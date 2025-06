Pista liberada

Chinesas GAC e BYD trazem supercarros que vão de 0 a 100 km/h em menos de 2 segundos

Segundo dia de coletivas do Festival Interlagos foi marcado por dois lançamentos da Volvo e abertura dos portões para visitantes

Publicado em 12 de junho de 2025 às 19:21

O elétrico YangWang U9, da BYD é um superesportivo capaz de atingir 309 km/h e acelerar de 0 a 100 km/h em 2,36 segundos Crédito: BYD/Divulgação

O segundo dia de coletivas de imprensa das montadoras no Festival Interlagos, nesta quinta, 12, trouxe dois lançamentos da Volvo, novidades da Ford e dois supercarros 100% elétricos das chinesas BYD e GAC que fazem bonito em termos de aceleração e velocidade. Enquanto o YangWang U9 da BYD vai de 0 a 100 km/h em 2,36 segundos, o Hyptec SSP da GAC consegue ser ainda mais rápido, fazendo esse tempo em 1,9 segundo.>

A quinta-feira também marcou a abertura dos portões do evento para o público em geral, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O festival também conta com shows, exposições e, claro, muitos lançamentos. Veja a seguir os destaques do que cada montadora trouxe para o evento:>

BYD apresenta superesportivo YangWang U9 e SUV YangWang U8

O YangWang U8 é conhecido pelo fato de poder girar em seu próprio eixo ou deslocar lateralmente cada eixo do carro Crédito: BYD/Divulgação

A BYD abriu seu estande com testes-drive dos principais modelos híbridos e 100% elétricos na pista principal e da caminhonete Shark no off-road. Dentre os modelos levados pela BYD, os destaques são o superesportivo U9 e o SUV off-road U8, ambos da YangWang, divisão de luxo da montadora.>

O YangWang U9 é um elétrico com 1.300 cv de potência e 1.680 Nm de torque, capaz de atingir 309 km/h e acelerar de 0 a 100 km/h em 2,36 segundos. Já o SUV YangWang U8 é conhecido pelo fato de poder girar em seu próprio eixo ou deslocar lateralmente cada eixo do carro por meio do seu assistente de estacionamento automático. Ele também ficou famoso pela capacidade de navegar por até 30 minutos a 3 km/h quando submerso. >

Volvo lança o XC60 e o EX30 Cross Country

O modelo chega ao mercado nacional em quatro versões - a partir de R$ 459.950, para a versão Plus; R$ 509.950, para a versão Ultra; R$ 519.950, para a versão Ultra Dark; e R$ 539.950, para a versão Polestar Crédito: Volvo/Divulgação

A Volvo aproveitou o evento para lançar dois modelos, sendo sendo o primeiro o SUV híbrido XC60 que ganhou novidades no design, começando pela nova entrada de ar frontal e rodas inéditas. No interior também houve mudanças, com revestimentos novos, incluindo a cor Navy Herringbone Weave, um tom de azul-escuro. >

Ainda por dentro, ele traz novos porta-copos, carregador de celular sem fio e um compartimento mais versátil. A central multimídia agora tem 11,2 polegadas, serviços do Google integrados e um sistema mais ágil. Os interessados podem adquirir em três novas opções de cores: Forest Lake, Aurora Silver e Mulberry Red.>

A partir da versão Ultra, o novo XC60 conta com o sistema de som Bowers & Wilkins High Fidelity, antes disponível apenas na linha 90. Com 15 alto-falantes posicionados e uma cabine ainda mais silenciosa, o sistema busca entregar uma experiência sonora de alta qualidade.>

Outro destaque para as versões Ultra e Ultra Dark é a suspensão pneumática adaptativa, tecnologia que permite ajuste automático da altura do veículo e maior estabilidade em diferentes condições de direção. O novo XC60 conta, também, com os recursos de proteção da Volvo e o serviço Volvo On Call - um sistema de conectividade 24h.>

Outra novidade do XC60 é a versão inédita topo de linha Polestar, que ganha ajustes mais esportivos para o modelo, com preços que partem de R$ 539.950. Já a versão de entrada, a Plus começa em R$ 459.950, seguida da Ultra ( R$ 509.950) e a Ultra Dark (R$ 519.950). >

O carro pensando para atividades ao ar livre entrega 428 cv de potência e 543 Nm de torque, com aceleração de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos - tornando-se o modelo mais rápido da marca até hoje Crédito: Volvo/Divulgação

Outro lançamento da Volvo foi o EX30, SUV estilo crossover do modelo de entrada 100% elétrico da montadora sueca. A versão ganha para-choque dianteiro e acabamento traseiro na tampa do porta-malas em cinza fosco, pneus mais largos e todo-terreno, e rodas aro 19.>

Equipado com dois motores elétricos e tração integral, o carro entrega 428 cv de potência e 543 Nm de torque, com aceleração de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos - tornando-se o modelo mais rápido da marca. A bateria de 69 kWh garante uma autonomia de até 327 km (Inmetro).>

O EX30 Cross Country herda o acabamento interno da versão Ultra e chega disponível em duas opções de interior (Indigo e Pine), além de cinco cores exteriores (Cloud Blue, Crystal White, Vapour Grey, Onyx Black e Sand Dune). Entre os destaques estão, ainda, a tela central de 12,3 polegadas, o sistema de áudio Harman Kardon de 1040W e o teto solar panorâmico. A chegada do modelo às concessionárias está prevista para setembro deste ano, por R$ 314.950.>

GAC estreia no festival com linha completa e superesportivo

A chinesa GAC, que chegou no país no mês passado, fez sua estreia no evento com um grande estande e algumas ativações, como por exemplo, um teste drive de largada do Hyptec SSR, superesportivo da marca, que ainda não tem previsão para chegar ao Brasil, mas que deve vir num futuro próximo.>

Ainda mais rápido do que YagnWang U9, o Hyptec SSR vai de 0 a 100 km/h em menos de dois segundos. Para atingir essa marca, o 100% elétrico tem 1.225 cv de potência e 1.230 Nm de torque. Sua carroceria é em fibra de carbono e o chassi em liga de alumínio, o que o deixa mais leve para as acelerações.>

Além desse modelo, que foi a estrela da marca, foi possível realizar testes-drive nos cinco carros lançados por aqui, na chegada da GAC: Hyptec HT, Aion V, Aion Y, GS4 (híbrido) e o sedã Aion ES. Veja mais sobre cada modelo abaixo.>

O modelo está disponível em duas versões: Hyptec HT Elite (R$ 299.990) e Hyptec HT Ultra (R$ 349.990), ambas com o mesmo conjunto mecânico Crédito: GAC/Divulgação

O Hyptec HT é o SUV 100% elétrico de maior porte da linha GAC no Brasil. Com 4.935 mm de comprimento, 1.920 mm de largura e entre-eixos de 2.935 mm, seu porta-malas é de 725 litros. O modelo está disponível em duas versões: Hyptec HT Elite (R$ 299.990) e Hyptec HT Ultra (R$ 349.990), ambas com o mesmo conjunto mecânico. Um dos diferenciais da versão Ultra são as portas traseiras estilo asa-de-gaivota>

Equipado com motor traseiro de 245 cv e 309 Nm (31,5 kgfm) de torque, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em 6,8 segundos e atinge 183 km/h. A bateria de 72,7 kWh (LFP – fosfato de ferro-lítio) proporciona autonomia de 362 km no padrão Inmetro e 445 km no ciclo WLTP. A >

Em tecnologia, tem sistema multimídia com tela touchscreen de 14,6 polegadas, compatível com Apple CarPlay e Android Auto. A central oferece app de música online, navegação 3D, conectividade 5G e atualizações OTA (over the air). O modelo conta ainda com sistema de som com 22 alto-falantes e amplificador de 16 canais, câmera 360º, chave keyless, carregador de celular por indução, Wi-Fi, Bluetooth e um painel digital adicional de 8,88”.>

O pacote ADAS inclui alertas de colisão frontal e traseira, tráfego cruzado, mudança e permanência em faixa, abertura de portas, monitoramento de ponto cego, frenagem autônoma de emergência, controle de cruzeiro adaptativo e ajuste dinâmico da regeneração de energia com base na distância do veículo à frente.>

A bateria de 75,3 kWh pode ser recarregada de 30% a 80% em 16 minutos (em carregador DC de 180 kW) ou em cerca de 8,5 horas em tomada residencial de 220V Crédito: GAC/Divulgação

