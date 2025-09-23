Lançamento oficial

Audi SQ5 e SQ5 Sportback retornam ao Brasil em nova geração com preços a partir de R$ 624.990

SUVs esportivos chegam às concessionárias em novembro após cinco anos fora do mercado nacional e encerram ciclo de 13 lançamentos da marca em 2025

João Pimassoni Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 16:06 - Atualizado há uma hora

Com os novos SQ5, a Audi encerra uma das maiores ofensivas de lançamentos de sua história no Brasil Crédito: Audi/Divulgação

Após cinco anos de ausência no mercado nacional, a Audi anuncia o retorno do SQ5 e do SQ5 Sportback ao Brasil. Os modelos iniciaram a pré-venda e começam a ser entregues em novembro, em todas as mais de 40 concessionárias da marca no País.

O lote inicial será comercializado a preços de R$ 624.990 (SQ5) e R$ 639.990 (SQ5 Sportback). Os dois utilitários esportivos completam a sequência de 13 lançamentos confirmados pela Audi em 2025, que incluiu desde compactos até elétricos de alta performance.“Estamos chegando ao fim da enxurrada de 13 lançamentos da Audi no Brasil em 2025, e os novos SQ5 e SQ5 Sportback fecham essa ofensiva de produtos”, afirma Gerold Pillekamp, head de Marketing e Comunicação da Audi do Brasil.

A empresa comemorou 30 anos de atuação no País em 2024 e mantém sede administrativa em São Paulo, terminal logístico em Vinhedo e fábrica em São José dos Pinhais (PR), responsável pela produção dos Q3 e Q3 Sportback.

Além da expansão de portfólio, a marca investe em infraestrutura de eletrificação, com mais de R$ 90 milhões aplicados em rede de recarga distribuída por concessionárias e outros pontos estratégicos.

Motorização e desempenho

Os novos SQ5 mantêm o motor 3.0 V6 TFSI, que gera 367 cavalos de potência entre 5.500 rpm e 6.300 rpm e 550 Nm de torque entre 1.700 rpm e 4.000 rpm.

Esse conjunto é acoplado à transmissão automatizada S tronic de sete marchas e ao sistema de tração integral quattro com tecnologia ultra, que permite distribuir até 50% do torque para o eixo traseiro em situações de necessidade. De acordo com dados divulgados pela marca, o desempenho garante aceleração de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos e velocidade máxima limitada a 250 km/h.

Renato Celiberti, head de Vendas da Audi do Brasil, afirma que a volta do modelo atende a um pedido antigo. “Ampliamos a nova geração da família Q5 para atender a uma demanda dos clientes. O novo SQ5, nas variações SUV e Sportback, é uma alternativa para quem já conhece o Q5, mas procura um desempenho mais esportivo”, explica.

Plataforma, estrutura e design

Novo painel do SQ5 Sportback adota 3 telas inteligentes que ocupam o lugar dos paineis traidicionais Crédito: Audi/Divulgação

O SQ5 é o terceiro modelo da Audi no Brasil a utilizar a nova plataforma PPC (Plataforma Premium para veículos a combustão), que já foi aplicada nos recentes A5 e Q5. Essa base é projetada para oferecer maior rigidez estrutural, melhor aproveitamento de espaço interno e integração com sistemas eletrônicos de assistência à condução.

Visualmente, o SQ5 e o SQ5 Sportback seguem a linha do Q5, mas incorporam elementos específicos da divisão S da marca. Na dianteira, a grade singleframe aparece com detalhes em alumínio fosco, acompanhada por grandes entradas de ar.

As laterais recebem frisos decorativos metálicos e retrovisores também em alumínio. Na traseira, as quatro saídas de escapamento ovais são funcionais, com acabamento cromado, e o difusor inferior em preto fosco reforça a identidade da versão. As lanternas traseiras utilizam tecnologia OLED de segunda geração, com diferentes assinaturas luminosas que podem ser configuradas pelo motorista.

Dimensões e capacidade

Com dimensões extras, o espaço se multiplica para levar o que for preciso. Crédito: Audi/Divulgação

Os dois modelos compartilham medidas:



Comprimento: 4.717 mm.

Largura: 2.155 mm.

Altura: 1.649 mm (SUV) / 1.644 mm (Sportback).

Entre-eixos: 2.820 mm.

A capacidade do porta-malas é de 475 litros na versão SUV e 470 litros no Sportback, podendo chegar a 1.446 litros e 1.338 litros, respectivamente, com o rebatimento dos bancos traseiros. O tanque de combustível comporta 65 litros.

Interior e tecnologia

Novo painel do SQ5 Sportback adota 3 telas inteligentes que ocupam o lugar dos painéis tradicionais Crédito: Audi/Divulgação

A cabine dos novos SQ5 adota o conceito chamado pela Audi de “Palco Digital”, no qual as funções de bordo são centralizadas em telas digitais de alta resolução.

São três telas principais:

MMI-touch de 14,5 polegadas, com navegador integrado e comando de voz “Hey, Audi”.

Audi Virtual Cockpit de 11,9 polegadas, totalmente configurável;

Display do passageiro de 10,9 polegadas, com possibilidade de interação com mídia e navegação.

Há ainda um head-up display redesenhado, que projeta informações de condução no para-brisa em área maior e com nitidez superior. O sistema de som é assinado pela Bang & Olufsen 3D, com 16 alto-falantes, tweeters dedicados e potência de 685 W.

Equipamentos de conforto e conveniência

A lista de equipamentos de série inclui:

Audi Drive Select (modos de condução).

Ar-condicionado automático de três zonas.

Bancos dianteiros esportivos com ajustes elétricos, ventilação, aquecimento e função de massagem.

Bancos traseiros aquecidos.

Keyless entry/go (hands-free).

Função memória para banco do motorista e retrovisores.

Teto solar panorâmico Open Sky com cortina elétrica.

Tampa do porta-malas com abertura e fechamento elétrico por sensor de movimento.

Sistemas de segurança e assistência

Os novos SQ5 oferecem pacotes de assistência ao motorista já de fábrica:

Audi Pre Sense dianteiro e traseiro (frenagem de emergência).

Lane departure warning com emergency assist.

Assistente de mudança de faixa (Side Assist) com exit warning.

Assistente de tráfego cruzado dianteiro e traseiro.

Câmeras 360° Top View.

Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC).

Faróis Full LED Matrix com seis assinaturas de DRL adicionais.

Para Marcos Quaresma, head de Produto da Audi do Brasil, a nova geração traz avanços importantes: “O Q5 subiu em termos de design, tecnologia e equipamentos, e o SQ5 acompanha esse movimento. Nosso objetivo foi oferecer o que há de mais moderno globalmente neste segmento.”

Cores e acabamentos

O vibrante Vermelho Granadina Metalico Crédito: Audi/Divulgação

A gama de cores externas inclui nove opções: Branco Arkona, Preto Mito, Branco Geleira, Azul Navarra, Azul Ultra, Bege Ouro Sakhir, Verde Distrito, Vermelho Granadina e Cinza Daytona.

No interior, há duas combinações de acabamento: branco e vermelho. Esta última nunca havia sido oferecida antes na linha Q5 no mercado brasileiro.

Preços no Brasil

Audi SQ5: R$ 624.990

Audi SQ5 Sportback: R$ 639.990

** Este conteúdo é uma produção do 28º Curso de Residência em Jornalismo. A reportagem teve orientação e edição da editora Karine Nobre.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta