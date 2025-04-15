BMW Motorrad inicia pré-venda da touring enduro R 1300 GS Adventure no Brasil

Produzida em Manaus (AM), a BMW R 1300 GS Adventure é considerada como a mais moderna e tecnológica já produzida pela marca no Brasil Crédito: BMW/Divulgação

A nova BMW R 1300 GS Adventure já está disponível para pré-venda. Produzida na fábrica do BMW Group em Manaus (AM), a motocicleta é considerada como a mais moderna e tecnológica já produzida pela marca no Brasil.

Definida como uma touring enduro – projetada para viagens longas e para terrenos desafiadores –, a R 1300 GS Adventure está disponível em seis versões: Plus (R$ 136.500), Trophy (R$ 138.500), Triple Black (R$ 138.500), Triple Black ASA (R$ 144.500), Option 719 (R$ 148.500) e Option 719 ASA (R$ 154.500).

A BMW está oferecendo condições exclusivas de pré-venda para os primeiros 500 compradores, como financiamento com taxa especial: 0,69% ao mês em até 24 vezes, com entrada de 60%. Há ainda um “cashback” exclusivo de R$ 3 mil para compras acima de R$ 6 mil em itens da Boutique Original BMW Motorrad. “A R 1300 GS Adventure é um marco para o setor, unindo tecnologia de ponta e design revolucionário.

A motocicleta não é apenas a mais avançada produzida no Brasil mas também uma referência global para motocicletas de aventura”, destaca Matheus Pereira, CEO da BMW Motorrad Brasil.

A R 1300 GS Adventure vem com design novo que a diferencia do “modelo de base”, a R 1300 GS Crédito: BMW/Divulgação

Em quatro opções de cores – vermelho (Plus), azul (Trophy), Preto Triple Black (Triple Black) e Verde Karakorum (Option 719) –, a R 1300 GS Adventure vem com design novo que a diferencia do “modelo de base”, a R 1300 GS. Um componente-chave do visual externo é o tanque de combustível de alumínio de 30 litros. O amplo para-brisa, combinado com dois grandes defletores de vento transparentes, fornece proteção contra o vento e o clima.

Com foco no conforto e no desempenho, o modelo busca uma abordagem tecnológica, para garantir pilotagem precisa e conforto para qualquer terreno. Disponível como opcional de fábrica nas versões Triple Black e Option 719, o sistema Automated Shift Assistant automatiza a embreagem e a mudança de marchas. O recurso melhora a experiência de pilotagem sem comprometer a dinâmica e a emoção de troca de marchas.

Já o Dynamic Suspension Adjustment (DAS) é de série, em todas as variantes. A tecnologia faz o ajuste eletrônico das suspensões, adaptando automaticamente o amortecimento e a taxa de rigidez da mola conforme as condições e o modo de pilotagem. Seja para trajetos urbanos, seja para trilhas desafiadoras, seja para longas viagens com carga, o DSA amplia a estabilidade e a segurança.

Ainda na suspensão, a nova R 1300 GS Adventure é equipada com ajuste automático de altura, oferecendo ajuste automático da altura da moto. A altura da motocicleta é reduzida em três centímetros quando parada e em baixas velocidades.

Modelo é equipado com ajuste automático de altura, oferecendo ajuste automático da altura da moto Crédito: BMW/Divulgação

Equipada com o mesmo motor boxer bicilíndrico de 1.300 cm³ da R 1300 GS, a nova R 1300 GS Adventure entrega 145 cavalos a 7.750 rpm e torque máximo de 15,1 kgfm a 6.500 rpm – é o boxer da BMW mais potente já produzido em série. Agora são sete em vez de três modos de pilotagem para atender às preferências individuais do piloto: “Eco”, “Rain”, “Road”, “Enduro”, “Enduro Pro”, “Dynamic” e “Dynamic Pro”.