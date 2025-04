Viajar é preciso

Com design renovado, linha 2025 da Harley-Davidson Street Glide Ultra agrega potência e tecnologia

Com proposta de combinar potência, tecnologia e conforto para longas distâncias, o modelo foi projetado para gerar uma experiência de pilotagem mais agradável, seja na área urbana ou nas estradas.

A Harley-Davidson Street Glide Ultra 2025 é a mais nova integrante da linha Grand American Touring. (Harley-Davidson/Divulgação)

A Harley-Davidson apresenta ao mercado brasileiro a Street Glide Ultra 2025, a mais nova integrante da linha Grand American Touring. Com proposta de combinar potência, tecnologia e conforto para longas distâncias, o modelo foi projetado para gerar uma experiência de pilotagem mais agradável, seja na área urbana ou nas estradas.

Com design renovado, a nova Street Glide Ultra traz visual mais aerodinâmico, que flui do para-lama dianteiro até as malas laterais. De acordo com a fabricante, a nova carenagem melhora a estabilidade e reduz a turbulência no capacete em até 60% em comparação aos modelos anteriores.

A motocicleta está 23 quilos mais leve, redução de peso que se reflete na manobrabilidade, na aceleração e na frenagem. A Street Glide Ultra já está disponível nas concessionárias Harley-Davidson do Brasil, com opções de acabamento cromado brilhante ou preto fosco e nova paleta de cores. O preço sugerido parte de R$ 199.850.

A Harley-Davidson Street Glide Ultra 2025 é movida pelo motor Milwaukee-Eight 117, que entrega 18 kgfm de torque – a marca não divulga dados de potência de seus modelos –, para garantir força e respostas rápidas para qualquer situação na estrada, enquanto o sistema de resfriamento líquido busca otimizar o desempenho e a durabilidade.

A transmissão Cruise Drive de 6 marchas visa proporciona trocas suaves e equilíbrio entre economia de combustível e potência em alta velocidade. O sistema de suspensão traseira Showa de tecnologia de emulsão dupla atua para melhorar a resposta de amortecimento, com mais previsibilidade na condução. O chassi tubular de aço proporciona maior rigidez estrutural para aprimorar a estabilidade e o conforto em viagens longas.

Em relação à segurança, a nova motocicleta da marca norte-americana é equipada com um conjunto de aprimoramentos para pilotagem em curvas, para garantir maior controle e estabilidade em diferentes condições de estrada. O sistema inclui ABS otimizado e ABS de curvas (C-ABS), que ajusta a frenagem eletronicamente para manter o desempenho ideal mesmo em inclinações.

O controle de tração aprimorado (C-TCS) também conta com suporte para curvas, evitando deslizamentos e proporcionando mais confiança ao piloto. O sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS) permite o acompanhamento em tempo real, alertando sobre qualquer alteração que possa comprometer a segurança.

A Harley-Davidson Street Glide Ultra 2025 é movida pelo motor Milwaukee-Eight 117, que entrega 18 kgfm de torque . (Harley-Davidson/Divulgação)

A tecnologia Vehicle Hold Control (VHC) auxilia nas saídas em subidas, mantendo a moto parada temporariamente para evitar recuos inesperados. O sistema de iluminação é em leds e o design, aerodinâmico, com para-brisa elevado e defletores de ar ajustáveis, para reduzir a turbulência.

A Street Glide Ultra 2025 conta com novo assento ergonômico, ajuste hidráulico da suspensão traseira e punhos aquecidos com três níveis selecionáveis. Também disponibiliza dois pontos de conexão para jaquetas eletricamente aquecidas. O King Tour-Pak, compartimento de armazenamento traseiro, acomoda dois capacetes e outros itens essenciais para jornadas mais longas.

A experiência de pilotagem é elevada pelo novo sistema operacional Skyline OS, que conecta o motociclista a um painel de TFT de 12,3 polegadas. O painel é 90% mais largo em comparação da Ultra Limited 2024 e oferece área de tela 400% maior. O display substitui todos os instrumentos analógicos tradicionais e oferece acesso integrado à navegação Harley-Davidson Embedded Navigation, que inclui mapas, atualizações de tráfego e previsão do tempo em tempo real por meio de conectividade Wi-Fi roteada pelo usuário.

Quatro modos de pilotagem controlam as características de performance da motocicleta em termos de entrega de potência, o freio-motor, o C-ABS e o C-TCS. A conectividade Bluetooth possibilita a integração do smartphone para controle de mídia e chamadas, enquanto o sistema de áudio Skyline OS oferece alto-falantes de 5,25 polegadas e amplificador de 50 watts por canal. O Apple CarPlay pode projetado pelo Iphone do usuário – mas dispositivos Android ainda não foram contemplados pela Harley-Davidson.

