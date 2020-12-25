BMW G 310 R é renovada e ganha novas tecnologias

Em 2015, o aparecimento da monocilíndrica G 310 R deu à linha da BMW Motorrad um modelo rápido e ágil na cidade, confiante e potente na estrada, que encantou muitos clientes em todo o mundo. Inclusive no Brasil, onde o modelo estreou como importado, mas passou a ser fabricado na Zona Franca de Manaus em maio de 2017. Para sustentar a boa imagem de um dos seus modelos de entrada em diversos mercados globais, a BMW resolveu modernizá-lo esteticamente na linha 2021, que acaba de ser apresentada na Alemanha, e ainda acrescentou novas tecnologias. Não há previsão sobre a chegada das novidades à versão made in Brazil.
O coração da nova G 310 R ainda é o motor monocilíndrico de refrigeração líquida de 313 cc com quatro válvulas e injeção eletrônica de combustível. A inclinação do cilindro para a parte traseira e sua cabeça girada em 180 graus com a entrada na frente e o escapamento na parte traseira permanecem as marcas do projeto. Esse arranjo segue a lógica de dutos de ar de combustão e resulta em uma arquitetura de veículo particularmente compacta. Com uma potência de 34,5 cavalos a 9.500 rpm e um torque máximo de 2,85 kgfm a 7.500 rpm, o motor monocilíndrico da nova G 310 R obteve homologação na atual norma de emissões europeia UE 5.
Para uso na G 310 R 2021, o motor foi equipado com um novo controlador do acelerador eletrônico e, segundo a BMW, agora oferece uma resposta do acelerador ainda mais sensível. O aumento automático da velocidade de marcha lenta na partida também evita uma possível parada repentina do motor. A embreagem anti-salto com auto-reforço reduz o torque de arrasto do motor e fornece um aumento significativo na segurança de condução particularmente durante as manobras de frenagem que envolvem redução simultânea de marcha.
A G 310 R já vinha com luzes de freio em leds, mas a nova tem um farol totalmente em leds para uma visibilidade ainda melhor à noite e indicadores de direção também em leds para maior visibilidade no trânsito. O novo farol garante uma iluminação particularmente brilhante e homogênea na estrada. As três funções de luz máximos, médios e dependendo do país de condução diurna podem ser operadas se usando os comandos da manopla esquerdo. A alavanca da embreagem e a do freio de mão agora são ajustáveis em quatro estágios. Portanto, oferece benefícios ergonômicos especialmente para pessoas com mãos pequenas.
No design da nova G 310 R, a semelhança visual com membros da família esportiva, como a BMW S 1000 R, é inconfundível. Isso se reflete no esquema de cores do Dynamic Roadster. O que todas as três opções de cores da G 310 R têm em comum são as tampas da carcaça do motor pintadas em Cinza Titânio Metálico, mesmo tom adotado na embreagem e na bomba de refrigeração, na placa do apoio para os pés e na alça traseira. Além da cor de base Cosmic Black, outra opção de cor de base, Polar White, está disponível. Junto com os detalhes pintados em azul, evoca as cores corporativas tradicionais da BMW. Na versão Sport, que vem com a cor de base Limestone Metallic, um vistoso R vermelho surge nos painéis laterais da carenagem. Na configuração esportiva, quadro e rodas também são em vermelho.