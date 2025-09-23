Audi SQ5 e SQ5 Sportback retornam ao Brasil em nova geração com preços a partir de R$ 624.990

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 16:06
- Atualizado há uma hora
Após cinco anos de ausência no mercado nacional, a Audi anuncia o retorno do SQ5 e do SQ5 Sportback ao Brasil. Os modelos iniciaram a pré-venda e começam a ser entregues em novembro, em todas as mais de 40 concessionárias da marca no País.
O lote inicial será comercializado a preços de R$ 624.990 (SQ5) e R$ 639.990 (SQ5 Sportback). Os dois utilitários esportivos completam a sequência de 13 lançamentos confirmados pela Audi em 2025, que incluiu desde compactos até elétricos de alta performance.“Estamos chegando ao fim da enxurrada de 13 lançamentos da Audi no Brasil em 2025, e os novos SQ5 e SQ5 Sportback fecham essa ofensiva de produtos”, afirma Gerold Pillekamp, head de Marketing e Comunicação da Audi do Brasil.
A empresa comemorou 30 anos de atuação no País em 2024 e mantém sede administrativa em São Paulo, terminal logístico em Vinhedo e fábrica em São José dos Pinhais (PR), responsável pela produção dos Q3 e Q3 Sportback.
Além da expansão de portfólio, a marca investe em infraestrutura de eletrificação, com mais de R$ 90 milhões aplicados em rede de recarga distribuída por concessionárias e outros pontos estratégicos.
Os novos SQ5 mantêm o motor 3.0 V6 TFSI, que gera 367 cavalos de potência entre 5.500 rpm e 6.300 rpm e 550 Nm de torque entre 1.700 rpm e 4.000 rpm.
Esse conjunto é acoplado à transmissão automatizada S tronic de sete marchas e ao sistema de tração integral quattro com tecnologia ultra, que permite distribuir até 50% do torque para o eixo traseiro em situações de necessidade. De acordo com dados divulgados pela marca, o desempenho garante aceleração de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos e velocidade máxima limitada a 250 km/h.
Renato Celiberti, head de Vendas da Audi do Brasil, afirma que a volta do modelo atende a um pedido antigo. “Ampliamos a nova geração da família Q5 para atender a uma demanda dos clientes. O novo SQ5, nas variações SUV e Sportback, é uma alternativa para quem já conhece o Q5, mas procura um desempenho mais esportivo”, explica.
O SQ5 é o terceiro modelo da Audi no Brasil a utilizar a nova plataforma PPC (Plataforma Premium para veículos a combustão), que já foi aplicada nos recentes A5 e Q5. Essa base é projetada para oferecer maior rigidez estrutural, melhor aproveitamento de espaço interno e integração com sistemas eletrônicos de assistência à condução.
Visualmente, o SQ5 e o SQ5 Sportback seguem a linha do Q5, mas incorporam elementos específicos da divisão S da marca. Na dianteira, a grade singleframe aparece com detalhes em alumínio fosco, acompanhada por grandes entradas de ar.
As laterais recebem frisos decorativos metálicos e retrovisores também em alumínio. Na traseira, as quatro saídas de escapamento ovais são funcionais, com acabamento cromado, e o difusor inferior em preto fosco reforça a identidade da versão. As lanternas traseiras utilizam tecnologia OLED de segunda geração, com diferentes assinaturas luminosas que podem ser configuradas pelo motorista.
Os dois modelos compartilham medidas:
A capacidade do porta-malas é de 475 litros na versão SUV e 470 litros no Sportback, podendo chegar a 1.446 litros e 1.338 litros, respectivamente, com o rebatimento dos bancos traseiros. O tanque de combustível comporta 65 litros.
A cabine dos novos SQ5 adota o conceito chamado pela Audi de “Palco Digital”, no qual as funções de bordo são centralizadas em telas digitais de alta resolução.
São três telas principais:
Há ainda um head-up display redesenhado, que projeta informações de condução no para-brisa em área maior e com nitidez superior. O sistema de som é assinado pela Bang & Olufsen 3D, com 16 alto-falantes, tweeters dedicados e potência de 685 W.
A lista de equipamentos de série inclui:
Os novos SQ5 oferecem pacotes de assistência ao motorista já de fábrica:
Para Marcos Quaresma, head de Produto da Audi do Brasil, a nova geração traz avanços importantes: “O Q5 subiu em termos de design, tecnologia e equipamentos, e o SQ5 acompanha esse movimento. Nosso objetivo foi oferecer o que há de mais moderno globalmente neste segmento.”
A gama de cores externas inclui nove opções: Branco Arkona, Preto Mito, Branco Geleira, Azul Navarra, Azul Ultra, Bege Ouro Sakhir, Verde Distrito, Vermelho Granadina e Cinza Daytona.
No interior, há duas combinações de acabamento: branco e vermelho. Esta última nunca havia sido oferecida antes na linha Q5 no mercado brasileiro.
** Este conteúdo é uma produção do 28º Curso de Residência em Jornalismo. A reportagem teve orientação e edição da editora Karine Nobre.