O Aion V é um SUV 100% elétrico de porte médio. O modelo entrega 204 cv de potência e 240 Nm (24,5 kgfm) de torque. Atinge velocidade máxima de 160 km/h e acelera de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos. A autonomia é de 389 km segundo o padrão Inmetro, ou até 602 km com base no ciclo NEDC. >

Com dimensões um pouco menores que o Hyptec HT, o Aion V oferece carroceria robusta, medindo 4.605 mm de comprimento, 1.854 mm de largura e possui entre-eixos de 2.775 mm. O porta-malas tem capacidade de 427 litros e o banco traseiro reclina até 137 graus.>

Entre os itens de segurança, o modelo traz seis airbags tradicionais e uma bolsa de ar inflável entre os bancos dianteiros, que ajuda a evitar o contato entre motorista e passageiro em colisões laterais, especialmente em casos de efeito chicote. O modelo é oferecido por R$ 214.990 e traz interior com sistema de som composto por 9 alto-falantes e três entradas USB. O pacote de equipamentos é praticamente idêntico ao do HT.>

O pacote ADAS inclui os mesmos recursos do HT: alertas de abertura de portas, colisão frontal e traseira, tráfego cruzado traseiro e mudança de faixa; assistentes de congestionamento e permanência em faixa; monitoramento de ponto cego, frenagem autônoma de emergência e controle de cruzeiro adaptativo.>

A motorização combina um motor elétrico de 182 cv e um motor a combustão, movido a gasolina, com 2 litros de cilindrada e 140 cv de potência Crédito: GAC/Divulgação

Com motorização híbrida, o GS4 é um SUV de porte médio, com 4.680 mm de comprimento e 1.901 mm de largura, com entre-eixos de 2.750 mm. O porta-malas acomoda entre 638 e 1.586 litros. A motorização combina um motor elétrico de 182 cv e um motor a combustão, movido a gasolina, com 2 litros de cilindrada e 140 cv de potência. Juntos, os dois motores entregam 235 cv de potência combinada, o que garante uma autonomia de 705 km e consumo médio de 14,1 km/l.>

Entre os itens de série, o GS4 oferece suspensão independente nas quatro rodas (dianteira MacPherson e traseira multilink), seis airbags (frontais, laterais e de cortina), rodas de alumínio de 19 polegadas, freios a disco ventilado na dianteira e sólidos na traseira. Conta também com vidros, travas e retrovisores com acionamento elétrico, faróis full LED dianteiros e traseiros, luzes diurnas (DRL), teto solar panorâmico, ar-condicionado, bancos dianteiros com ajuste elétrico e controle de temperatura, além de três entradas USB.>

O sistema de entretenimento inclui central multimídia touchscreen de 10,1” compatível com Apple CarPlay, sistema de som com 10 alto-falantes, carregador de celular por indução, conectividade via Wi-Fi e Bluetooth, além de quadro de instrumentos totalmente digital com tela de 10,25”. Outro destaque é o head-up display, que projeta no para-brisa informações essenciais de condução.>

No quesito segurança, o modelo traz um pacote ADAS com alertas de abertura de portas, colisão frontal e traseira, tráfego cruzado traseiro e mudança de faixa; assistentes de congestionamento e permanência em faixa; monitoramento de ponto cego, frenagem autônoma de emergência e controle de cruzeiro adaptativo.>

O GS4 é ofertado em duas versões no Brasil: Premium (R$ 189.990) e Elite (R$ 199.990). A versão Elite agrega recursos adicionais, como retrovisores externos rebatíveis eletricamente, tampa do porta-malas com abertura elétrica, teto solar panorâmico, banco do passageiro com ajuste elétrico, bancos em couro sintético (tecido na versão Premium), volante revestido em couro sintético, câmera 360º, head-up display e o pacote ADAS.>

O modelo entrega 204 cv de potência e 225 Nm (23 kgfm) de torque, atingindo até 150 km/h e acelerando de 0 a 100 km/h em 8,5 segundos Crédito: GAC/Divulgação

O Aion Y Plus é um modelo 100% elétrico oferecido em duas versões no Brasil: Premium (R$ 174.990) e Elite (R$ 184.990). A versão Elite inclui rodas de alumínio de 18 polegadas (17” na Premium), faróis altos inteligentes, tampa do porta-malas com abertura elétrica, banco do motorista com sistema de ventilação, banco do passageiro com ajustes elétricos, carregador de celular por indução e pacote ADAS.>

