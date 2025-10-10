Home
Honda anuncia sete novos modelos de motocicletas de uma só vez para o Brasil

A expectativa é de que o volume de produção e de vendas em 2025 figure como o terceiro melhor da história da indústria de duas rodas nacional.

João Buffon

Agência Automotrix

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 15:49

 - Atualizado há uma hora

GL1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary
A GL1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary comemora meio século desde o lançamento da lendária GL1000 Crédito: Honda/Divulgação

A Honda tem novos e ambiciosos planos para o mercado de motocicletas do Brasil. A montadora japonesa anunciou sete novos modelos que chegarão ao país em 2025 e no próximo ano. A novidade veio junto de um anúncio de R$ 1,6 bilhão em investimentos para ampliar a produção da fábrica de Manaus (AM) e para o lançamento de novos produtos até 2029.

A expectativa é de que o volume de produção e de vendas em 2025 figure como o terceiro melhor da história da indústria de duas rodas nacional.

As mudanças são motivadas pelas boas notícias do setor. De acordo com a Abraciclo – entidade que reúne fabricantes de motocicletas, ciclomotores e motonetas no Brasil –, o desempenho do setor em 2025 não apenas consolida a retomada do crescimento após períodos de oscilação como também deve alcançar o melhor resultado dos últimos 14 anos. A expectativa é de que o volume de produção e de vendas em 2025 figure como o terceiro melhor da história da indústria de duas rodas nacional.

Com os recentes anúncios, a Honda pretende consolidar ainda mais a liderança do mercado de motocicletas. Atualmente, a marca conta com um portfólio de produtos com 20 modelos produzidos localmente e sete importados, incluindo modelos em diferentes categorias e com motores de 110 a 1.800 cilindradas.

Dentro do cenário de otimismo, a rede de mais de 1.100 concessionárias da Honda Motos se reuniu na tradicional convenção anual da marca japonesa na semana passada. Mais do que um encontro para avaliar resultados, as concessionárias puderam conhecer em primeira mão os lançamentos que chegarão às lojas entre 2025 e 2026.

NC750X

NC750X
A crossover NC750X, um dos modelos mais versáteis da Honda, ganhará nova versão este ano Crédito: Honda/Divulgação

A crossover NC750X, um dos modelos mais versáteis da Honda, ganhará nova versão este ano, prometendo renovar o apelo do segmento. A moto será oferecida em duas configurações – com câmbio DCT ou convencional – e trará atualizações estéticas, melhorias técnicas e itens voltados à praticidade e à segurança.

CB750 Hornet e XL750 Transalp

CB750 Hornet e XL750 Transal
CB750 Hornet e XL750 Transalp também vão ganhar novas versões no Brasil Crédito: Honda/Divulgação

Apresentadas ao público durante a edição 2025 do “Festival Interlagos”, as novas CB750 Hornet e a XL750 Transalp chegam em suas versões finais de produção, com previsão de lançamento ainda este ano.

A CB750 Hornet reforça o estilo esportivo da família Hornet, ícone da marca, enquanto a XL750 Transalp amplia a oferta para o público que busca versatilidade e espírito aventureiro.

CG 160 Titan Special Edition

CG 160 Titan Special Edition
A CG 160 Titan vai ganhar uma edição especial em alusão aos 50 anos da marca Crédito: Honda/Divulgação

O veículo mais vendido da história da indústria automotiva do Brasil – e a primeira motocicleta da Honda produzida em Manaus (AM) – ganhará uma edição comemorativa em 2026. A CG 160 Titan Special Edition terá design alusivo aos 50 anos de produção do modelo, iniciados em 1976 como CG 125, com cores e logotipos exclusivos.

O lançamento da CG 160 Titan Special Edition está previsto para o primeiro trimestre do próximo ano, reforçando o vínculo histórico da fabricante com a linha CG e marcando o meio século de produção do modelo e da fábrica de Manaus.

Tornado Special Edition

Tornado Special Edition
XR 300L Tornado consolidou-se como uma das motos mais desejadas do portfólio da Honda e terá uma edição especial Crédito: Honda/Divulgação

Sucesso desde seu lançamento, no ano passado, a XR 300L Tornado consolidou-se como uma das motos mais desejadas do portfólio da Honda, por unir versatilidade ao espírito Adventure.

Para 2026, a marca prepara a Tornado Special Edition, que destaca a esportividade do modelo com grafismos e cores inspirados nas CRF campeãs do Rali Dakar. A chegada está marcada para o primeiro trimestre do próximo ano.

CB1000 Hornet

Honda CB1000 Hornet
A poderosa CB1000 Hornet estreará no primeiro trimestre de 2026 Crédito: Honda/Divulgação

Complementando a família Hornet, a poderosa CB1000 Hornet estreará no primeiro trimestre de 2026. Com apelo streetfighter, a moto será oferecida em duas versões, com destaque para a SP equipada com itens exclusivos, como design, “quickshifter” (sistema eletrônico que permite trocas de marchas sem acionar a manete de embreagem e sem aliviar punho direito), suspensão Ohlins e freios Brembo.

GL1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary

GL1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary
Com chegada programada para o primeiro semestre de 2026, a edição especial promete entregar mais conforto e exclusividade Crédito: Honda/Divulgação

Um dos lançamentos mais aguardados pela comunidade de apaixonados por motos de alta cilindrada, a GL1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary comemora meio século desde o lançamento da lendária GL1000, em 1975, com pintura especial “50th Anniversary” e aperfeiçoamentos no sistema de áudio e na tecnologia de bordo.

Com chegada programada para o primeiro semestre de 2026, a edição especial promete entregar mais conforto e exclusividade à experiência de pilotagem da touring mais icônica da Honda.

