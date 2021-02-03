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Duas rodas

Conheça 5 motos emblemáticas previstas para chegarem ao Brasil em 2021

Com a retomada da produção industrial do setor e a gradual volta das atividades comerciais, as vendas de motocicletas cresceram nos últimos meses
Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

03 fev 2021 às 17:03

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 17:03

Novas motos de todos os gêneros têm chegada prevista ao Brasil este ano, inclusive cinco modelos bastante aguardados
Novas motos de todos os gêneros têm chegada prevista ao Brasil este ano, inclusive cinco modelos bastante aguardados Crédito: Divulgação
Em 2020, a pandemia do coronavírus afetou profundamente a mobilidade das pessoas. Por conta das restrições à abertura das lojas e ao funcionamento dos serviços, o crescimento do comércio eletrônico e das entregas a domicílio deu súbito protagonismo às motocicletas. Nos meses em que os motoboys dominaram as ruas das grandes cidades brasileiras, o aumento da demanda por um meio de transporte individual de baixo custo amenizou o impacto da crise econômica na indústria de motos.
Com a retomada da produção industrial do setor de duas rodas e a gradual volta das atividades comerciais, as vendas de motocicletas cresceram e a recuperação só não foi maior por falta de componentes – ainda há demora na entrega e falta de alguns modelos. Os números de vendas de 2020 ainda não estão concluídos, mas a expectativa é fechar o ano com redução de cerca de 17% – bem menor em comparação à retração no setor de automóveis e comerciais leves, que beirou os 26% no mesmo período.
Para 2021, já há diversos modelos confirmados e outros previstos para estrear no mercado nacional, em diversos segmentos – sendo que cinco deles são aguardados ansiosamente pelos fãs de cada marca. Confira abaixo cinco motos emblemáticas previstas para este ano:

Triumph Trident

A nova geração da Fireblade promete 217 cavalos de potência e um torque máximo de 11,5 kgfm e busca reposicionar a marca japonesa na briga das superesportivas de 1.000 cc. A CBR 1000 RR-R 2021 herda as “asas” dos modelos da MotoGP e muitas novas tecnologias. Além da Fireblade, a Honda confirmou para este ano os lançamentos nacionais da renovada big trail Africa Twin 1100 e da scooter Forza 350.
A Ténéré 700 utiliza o mesmo motor da MT-07, um bicilíndrico de 689 cc com refrigeração líquida. A configuração básica da trail apresentada no Brasil será comportada e versátil, para também rodar no trânsito urbano, bem diferente da radical versão Ténéré 700 Rally Edition. A Yamaha também promete trazer em 2021 outros modelos recentemente lançados no Exterior, como as naked MT-09 e MT-07 e a crossover Tracer GT 900.
A primeira bigtrail da marca norte-americana foi apresentada mundialmente no dia 22 de fevereiro, em um evento on-line. O motor de 1.250 cm³ que equipa o modelo é inédito, o primeiro da nova família Revolution Max e entrega 145 cavalos de potência e torque de 12,4 kgfm. A chegada do novo modelo ao Brasil deve acontecer no segundo semestre.
A cruiser Meteor foi lançada em novembro, inspirada por um modelo de sucesso da marca indiana nos anos de 50, e chega ao país no primeiro semestre de 2021. Acoplado a um câmbio de 5 velocidades, o propulsor monocilíndrico de 349 cm³ tem arrefecimento a ar, com o auxílio de um radiador de óleo. Ele gera 20,2 cavalos a 6.100 rpm e 2,7 kgfm de torque a 4 mil rpm. O preço competitivo deve ser um dos destaques do modelo.
A Trident pretende atrair jovens motociclistas que gostam de inovação e tecnologia, mas preferem motos fáceis de se pilotar e divertidas. A nova naked média da marca inglesa tem motor tricilíndrico de 660 cc com 81 cavalos e 6 kgfm. O desenho harmoniza o indefectível farol em forma de círculo com formas arredondadas. Sua proposta é a de ser um modelo de entrada, mas com a ciclística caprichada das motos da Triumph.

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