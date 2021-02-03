Conheça 5 motos emblemáticas previstas para chegarem ao Brasil em 2021

Em 2020, a pandemia do coronavírus afetou profundamente a mobilidade das pessoas. Por conta das restrições à abertura das lojas e ao funcionamento dos serviços, o crescimento do comércio eletrônico e das entregas a domicílio deu súbito protagonismo às motocicletas. Nos meses em que os motoboys dominaram as ruas das grandes cidades brasileiras, o aumento da demanda por um meio de transporte individual de baixo custo amenizou o impacto da crise econômica na indústria de motos.
Com a retomada da produção industrial do setor de duas rodas e a gradual volta das atividades comerciais, as vendas de motocicletas cresceram e a recuperação só não foi maior por falta de componentes – ainda há demora na entrega e falta de alguns modelos. Os números de vendas de 2020 ainda não estão concluídos, mas a expectativa é fechar o ano com redução de cerca de 17% – bem menor em comparação à retração no setor de automóveis e comerciais leves, que beirou os 26% no mesmo período.
Para 2021, já há diversos modelos confirmados e outros previstos para estrear no mercado nacional, em diversos segmentos – sendo que cinco deles são aguardados ansiosamente pelos fãs de cada marca. Confira abaixo cinco motos emblemáticas previstas para este ano:
Triumph Trident
A nova geração da Fireblade promete 217 cavalos de potência e um torque máximo de 11,5 kgfm e busca reposicionar a marca japonesa na briga das superesportivas de 1.000 cc. A CBR 1000 RR-R 2021 herda as “asas” dos modelos da MotoGP e muitas novas tecnologias. Além da Fireblade, a Honda confirmou para este ano os lançamentos nacionais da renovada big trail Africa Twin 1100 e da scooter Forza 350.
A Ténéré 700 utiliza o mesmo motor da MT-07, um bicilíndrico de 689 cc com refrigeração líquida. A configuração básica da trail apresentada no Brasil será comportada e versátil, para também rodar no trânsito urbano, bem diferente da radical versão Ténéré 700 Rally Edition. A Yamaha também promete trazer em 2021 outros modelos recentemente lançados no Exterior, como as naked MT-09 e MT-07 e a crossover Tracer GT 900.
A primeira bigtrail da marca norte-americana foi apresentada mundialmente no dia 22 de fevereiro, em um evento on-line. O motor de 1.250 cm³ que equipa o modelo é inédito, o primeiro da nova família Revolution Max e entrega 145 cavalos de potência e torque de 12,4 kgfm. A chegada do novo modelo ao Brasil deve acontecer no segundo semestre.
A cruiser Meteor foi lançada em novembro, inspirada por um modelo de sucesso da marca indiana nos anos de 50, e chega ao país no primeiro semestre de 2021. Acoplado a um câmbio de 5 velocidades, o propulsor monocilíndrico de 349 cm³ tem arrefecimento a ar, com o auxílio de um radiador de óleo. Ele gera 20,2 cavalos a 6.100 rpm e 2,7 kgfm de torque a 4 mil rpm. O preço competitivo deve ser um dos destaques do modelo.
A Trident pretende atrair jovens motociclistas que gostam de inovação e tecnologia, mas preferem motos fáceis de se pilotar e divertidas. A nova naked média da marca inglesa tem motor tricilíndrico de 660 cc com 81 cavalos e 6 kgfm. O desenho harmoniza o indefectível farol em forma de círculo com formas arredondadas. Sua proposta é a de ser um modelo de entrada, mas com a ciclística caprichada das motos da Triumph.