Com carroceria, o Aion Y Plus é o mais compacto entre os SUVs da linha GAC, com 4.535 mm de comprimento, 1.870 mm de largura e entre-eixos de 2.750 mm. O porta-malas tem capacidade variável entre 361 e 1.650 litros. Em desempenho, o modelo entrega 204 cv de potência e 225 Nm (23 kgfm) de torque, atingindo até 150 km/h e acelerando de 0 a 100 km/h em 8,5 segundos. A autonomia é de 318 km, segundo o padrão Inmetro. >

A lista de equipamentos de série, incluindo o sistema de entretenimento e o pacote ADAS, segue o padrão da versão Elite do Hyptec HT. O Aion Y Plus conta com tela digital de 10,25 polegadas.>

Modelo de entrada da linha GAC no Brasil, o Aion ES chega ao mercado com preço a partir de R$ 169.990 Crédito: GAC/Divulgação

O Aion ES é o sedã 100% elétrico da GAC. Ele tem 4.810 mm de comprimento, entre-eixos de 2.750 mm e porta-malas de 453 litros. O conjunto motriz entrega 136 cv de potência e 225 Nm (23 kgfm) de torque, com bateria de 55,2 kWh que garante autonomia de 314 km no padrão Inmetro.>

Entre os equipamentos de série, o Aion ES traz painel digital de 3,5 polegadas, central multimídia de 8”, ar-condicionado dual zone, quatro airbags, sensores de estacionamento, controle eletrônico de estabilidade e assistente de partida em rampa. Modelo de entrada da linha GAC no Brasil, o Aion ES chega ao mercado com preço a partir de R$ 169.990.>

Ford exibe em primeira mão o design global do Territory

A Ford preparou três espaços diferentes no autódromo com atrações para o público, somando uma área total de 1.000 m2 Crédito: Ford/Divulgação

A Ford aproveitou o Festival Interlagos para exibir, em primeira mão, o novo design global do SUV de sete lugares Territory, que agora se alinha visualmente aos demais utilitários da marca. Suas vendas no ano passado quadruplicaram, segundo o diretor de Vendas, Marketing e Seviços Ford América do Sul, Antonio Baltar. O modelo chega em julho em versão única, a Titanium.>

A montadora preparou três espaços diferentes no autódromo com atrações para o público, somando uma área total de 1.000 m2. A área dos boxes é reservada a modelos de performance, com a exibição do Mustang GT Performance Manual, da Ranger Raptor, da Nova F-150 e da Nova Maverick Tremor, além do Territory. O local também dá acesso ao test-drive, onde os visitantes podem dirigir a Ranger Raptor e a Maverick Black. >

Na área Off-Road estão outros modelos: Ranger Raptor, a F-150 Tremor, a Maverick Tremor e o Bronco Sport, que podem ser pilotados na pista especial de terra. No espaço dedicado à Motorcraft, marca de peças originais da Ford, além da exibição de um Mustang GT Performance personalizado serão promovidos bate-papos e interações para reparadores e convidados.>

Hyundai reforça lançamentos recentes

A Hyundai também exibiu seus lançamentos mais recentes no espaço do festival. O destaque fica para o Kona Hybrid, SUV da marca que chegou ao país no final de maio, com preços partindo de R$ 214.990 para a versão Ultimate e a partir de R$ 234.990 para a versão Signature. >

O modelo tem motor a combustão 1.6 as pirado de injeção direta com transmissão automática de seis velocidades e um motor elétrico, que oferecem uma potência combinada de 141 cv e torque de 27 kgfm.>

Já o Ioniq 5 é o modelo 100% elétrico, que entrou em pré-venda no final do ano passado e tem preços partindo de R$ 394.990 na única versão comercializada por aqui, a Signature. O carro tem 325 cv de potência e torque de 61,6 kgfm. Ele vai de 0 a 100 km/h em 5,3 segundos.>

Outro destaque foi o Palisade, modelo de oito lugares de luxo que chegou por aqui no ano passado, marcando nova fase da montadora, após atualização da parceria com a Caoa Chery. O Palisade tem versão única com preços partindo de R$ 449.990. >

