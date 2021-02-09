8 itens para checar antes de pegar a estrada de moto

Revisão é indispensável para fazer uma viagem segura Crédito: Freepik

Viajar sobre duas rodas é um show à parte. Rodar pelas rodovias do Brasil com o vento no rosto dá aquela sensação de liberdade que só quem pilota consegue descrever. Mas as motos são os veículos mais frágeis das estradas. Além de redobrar a atenção para não colidir, é preciso cuidar dos componentes para que a viagem seja feita com segurança do início ao fim.

A revisão e a manutenção da moto são procedimentos que devem ser realizados periodicamente, principalmente antes de longas viagens. Ao levar a motocicleta em uma oficina de confiança, é possível verificar o funcionamento e eficiência de todo o sistema, prevenindo acidentes e possíveis falhas durante a condução.

É o que garante o supervisor de oficina da Moto Vix Honda de Vitória, João Batista. Antes de tudo, ele lembra do primeiro item a ser observado por um motociclista antes de pegar a estrada: o capacete. O item de segurança é de uso obrigatório e indispensável. “Tem que olhar a viseira. Se ela estiver arranhada, fosca ou opaca, pode comprometer a visibilidade do piloto durante o percurso, tanto de dia como à noite, principalmente na ocorrência de chuva ou neblina”, explica.

O supervisor de oficina lembra que, no último Salão Duas Rodas, em São Paulo, foram avaliadas 617 motocicletas. Dessas, 72% precisavam trocar um ou mais componentes e 70% necessitavam de manutenção de itens de segurança. “Por isso, a revisão é primordial. Geralmente, é quando detectamos algum problema.”

João Batista também orienta que seja feita a checagem das lanternas, como os faróis, setas, luzes do painel e lâmpadas de freio. “Além disso, é importante conferir o nível de óleo do motor e as condições dos pneus. Ao encontrar alguma irregularidade, a troca deve ser imediata, antes de iniciar a viagem”, complementa.

Ainda de acordo com o especialista, o intervalo entre uma revisão e outra pode variar conforme o modelo da moto, mas geralmente é a partir de 4 mil até 6 mil quilômetros rodados, ou de seis em seis meses. "Na Honda, o motociclista pode fazer uma inspeção gratuita e sem horário marcado. Fazemos um check-list de 21 itens, como freio, amortecedor, cabo do acelerador, escapamento, retrovisor, buzina e outros”, ressalta.

FREIOS MERECEM ATENÇÃO ESPECIAL

Entre os principais sistemas que precisam ser revisados, está o sistema de freios. O fluido de freio está entre os componentes. Na visita ao mecânico é possível saber se as características estão dentro do padrão esperado ou se precisa trocar. “O fluido de freio possui validade e, por isso, precisa ser substituído de tempos em tempos. É indicado que a troca do fluido seja feita a cada 10 mil km rodados ou um ano, o que vier primeiro”, explica Raulincom Borges da Silva, coordenador de assistência técnica da TMD Friction do Brasil

Ele destaca também que cada peça possui um intervalo correto de troca e é essencial ficar atento a esses detalhes, além dos sinais de desgaste. “Por meio de um diagnóstico completo é possível analisar a funcionalidade de cada equipamento que compõe a moto, incluído todo o sistema de freio, e assim identificar se será necessário fazer reparos ou substituição de peças”, afirma.

O QUE CONFERIR ANTES DE PEGAR ESTRADA