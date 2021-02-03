Conheça 5 motos emblemáticas previstas para chegarem ao Brasil em 2021

Triumph Trident

A nova geração da Fireblade promete 217 cavalos de potência e um torque máximo de 11,5 kgfm e busca reposicionar a marca japonesa na briga das superesportivas de 1.000 cc. A CBR 1000 RR-R 2021 herda as “asas” dos modelos da MotoGP e muitas novas tecnologias. Além da Fireblade, a Honda confirmou para este ano os lançamentos nacionais da renovada big trail Africa Twin 1100 e da scooter Forza 350.

A Ténéré 700 utiliza o mesmo motor da MT-07, um bicilíndrico de 689 cc com refrigeração líquida. A configuração básica da trail apresentada no Brasil será comportada e versátil, para também rodar no trânsito urbano, bem diferente da radical versão Ténéré 700 Rally Edition. A Yamaha também promete trazer em 2021 outros modelos recentemente lançados no Exterior, como as naked MT-09 e MT-07 e a crossover Tracer GT 900.

A primeira bigtrail da marca norte-americana foi apresentada mundialmente no dia 22 de fevereiro, em um evento on-line. O motor de 1.250 cm³ que equipa o modelo é inédito, o primeiro da nova família Revolution Max e entrega 145 cavalos de potência e torque de 12,4 kgfm. A chegada do novo modelo ao Brasil deve acontecer no segundo semestre.

A cruiser Meteor foi lançada em novembro, inspirada por um modelo de sucesso da marca indiana nos anos de 50, e chega ao país no primeiro semestre de 2021. Acoplado a um câmbio de 5 velocidades, o propulsor monocilíndrico de 349 cm³ tem arrefecimento a ar, com o auxílio de um radiador de óleo. Ele gera 20,2 cavalos a 6.100 rpm e 2,7 kgfm de torque a 4 mil rpm. O preço competitivo deve ser um dos destaques do modelo.