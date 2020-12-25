BMW G 310 R é renovada e ganha novas tecnologias

BMW Motorrad apresenta na Alemanha a nova G 310 R Crédito: BMW Motorrad/Divulgação

Em 2015, o aparecimento da monocilíndrica G 310 R deu à linha da BMW Motorrad um modelo rápido e ágil na cidade, confiante e potente na estrada, que encantou muitos clientes em todo o mundo. Inclusive no Brasil, onde o modelo estreou como importado, mas passou a ser fabricado na Zona Franca de Manaus em maio de 2017. Para sustentar a boa imagem de um dos seus modelos de entrada em diversos mercados globais, a BMW resolveu modernizá-lo esteticamente na linha 2021, que acaba de ser apresentada na Alemanha, e ainda acrescentou novas tecnologias. Não há previsão sobre a chegada das novidades à versão made in Brazil.

O coração da nova G 310 R ainda é o motor monocilíndrico de refrigeração líquida de 313 cc com quatro válvulas e injeção eletrônica de combustível. A inclinação do cilindro para a parte traseira e sua cabeça girada em 180 graus com a entrada na frente e o escapamento na parte traseira permanecem as marcas do projeto. Esse arranjo segue a lógica de dutos de ar de combustão e resulta em uma arquitetura de veículo particularmente compacta. Com uma potência de 34,5 cavalos a 9.500 rpm e um torque máximo de 2,85 kgfm a 7.500 rpm, o motor monocilíndrico da nova G 310 R obteve homologação na atual norma de emissões europeia UE 5.

Para uso na G 310 R 2021, o motor foi equipado com um novo controlador do acelerador eletrônico e, segundo a BMW, agora oferece uma resposta do acelerador ainda mais sensível. O aumento automático da velocidade de marcha lenta na partida também evita uma possível parada repentina do motor. A embreagem anti-salto com auto-reforço reduz o torque de arrasto do motor e fornece um aumento significativo na segurança de condução  particularmente durante as manobras de frenagem que envolvem redução simultânea de marcha.

Modelo tem acelerador mais sensível Crédito: BMW Motorrad/Divulgação

A G 310 R já vinha com luzes de freio em leds, mas a nova tem um farol totalmente em leds para uma visibilidade ainda melhor à noite e indicadores de direção também em leds para maior visibilidade no trânsito. O novo farol garante uma iluminação particularmente brilhante e homogênea na estrada. As três funções de luz máximos, médios e  dependendo do país  de condução diurna podem ser operadas se usando os comandos da manopla esquerdo. A alavanca da embreagem e a do freio de mão agora são ajustáveis em quatro estágios. Portanto, oferece benefícios ergonômicos  especialmente para pessoas com mãos pequenas.