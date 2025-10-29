Home
Honda renova família das Hornets e traz CB750 com 2 cilindros

A nova moto traz 755 cc entregando 69,3 cv de potência máxima, 7,04 kgf.m de torque e uma proposta de pegada leve e ágil nesta versão

Filipe Turini

Estagiário do Estúdio Gazeta / [email protected]

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 15:47

nova CB750 Hornet, moto substituta da família Hornet
Honda CB750 Hornet agora passa a ter 2 cilindros Crédito: Honda/Divulgação

O ronco dos quatro “canecos” da Hornet oficialmente acabou. A nova CB750 Hornet, moto substituta da família Hornet, terá somente dois cilindros. O novo modelo promete uma pegada diferente da icônica CB600 e aposta em uma ciclística leve e ágil no trânsito. A moto chega às concessionárias em novembro, com preço de R$ 53.694,00.

Design e ergonomia

A nova Hornet teve seu design desenvolvido no centro de pesquisa e desenvolvimento da Honda em Roma, na Itália. O tanque foi inspirado na asa de uma vespa, referência direta ao nome “Hornet”. Na dianteira, o farol único em LED com projetor duplo é emoldurado por uma carenagem compacta, com linhas que seguem o estilo naked da marca.

Farol e Vespa "Hornet"

Detalhe de uma asa de vespa, referência direta ao nome “Hornet” por Honda/Divulgação
Farol único em LED com projetor duplo - versão Preto Metálico por Honda/Divulgação
Farol único em LED com projetor duplo - versão Branco Perolizado por Honda/Divulgação
1 de 3
Detalhe de uma asa de vespa, referência direta ao nome “Hornet” por Honda/Divulgação

A rabeta mantém traços angulados, com o escapamento posicionado do lado direito da roda traseira, comum em motos da Honda. O assento está a uma altura de 795 mm, o que facilita o uso por pilotos de diferentes estaturas. A posição de pilotagem é ereta, com pedaleiras recuadas e guidão largo. A nova proposta é trazer uma moto para o dia a dia disponível para diferentes públicos, o que destoa da antecessora CB600, que buscava mais desempenho.

Escape e posicionamento

O escapamento nessa versão é posicionado do lado direito da roda traseira, comum em motos da Honda por Honda/Divulgação
O escapamento nessa versão é posicionado do lado direito da roda traseira, comum em motos da Honda por Honda/Divulgação
O escapamento nessa versão é posicionado do lado direito da roda traseira, comum em motos da Honda por Honda/Divulgação
A altura do assento é de 795 mm, o que facilita diferentes usuários  por Honda/Divulgação
1 de 4
O escapamento nessa versão é posicionado do lado direito da roda traseira, comum em motos da Honda por Honda/Divulgação

Motor e desempenho

O novo motor bicilíndrico paralelo de 755 cc representa a mais recente fase da engenharia da Honda. Ele entrega 69,3 cv de potência máxima e 7,04 kgf.m de torque, valores alcançados a 7.000 rpm.

nova CB750 Hornet, moto substituta da família Hornet
O motor entrega uma ciclística leve, com 69,3 cv de potência máxima e 7,04 kgf.m de torque, valores alcançados a 7.000 rpm Crédito: Honda/Divulgação

A arquitetura Unicam de oito válvulas utiliza o mesmo conceito empregado em modelos de competição da marca, como a CRF450R. O virabrequim com ângulo de 270 graus proporciona funcionamento característico, enquanto a embreagem assistida e deslizante reduz o esforço na alavanca e evita travamentos da roda traseira em reduções bruscas.

