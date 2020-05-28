Negociação

Dicas para quem quer vender o carro usado

É importante desapegar e não querer vender por um preço acima do que realmente vale
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 17:57

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 17:57

Data: 11/02/2020 - ES - Vitória - Gabriel de Oliveira, consultor automotivo - Editoria: Motor - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Segundo o consultor automotivo Gabriel de Oliveira, para negociar a venda é indispensável que o carro esteja em boas condições e revisado Crédito: Ricardo Medeiros
Para quem deseja fazer uma boa venda do seminovo, é fundamental levantar todas as informações do veículo de forma transparente, evitando surpresas para os interessados. A quantidade de donos do carro, a cidade de origem e o histórico de manutenções são alguns dos vários aspectos considerados pelos compradores. Nesse contexto, vale analisar quais são as prioridades da negociação antes de decidir se é melhor vender por conta própria ou por meio de uma concessionária.
Em qualquer uma das escolhas, é indispensável que o carro esteja em boas condições, revisado e com a parte estética bem cuidada. 
"É muito comum as pessoas quererem vender seus carros e não estarem dispostas a gastar para prepará-los. A parte mecânica deve estar em dia, além da lataria sem detalhes graves e sem rasgados nos bancos"
Gabriel de Oliveira - Consultor automotivo
Ao escolher vender sozinho, o próximo passo é bater as várias fotos, procurar um site que tenha bastante acesso para publicar o anúncio e também postar nas redes sociais. "É fundamental colocar as informações do carro, incluindo ano, modelo, versão do carro, quilometragem e informações de quando as manutenções foram feitas", recomenda Gabriel. Vale a pena ainda fotografar as notas das peças que foram trocadas e incluí-las nas postagens. Em seguida, é só esperar os contatos dos interessados.
Segundo ele, para fazer uma venda segura particular, é importante tomar alguns cuidados. "Não passar foto de documento do carro; nunca ir algum lugar sozinho mostrá-lo a alguém; levá-lo apenas em locais públicos, como estacionamento de shoppings; só assinar o documento de transferência depois que o dinheiro da venda integral estiver na conta; não confiar em comprovante bancário fornecido por quem paga; e confirmar com o seu banco se o valor está na conta", acrescenta Gabriel.

Concessionárias

Segurança é uma das vantagens de vender o seminovo nas lojas, aponta Rafael Abreu, gerente de vendas da Prime Hyundai Carapina. "É confiável, em termos de documentação. Além disso, a concessionária se responsabiliza por qualquer problema mecânico que ocorrer após a entrada do carro da loja. Há também a certeza de não receber multas e nem transtorno após a venda do carro". De acordo com ele, o fato de ter toda a documentação do carro em mãos demonstra confiança nos compradores.
Para Claudio Castro, gerente geral da Volvo Vitória, a rapidez da venda é outro benefício de negociar com a concessionária. "Se você não fizer dessa forma, terá que anunciar o carro e esperar aparecer um comprador que não precise colocar um carro usado na troca. Tudo isso dificulta muito a venda", comenta.
Na loja em que ele atua, 90% das avaliações são feitas pela gerência geral. "O carro é olhado com bastante critério, incluindo os itens de lanternagem, pintura, avarias, parte interna e mecânica. Fazemos um check-list completo, com a estimativa do que gastaremos, caso o carro entre na concessionária", finaliza.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na calçada da Ponte de Camburi
Calçada na Ponte de Camburi é fechada e pedestres se arriscam em ciclovia
Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves
Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas

