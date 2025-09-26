Home
BYD triplica vendas de carros elétricos na Europa e vendas da Tesla caem quase 40%

Os novos registros de carros para os modelos da BYD, um reflexo das vendas, triplicaram em relação ao ano anterior, chegando a 9.130 veículos em toda a União Europeia no mês passado

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 14:44

BYD Dolphin Surf
O BYD Dolphin Mini foi rebatizado na Europa de Dolphin Surf Crédito: BYD/Divugação

As vendas da BYD na Europa triplicaram em agosto, um sinal de que os clientes estão adotando sua linha de veículos elétricos (EVs, em inglês) e híbridos enquanto a gigante automotiva chinesa continua a se expandir no continente.

Os novos registros de carros para os modelos da BYD, um reflexo das vendas, triplicaram em relação ao ano anterior, chegando a 9.130 veículos em toda a União Europeia (UE) no mês passado, de acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis, um órgão da indústria também conhecido como ACEA. Quando incluídos o Reino Unido, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, as vendas mais que triplicaram para 11.455 veículos.

A ACEA começou a incluir a BYD em seus dados mensais quando revelou que a empresa havia vendido mais carros na Europa do que a Tesla em julho. Os registros na UE para a fabricante de veículos elétricos de Elon Musk caíram 37% em agosto, para 8.220 veículos, de acordo com os dados, estendendo uma sequência de vendas mensais decepcionantes este ano.

A queda nas vendas da Tesla na UE em agosto ocorreu mesmo com a melhora do mercado de EVs no bloco como um todo. As vendas de veículos elétricos a bateria aumentaram 30% em relação ao ano anterior, com um crescimento de 46% na Alemanha. Os registros de carros híbridos elétricos aumentaram 14%, enquanto os modelos híbridos plug-in cresceram 54,5%. Fonte: Dow Jones Newswires.

Outra montadora chinesa que registrou crescimento robusto nas vendas foi a estatal SAIC Motor. Os novos registros de carros em agosto para seus modelos saltaram 59%, para 12.822 veículos na UE, de acordo com a ACEA.

Os números mostram que a BYD e a SAIC Motor continuam a ganhar participação de mercado no continente, onde as montadoras chinesas têm se expandido agressivamente graças às suas linhas de veículos elétricos relativamente baratas e variadas, enquanto alguns rivais europeus lutam para convencer os clientes a fazer a transição para os EVs.

Dolphin Surf

A BYD lançou, recentemente, o Dolphin Mini por lá, mas ele chegou com outro nome: Dolphin Surf e algumas especificações diferentes do subcompacto elétrico que roda nas ruas brasileiras. Na Europa ele tem três versões e um pouco mais caro que que é vendido por aqui: Active (22.900 euros, cerca de R$ 143 mil) , Boost (26.990 euros, cerca de R$ 169 mil) e Comfort (30.990 euros, cerca de R$ 194 mil). 

Cada uma das três versões têm capacidade da bateria, o que resulta em diferentes autonomias: a Active tem 30 kWh, chegando a 220 km (pode chegar a 356 km na cidade segundo especificações do site de vendas do modelo na Europa); a versão Boost tem 43.2 kWh de capacidade e autonomia média de 322 km (507 km na cidade); e a Comfort tem capacidade de 43.2 kWh e autonomia média de 310 km e 460 km na cidade. Isso acontece porque a versão de topo é ligeiramente mais pesada do que a Boost, da qual compartilha a mesma potência de bateria.

*Com informações de Estadão Conteúdo.

