Honda renova família das Hornets e traz CB750 com 2 cilindros

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 15:47
O ronco dos quatro “canecos” da Hornet oficialmente acabou. A nova CB750 Hornet, moto substituta da família Hornet, terá somente dois cilindros. O novo modelo promete uma pegada diferente da icônica CB600 e aposta em uma ciclística leve e ágil no trânsito. A moto chega às concessionárias em novembro, com preço de R$ 53.694,00.
A nova Hornet teve seu design desenvolvido no centro de pesquisa e desenvolvimento da Honda em Roma, na Itália. O tanque foi inspirado na asa de uma vespa, referência direta ao nome “Hornet”. Na dianteira, o farol único em LED com projetor duplo é emoldurado por uma carenagem compacta, com linhas que seguem o estilo naked da marca.
Farol e Vespa "Hornet"
A rabeta mantém traços angulados, com o escapamento posicionado do lado direito da roda traseira, comum em motos da Honda. O assento está a uma altura de 795 mm, o que facilita o uso por pilotos de diferentes estaturas. A posição de pilotagem é ereta, com pedaleiras recuadas e guidão largo. A nova proposta é trazer uma moto para o dia a dia disponível para diferentes públicos, o que destoa da antecessora CB600, que buscava mais desempenho.
Escape e posicionamento
O novo motor bicilíndrico paralelo de 755 cc representa a mais recente fase da engenharia da Honda. Ele entrega 69,3 cv de potência máxima e 7,04 kgf.m de torque, valores alcançados a 7.000 rpm.
A arquitetura Unicam de oito válvulas utiliza o mesmo conceito empregado em modelos de competição da marca, como a CRF450R. O virabrequim com ângulo de 270 graus proporciona funcionamento característico, enquanto a embreagem assistida e deslizante reduz o esforço na alavanca e evita travamentos da roda traseira em reduções bruscas.
O sistema de alimentação conta com dutos de admissão do tipo Vortex Flow Duct, e a eletrônica de pilotagem é gerenciada pelo acelerador eletrônico (Throttle By Wire). A CB750 Hornet possui cinco modos de pilotagem:
A estrutura da CB750 Hornet é composta por um chassi de aço tipo Diamond com 16,6 kg, projetado para oferecer rigidez e leveza. O conjunto de suspensões é formado pelo garfo invertido Showa SFF-BP™ de 41 mm na dianteira e monoamortecedor traseiro Showa Pro-Link com regulagem de pré-carga em sete níveis.
A inclinação da coluna de direção é de 25 graus, o trail mede 99 mm e a distância entre eixos é de 1.420 mm. O peso seco declarado é de 180 kg.
O sistema de freios é composto por dois discos dianteiros de 296 mm com pinças de quatro pistões de montagem radial, enquanto as rodas de alumínio fundido com cinco raios em Y utilizam pneus 120/70-ZR17 na dianteira e 160/60-ZR17 na traseira.
Freio Hornet
A CB750 Hornet adota painel TFT colorido de cinco polegadas controlado pelo seletor retroiluminado no punho esquerdo. O sistema elétrico utiliza cabeamento CAN (Controller Area Network) e uma BCU (Body Control Unit) que centraliza sinais do módulo do ABS, painel e comandos, deixando à ECU apenas os parâmetros dinâmicos.
Tecnologia Hornet
Entre os recursos eletrônicos estão:
A Honda disponibilizará uma linha de acessórios originais nas concessionárias, incluindo slider de proteção e assento monoposto. Também haverá uma coleção Honda Store desenvolvida em parceria com a Alpinestars, composta por jaqueta Street, calça de proteção e luvas de pilotagem, voltadas ao uso urbano e esportivo.
A Honda CB750 Hornet 2026 estará disponível nas concessionárias a partir de novembro de 2025, com preço público sugerido de R$ 53.694,00 (base São Paulo/SP, sem frete e seguro). As opções de cores são Branco Perolizado e Preto Metálico.
A garantia é de 3 anos sem limite de quilometragem, com cobertura Honda Assistance válida em Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. O intervalo de manutenção é de 6 mil km ou seis meses, após a primeira revisão, que ocorre com 1.000 km ou seis meses.
*Com informações da Honda.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o