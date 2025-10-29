Novo SUV compacto

Nissan anuncia SUV Kait para enfrentar Fiat Pulse e VW Tera

Modelo será produzido em Resende (RJ) a partir do fim de 2025 e integra o investimento de R$ 2,8 bilhões da marca no país

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 16:45

Novo Kait chega para substituir o vácuo deixado pelo Kicks Crédito: Nissan/Divulgação

A Nissan já definiu o sucessor do Kicks entre seus SUVs compactos. Durante o Japan Mobility Show 2025, realizado nesta quarta-feira (29), a marca japonesa confirmou o lançamento do novo Nissan Kait no Brasil, com início de produção previsto ainda para este ano na fábrica de Resende (RJ).

O modelo chega para disputar espaço em um dos segmentos mais concorridos do mercado, enfrentando rivais como Fiat Pulse, Volkswagen Tera e Renault Kardian. Com isso, o novo Kicks passa a subir de categoria e será reposicionado como SUV médio. Na linha da marca, o Kait ficará abaixo do Kicks Play, cuja descontinuidade ainda não foi confirmada pelo CEO global da Nissan, Ivan Espinosa.

“Estamos muito entusiasmados com o início da produção do novo Nissan Kait em nosso Complexo Industrial de Resende, no Brasil. Este projeto representa uma clara demonstração do nosso compromisso com a América Latina. É um SUV pensado para a região, feito por mãos latino-americanas e que ganhará o mundo”, destacou Guy Rodriguez, presidente da Nissan América Latina.

O Nissan Kait é o segundo SUV anunciado dentro do plano de investimentos de R$ 2,8 bilhões que a marca está realizando no Brasil. Desenvolvido para o público local, o modelo também será exportado para mais de 20 países. O primeiro fruto desse ciclo foi o novo Nissan Kicks, lançado no mercado brasileiro em julho deste ano.

A marca ainda não divulgou as dimensões do Kait, mas a expectativa é de que mantenha proporções próximas às do Kicks Play, que mede 4,31 metros de comprimento, 1,76 m de largura, 1,59 m de altura e 2,61 m de entre-eixos.

Nissa Kicks Play deve ser referência na produção do novo Kait Crédito: Nissan/Divulgação

*Com informações da Nissan.

