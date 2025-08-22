Lançamentos

Honda NX 500, Hornet 500 e XRE 300 Sahara já estão nas lojas do ES

Modelos trazem novidades no design, novas cores e melhorias nas linhas 2026; veja o que muda em cada uma

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 18:20 - Atualizado há 41 minutos

XRE 300 Sahara, Hornet 500 e NX 500 são os lançamentos mais recentes da Honda Crédito: Divulgação

Dois dos lançamentos mais recentes de motos da Honda chegam nesta semana nas lojas da marca no Espírito Santo. A primeira é a Honda NX 500, que substitui a CB 500X no lineup da fabricante japonesa, e a outra é a nova Hornet 500. O lançamento oficial dos modelos no Estado está marcado para este sábado (23), na Moto Vena, que vai realizar ações em todas as lojas da marca. Outra que já está nas lojas é a XRE 300 Sahara, que traz novas cores na linha 2026.

A NX 500 ganha um design mais moderno e outras melhorias, sendo que a alma da nova aventureira é o motor bicilíndrico herdado da CB 500X, que produz 49 cv no Brasil. A novidade fica por conta do controle de tração e do acelerador eletrônico.

A ciclística também não mudou, porém tem novas rodas, mais leves. No total, a nova Honda NX 500 é três quilos mais leve que a sua antecessora. O motor bicilíndrico paralelo de 471 cc e 8 válvulas, refrigerado a líquido, oferece potência máxima de 49,6 cv a alcançada a 8.500 rpm e torque máximo de 4,50 kgf.m a 7.000 rpm.

O sistema HSTC gerencia a tração da roda traseira e compara as velocidades da roda dianteiras e traseira para detectar a eventual perda de tração da roda traseira e atua na injeção de combustível para reduzir suavemente o torque. O HSTC pode ser desativado completamente, se o piloto desejar.

Honda XRE 300 Sahara

A distância entre eixos é de 1.443 mm, a distribuição de peso entre dianteira/traseira é de 48,7/51,3%. A suspensão dianteira Showa invertida de 41 mm tem a função separada mola-amortecimento (SFF-BP) entre as bengalas. O amortecedor traseiro atua no sistema Pro-Link e oferece ajuste de pré-carga em 5 estágios.

A garantia é de 3 anos, sem limite de quilometragem, mais Honda Assistance com serviço gratuito por todo o período da garantia do produto. A cobertura abrange Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. O intervalo de manutenção é de 6.000 quilômetros ou 6 meses após a primeira revisão, que deve ocorrer com 1.000 quilômetros ou 6 meses.

A Honda NX 500 2026 estará disponível nas seguintes opções de cores: Vermelho, Preto Perolizado, Branco Perolizado, e o preço público sugerido base São Paulo/SP, que não inclui despesas com frete ou seguro, é de R$ 45.800.

Hornet 500

Já a naked Hornet 500 tem como característica principal a agilidade, design radical e a melhor tecnologia para quem deseja entrar no mundo das motos de alta cilindrada. O modelo traz um design mais agressivo, com linhas angulosas que revelam personalidade marcante.

A nova Hornet 500 se vale do conjunto Honda, motor-chassi-suspensões da CB 500F, porém com ajustes pontuais em cada item, o que permitiu à novidade conquistar um caráter exclusivo.

O destaque é a chegada do sistema HSTC – Honda Selectable Torque Control, de vital importância para limitar o patinamento da roda traseira em situações de aceleração em pisos escorregadios.

Honda Hornet 500

A esportividade é a marca registrada de todas as Hornet antigas e assim continua sendo no presente. O prazer da pilotagem é a característica que une todos os modelos da família, sendo que está Hornet 500 é especialmente indicada para os motociclistas iniciantes no mundo da alta cilindrada, mas também pelos mais experientes que gostam de leveza e facilidade de pilotagem.

XRE 300 Sahara

Outra novidade que chegou às lojas são as novas cores da Honda XRE 300 Sahara. A versão Standard adota a nova cor Cinza Metálico, com uma proposta urbana e discreta, voltada para quem busca performance sem chamar atenção.

Honda XRE 300 Sahara

Já a versão Rally mantém a base visual do modelo 2025, mas incorpora detalhes em azul nas faixas, reforçando a imagem tricolor com vermelho, azul e branco, sem perder a essência esportiva. E a versão Adventure preserva a tonalidade bege do modelo 2025, mas traz uma nova configuração de cores que renova o visual e marca a identidade do novo modelo.

“Com um design totalmente renovado, esta é a primeira atualização da Honda XRE 300 Sahara desde o lançamento no final de 2023. O modelo é um dos mais vendidos da Honda no Brasil. Unindo tecnologia e modernidade, promete uma experiência inesquecível. Além disso, o modelo oferece mais segurança com o sistema de frenagem de emergência, o que complementa o espírito aventureiro”, conta o diretor da Moto Vena, Gabriel Rizk.

O chassi das Sahara deriva do utilizado na Honda CRF 250F, off-road de projeto moderno, e conta com suspensões de longo curso e rodas de alumínio aro 21 polegadas na dianteira e 18 na traseira. O motor monocilíndrico OHC, versão do motor da CB 300F Twister ajustado ao uso na trail tem potência de 25,2 cv (etanol) e 24,8 cv (gasolina) a 7.500 rpm. O pico de torque máximo – 2,74 kgf.m (etanol) e 2,70 kgf.m (gasolina) a 5.750 rpm é estendido, e privilegia baixos e médios regimes de rotação.

Modelo tem painel LCD Blackout com indicador de marcha e demais parâmetros de funcionamento do motor, iluminação full-LED, porta USB-C e sistema ESS – Emergency Stop Signal. Quanto aos freios, o sistema ABS de dois canais atua em discos de Ø 256 mm na frente e Ø 220 mm na traseira, com cálipers de duplo pistão e pistão simples, respectivamente.

A XRE 300 Sahara Adventure vem equipada com estrutura de proteção das carenagens realizada em tubos de aço, assim como o para-brisa mais longo e proteção de cárter do motor, itens opcionais para as versões Rally e Standard. A garantia é de 3 anos, sem limite de quilometragem. Abaixo, as cores disponíveis para cada uma das versões e seus respectivos preços sugeridos (base São Paulo/SP):

XRE 300 Sahara Adventure: Bege Fosco – R$ 32.108

XRE 300 Sahara Rally: Vermelho – R$ 31.053



XRE 300 Sahara Standard: Cinza Metálico – R$ 30.385



*Com informações da Honda.

