Honda CB 500 Hornet combina desempenho, agilidade e estilo urbano

Naked ajudou a criar uma nova geração de motociclistas, fazendo a transição dos motores monocilíndricos leves em direção à esportividade

Publicado em 10 de junho de 2025 às 17:46 - Atualizado há 13 minutos

A Honda CB 500F resgata o nome “Hornet”, desde sempre, indicativo de modelos especiais Crédito: Divulgação

Na história da Honda, as motocicletas de 500 cc sempre tiveram lugar de destaque e a CB 500F – lançada no Brasil cerca de uma década atrás – foi uma herdeira dessa tradição. A CB 500F ajudou a criar uma nova geração de motociclistas, que por meio dela ingressaram no mundo da alta cilindrada, fazendo a transição dos motores monocilíndricos leves em direção à esportividade.>

Sucessivamente modernizada, a CB 500F, no decorrer de sua trajetória, incorporou itens como a suspensão dianteira invertida SFF-BP e o par de discos dianteiros com pinças de fixação radial. Agora, a CB 500F resgata o nome “Hornet”, desde sempre, indicativo de modelos especiais. A nova CB 500 Hornet estará disponível na rede de concessionárias a partir deste mês. >

A garantia é de três anos, sem limite de quilometragem, mais o Honda Assistance com serviço gratuito por todo o período da garantia do produto. As opções de cores são vermelha, preta e branca, as duas últimas perolizadas. O preço público sugerido, que não inclui despesas com frete ou seguro, base São Paulo, é de R$ 43.040. >

O painel de TFT colorido de 5 polegadas é herdado da CB 1000R Crédito: Divulgação

A CB 500 Hornet traz o conhecido motor bicilíndrico paralelo de 471 cc e oito válvulas, arrefecido a líquido, com equilíbrio entre dimensões externas e potência máxima, de 49,6 cavalos a 8.500 rpm. Em alta rotação, proporciona forte aceleração, e o elevado torque de 4,50 kgfm a 7 mil rpm é garantia de condução suave em uso urbano. A injeção de combustível PGM-FI otimiza o desempenho robusto nas faixas de baixa e média rotações. >

Privilegiando visual agressivo e elementos que a colocaram em um novo patamar de tecnologia, a CB 500 Hornet tem como destaque o HSTC – Honda Selectable Torque Control, importante aliado para a segurança. Itens de modernidade como o painel de TFT de 5 polegadas definem um upgrade, evidenciado por formas agressivas. >

Quanto à parte ciclística, a suspensão dianteira Showa SFF-BP invertida ganhou novo ajuste, mirando também o sistema Pro-Link da suspensão traseira e a frenagem ABS de dois canais com pinças de freio de fixação radial atuando em dois discos.>

A injeção de combustível PGM-FI otimiza o desempenho robusto nas faixas de baixa e média rotações Crédito: Divulgação

Inspirado no estilo “street fighter” de suas “irmãs” CB 750 Hornet e CB 1000 Hornet, o visual agressivo da CB 500 Hornet foi impulsionado pela filosofia de design “Digital Dynamism”. >

O formato sinuoso da dianteira à traseira oferece contraste entre o volume formado pelo protuberante tanque de combustível e a carenagem frontal e a silhueta fina do assento, laterais e rabeta. >

O desenho agressivo não dispensa a funcionalidade, com a carenagem frontal incorporando dutos laterais que canalizam o fluxo de ar para a área superior do tanque de combustível. Esse requinte aerodinâmico contribuiu para uma sensação de maior estabilidade na condução em velocidades elevadas. O novo design do farol de LED proporciona distribuição de luz mais ampla. >

O novo design do farol de LED proporciona distribuição de luz mais ampla Crédito: Divulgação

O painel de TFT colorido de 5 polegadas, herdado da CB 1000R, oferece alta visibilidade mesmo sob luz solar intensa, e é personalizável, permitindo escolher entre diferentes padrões de exibição das informações. >

O guidão bicônico e o banco posicionado a 789 milímetros do solo se combinam com as pedaleiras, resultando em uma posição de pilotagem adequada para pessoas de qualquer estatura. O reservatório de combustível tem 17,1 litros. >

