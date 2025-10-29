Para órfãos da CB600

Honda renova família das Hornets e traz CB750 com 2 cilindros

A nova moto traz 755 cc entregando 69,3 cv de potência máxima, 7,04 kgf.m de torque e uma proposta de pegada leve e ágil nesta versão

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 15:47

Honda CB750 Hornet agora passa a ter 2 cilindros Crédito: Honda/Divulgação

O ronco dos quatro “canecos” da Hornet oficialmente acabou. A nova CB750 Hornet, moto substituta da família Hornet, terá somente dois cilindros. O novo modelo promete uma pegada diferente da icônica CB600 e aposta em uma ciclística leve e ágil no trânsito. A moto chega às concessionárias em novembro, com preço de R$ 53.694,00.

Design e ergonomia

A nova Hornet teve seu design desenvolvido no centro de pesquisa e desenvolvimento da Honda em Roma, na Itália. O tanque foi inspirado na asa de uma vespa, referência direta ao nome “Hornet”. Na dianteira, o farol único em LED com projetor duplo é emoldurado por uma carenagem compacta, com linhas que seguem o estilo naked da marca.

Farol e Vespa "Hornet" 1 de 3

A rabeta mantém traços angulados, com o escapamento posicionado do lado direito da roda traseira, comum em motos da Honda. O assento está a uma altura de 795 mm, o que facilita o uso por pilotos de diferentes estaturas. A posição de pilotagem é ereta, com pedaleiras recuadas e guidão largo. A nova proposta é trazer uma moto para o dia a dia disponível para diferentes públicos, o que destoa da antecessora CB600, que buscava mais desempenho.

Escape e posicionamento 1 de 4

Motor e desempenho

O novo motor bicilíndrico paralelo de 755 cc representa a mais recente fase da engenharia da Honda. Ele entrega 69,3 cv de potência máxima e 7,04 kgf.m de torque, valores alcançados a 7.000 rpm.

O motor entrega uma ciclística leve, com 69,3 cv de potência máxima e 7,04 kgf.m de torque, valores alcançados a 7.000 rpm Crédito: Honda/Divulgação

A arquitetura Unicam de oito válvulas utiliza o mesmo conceito empregado em modelos de competição da marca, como a CRF450R. O virabrequim com ângulo de 270 graus proporciona funcionamento característico, enquanto a embreagem assistida e deslizante reduz o esforço na alavanca e evita travamentos da roda traseira em reduções bruscas.

O sistema de alimentação conta com dutos de admissão do tipo Vortex Flow Duct, e a eletrônica de pilotagem é gerenciada pelo acelerador eletrônico (Throttle By Wire). A CB750 Hornet possui cinco modos de pilotagem:

Sport – entrega de potência máxima, menor atuação do controle de tração;

entrega de potência máxima, menor atuação do controle de tração; Rain – configuração voltada para pisos escorregadios;

configuração voltada para pisos escorregadios; Standard – ajuste intermediário;

ajuste intermediário; User 1 e 2 – personalizáveis conforme a preferência do piloto. O modelo também traz o HSTC (Honda Selectable Torque Control) integrado ao sistema antiempinada (Wheelie Control).

A Honda CB750 Hornet possui modos de pilotagem personalizados para uma pegada leve ou esportiva Crédito: Honda/Divulgação

Ciclística

A estrutura da CB750 Hornet é composta por um chassi de aço tipo Diamond com 16,6 kg, projetado para oferecer rigidez e leveza. O conjunto de suspensões é formado pelo garfo invertido Showa SFF-BP™ de 41 mm na dianteira e monoamortecedor traseiro Showa Pro-Link com regulagem de pré-carga em sete níveis.

A Hornet possui chassi de aço tipo Diamond com 16,6 kg Crédito: Honda/Divulgação

A inclinação da coluna de direção é de 25 graus, o trail mede 99 mm e a distância entre eixos é de 1.420 mm. O peso seco declarado é de 180 kg.

O sistema de freios é composto por dois discos dianteiros de 296 mm com pinças de quatro pistões de montagem radial, enquanto as rodas de alumínio fundido com cinco raios em Y utilizam pneus 120/70-ZR17 na dianteira e 160/60-ZR17 na traseira.

Freio Hornet 1 de 2

Tecnologia

A CB750 Hornet adota painel TFT colorido de cinco polegadas controlado pelo seletor retroiluminado no punho esquerdo. O sistema elétrico utiliza cabeamento CAN (Controller Area Network) e uma BCU (Body Control Unit) que centraliza sinais do módulo do ABS, painel e comandos, deixando à ECU apenas os parâmetros dinâmicos.

Tecnologia Hornet 1 de 3

Entre os recursos eletrônicos estão:

Indicadores de direção com cancelamento automático;

Sistema ESS (Emergency Stop Signal), que aciona os piscas em frenagens bruscas;

Controle de tração ajustável (HSTC);

Wheelie Control;

Cinco modos de pilotagem selecionáveis.

Acessórios e equipamentos

Jaquetas da marca Alpinestars são aposta para lançamento da CB750 Hornet Crédito: Honda/Divulgação

A Honda disponibilizará uma linha de acessórios originais nas concessionárias, incluindo slider de proteção e assento monoposto. Também haverá uma coleção Honda Store desenvolvida em parceria com a Alpinestars, composta por jaqueta Street, calça de proteção e luvas de pilotagem, voltadas ao uso urbano e esportivo.

Preço, cores e garantia

A Honda CB750 Hornet 2026 estará disponível nas concessionárias a partir de novembro de 2025, com preço público sugerido de R$ 53.694,00 (base São Paulo/SP, sem frete e seguro). As opções de cores são Branco Perolizado e Preto Metálico.

Honda CB750 Hornet sai em duas versões: Branco Perolizado e Preto Metálico Crédito: Honda/Divulgação

A garantia é de 3 anos sem limite de quilometragem, com cobertura Honda Assistance válida em Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. O intervalo de manutenção é de 6 mil km ou seis meses, após a primeira revisão, que ocorre com 1.000 km ou seis meses.

*Com informações da Honda.

