do modelo. Em termos de consumo, que nunca foi o forte do modelo, promete entregar na cidade 10,3 km/l (gasolina) e 7,2 km/l (etanol). O volante é revestido em couro, e a Feel Pack acrescenta câmera de ré e sensor de estacionamento.

Espaço interno

Uma característica que sempre esteve presente no C3 é a sensação de espaço no interior do carro, muito ajudada por ser cerca de 10 centímetros mais alto em relação aos rivais de categoria. Além disso, os 315 litros do porta-malas são respeitáveis para um hatch compacto.
Citroen C3 Feel Pack 1.6 AT6
A versão vem com uma tela de entretenimento sensível ao toque de 10 polegadas com espelhamento Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
Em termos de segurança, o C3 tem freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD) e dois airbags frontais, o mínimo obrigatório por lei. Todos os bancos têm cinto de três pontos e apoio para a cabeça com altura regulável, entretanto, o traseiro não tem rebatimento duplo.
Em termos de conectividade, a versão vem com uma tela de entretenimento sensível ao toque de 10 polegadas, espelhamento de smartphones com Android Auto e Apple CarPlay, com pareamento de multimídias via Bluetooth ou USB.

Cabine de “gente grande”

Como de hábito no Citroën C3, o interior é bem espaçoso, apesar do pequeno porte do carro. A altura maior da nova geração dá uma sensação de interior de um utilitário esportivo, com bom ajuste da distância dos bancos dianteiros.
Citroen C3 Feel Pack 1.6 AT6
O motor 1.6 aspirado flex da Feel Pack fornece 120 cavalos de potência e 15,7 kgfm de torque Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
Para quem é alto e sofre com o teto baixo dos subcompactos, o C3 mantém a tradição e segue sendo confortável para uma faixa maior de estatura. Os bancos são de tecido e o volante é revestido de couro.
A central multimídia Citroën Connect de 10 polegadas tem integrado suporte para Android Auto e Apple CarPlay sem fio, com entrada USB dianteira e comandos de controle no volante, com comando de voz, controles de chamada e volume.
O painel central peca por não ter um indicador de conta-giros, mas está localizado em uma posição fácil de se ver, enquanto as informações exibidas estão bem dispostas no painel. Pelo pequeno tamanho do carro, o ar-condicionado é bem eficiente e gela o ambiente rapidamente.

Força de sobra

O conhecido motor 1.6 16V – figurinha repetida em alguns compactos da Stellantis –, do novo C3, com 120 cavalos de potência a 6 mil rotações por minuto e 15,7 kgfm de torque a 4.500 giros, acoplado ao bom câmbio automático de 6 marchas, fornece uma arrancada condizente com a combinação de um propulsor com força necessária para um modelo pequeno.
Citroen C3 Feel Pack 1.6 AT6
O novo C3 conta com 3,98m de comprimento, 1,73m de largura, 1,58m de altura e 2,54m de entre-eixos Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
As acelerações são confortáveis para o motorista, e a transição de marchas é suave. Segundo dados da Citroën, o veículo acelera de zero a 100 km/h em 10,4 segundos e pode chegar a 180 km/h de velocidade máxima.
Pelo fato de os bancos serem altos e o para-brisa não se estender mais como na geração anterior – na qual a frente mais parecia ser um “cabelo penteado para trás”, deixando uma vasta testa à mostra –, a visibilidade do motorista, que sempre foi um dos pontos altos no C3, ficou significativamente prejudicada.
Isso se manifesta especialmente para condutores mais altos, que ficam com o limite do para-brisa quase na altura dos olhos. Além disso, o posicionamento do espelho retrovisor frontal do carro invade o já limitado campo de visão disponível.
No mais, o novo C3 tem uma boa dirigibilidade e uma estética de utilitário esportivo que agrada muita gente. Tanto que já apareceu em janeiro de 2023 como o 30º automóvel mais vendido do país, com 1.488 unidades emplacadas.

Ficha Técnica

Citroen C3 Feel Pack 1.6 AT6
O desenho da grade e dos faróis se manteve parecido com os da geração antiga Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Citroën C3 Feel Pack 1.6 AT

  • Motor: 1.6 EC5 Flex aspirado, 1.587cm³, quatro cilindros, injeção multiponto
  • Potência: 120 cavalos com etanol e 113 cavalos com gasolina a 6 mil rpm
  • Torque: 15,7 kgfm com etanol e 15,4 kgfm com gasolina a 4.500 rpm
  • Câmbio: automático de 6 marchas
  • Tração: dianteira
  • Direção: elétrica
  • Suspensão: dianteira tipo MacPherson, roda independente e molas helicoidal, traseira tipo eixo de torção e molas helicoidal
  • Carroceria: hatch compacto com quatro portas e cinco lugares 
  • Dimensões: 3,98 metros de comprimento, 1,73 metro de largura, 1,58 metro de altura, 2,54 metros de entre-eixos
  • Peso: 1.152 quilos
  • Tanque de combustível: 47 litros
  • Porta-malas: 315 litros
  • Preço: R$ 96.990

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