O sistema de alimentação conta com dutos de admissão do tipo Vortex Flow Duct, e a eletrônica de pilotagem é gerenciada pelo acelerador eletrônico (Throttle By Wire). A CB750 Hornet possui cinco modos de pilotagem:

  • Sport – entrega de potência máxima, menor atuação do controle de tração;
  • Rain – configuração voltada para pisos escorregadios;
  • Standard – ajuste intermediário;
  • User 1 e 2 – personalizáveis conforme a preferência do piloto.
O modelo também traz o HSTC (Honda Selectable Torque Control) integrado ao sistema antiempinada (Wheelie Control).
nova CB750 Hornet, moto substituta da família Hornet
A Honda CB750 Hornet possui modos de pilotagem personalizados para uma pegada leve ou esportiva Crédito: Honda/Divulgação

Ciclística

A estrutura da CB750 Hornet é composta por um chassi de aço tipo Diamond com 16,6 kg, projetado para oferecer rigidez e leveza. O conjunto de suspensões é formado pelo garfo invertido Showa SFF-BP™ de 41 mm na dianteira e monoamortecedor traseiro Showa Pro-Link com regulagem de pré-carga em sete níveis.

nova CB750 Hornet, moto substituta da família Hornet
A Hornet possui chassi de aço tipo Diamond com 16,6 kg Crédito: Honda/Divulgação

A inclinação da coluna de direção é de 25 graus, o trail mede 99 mm e a distância entre eixos é de 1.420 mm. O peso seco declarado é de 180 kg.

O sistema de freios é composto por dois discos dianteiros de 296 mm com pinças de quatro pistões de montagem radial, enquanto as rodas de alumínio fundido com cinco raios em Y utilizam pneus 120/70-ZR17 na dianteira e 160/60-ZR17 na traseira.

Freio Hornet

Honda CB750 Hornet utiliza pneus 160/60-ZR17 na traseira  por Honda/Divulgação
Honda CB750 Hornet utiliza pneus 120/70-ZR17 na dianteira por Honda/Divulgação
1 de 2
Honda CB750 Hornet utiliza pneus 160/60-ZR17 na traseira  por Honda/Divulgação

Tecnologia

A CB750 Hornet adota painel TFT colorido de cinco polegadas controlado pelo seletor retroiluminado no punho esquerdo. O sistema elétrico utiliza cabeamento CAN (Controller Area Network) e uma BCU (Body Control Unit) que centraliza sinais do módulo do ABS, painel e comandos, deixando à ECU apenas os parâmetros dinâmicos.

Tecnologia Hornet

A CB750 Hornet adota painel TFT colorido de 5 polegadas por Honda/Divulgação
Controles do punho esquerdo da Hornet regulam o painel por Honda/Divulgação
Os controles do lado esquerdo integram o corta corrente e pisca alerta por Honda/Divulgação
1 de 3
A CB750 Hornet adota painel TFT colorido de 5 polegadas por Honda/Divulgação

Entre os recursos eletrônicos estão:

  • Indicadores de direção com cancelamento automático;
  • Sistema ESS (Emergency Stop Signal), que aciona os piscas em frenagens bruscas;
  • Controle de tração ajustável (HSTC);
  • Wheelie Control;
  • Cinco modos de pilotagem selecionáveis.

Acessórios e equipamentos

nova CB750 Hornet, moto substituta da família Hornet
Jaquetas da marca Alpinestars são aposta para lançamento da CB750 Hornet Crédito: Honda/Divulgação

A Honda disponibilizará uma linha de acessórios originais nas concessionárias, incluindo slider de proteção e assento monoposto. Também haverá uma coleção Honda Store desenvolvida em parceria com a Alpinestars, composta por jaqueta Street, calça de proteção e luvas de pilotagem, voltadas ao uso urbano e esportivo.

Preço, cores e garantia

A Honda CB750 Hornet 2026 estará disponível nas concessionárias a partir de novembro de 2025, com preço público sugerido de R$ 53.694,00 (base São Paulo/SP, sem frete e seguro). As opções de cores são Branco Perolizado e Preto Metálico.

nova CB750 Hornet, moto substituta da família Hornet
Honda CB750 Hornet sai em duas versões: Branco Perolizado e Preto Metálico Crédito: Honda/Divulgação

A garantia é de 3 anos sem limite de quilometragem, com cobertura Honda Assistance válida em Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. O intervalo de manutenção é de 6 mil km ou seis  meses, após a primeira revisão, que ocorre com 1.000 km ou seis meses.

*Com informações da Honda.

