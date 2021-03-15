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Richa de família

Versão GTS reforça a imagem de esportividade do Volkswagen Virtus

A configuração Gran-Turismo Sport do sedã compacto chama a atenção pelo preço, que se aproxima do médio Jetta

Publicado em 15 de Março de 2021 às 17:07

Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

15 mar 2021 às 17:07
Volkswagen Virtus GTS 2021
O preço inicial da versão GTS do sedã parte de R$ 120.590, enquanto o Jetta 250 TSI Comfortline é oferecido por iniciais R$ 137.720 Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
No final de fevereiro do ano passado, poucas semanas antes que a pandemia de coronavírus fechasse concessionárias em todo o país e chacoalhasse o panorama automotivo nacional, a Volkswagen apresentava a versão GTS do sedã Virtus. A configuração Gran-Turismo Sport do sedã compacto chamou a atenção pelo preço – que partia de R$ 104.940 à época do lançamento.
Agora, embalada pelos aumentos generalizados nos preços dos veículos vendidos no Brasil, parte de R$ 120.590, se for na cor Preto Ninja. O Branco Cristal acrescenta R$ 495 e as metálicas Azul Biscay, Prata Sirius e Cinza Platinum (a do modelo testado) somam R$ 1.585 à fatura.
Como opcionais, há apenas o Pacote Rodas presente no modelo avaliado, que inclui pneus 205/45 R18 e rodas de liga leve 18 polegadas, por R$ 1.600. Com os extras do opcional e da pintura, o Virtus GTS chega a R$ 123.775. Um valor que se aproxima do Jetta 250 TSI Comfortline, que adota o mesmo “powertrain” – o sedã médio importado do México é oferecido por iniciais R$ 137.720.
Volkswagen Virtus GTS 2021
Os faróis são inteiramente em leds e identidade visual diferenciada Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
Como toda a linha Virtus, a versão GTS é produzida na Fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), sobre a plataforma MQB. O restante da linha do sedã compacto é movido pelo motor flex 1.6 MSI aspirado de 117 cavalos na versão de entrada ou pelo propulsor bicombustível 200 TSI 1.0 tricilíndrico turbo de 128 cavalos nas intermediárias Comfortline e Highline.
Já a GTS é equipada com o motor flex 1.4 de quatro cilindros turbo 250 TSI feito em São Carlos, no interior paulista, com 150 cavalos de potência e 26 kgfm de torque, associado ao câmbio automático de 6 marchas AQ 250, com opções de trocas manuais por meio de “padlles shifts” no volante ou pela alavanca. O 250 TSI com injeção direta é da família EA211 e é o mesmo que equipa, além do Polo GTS e do Jetta Comfortline, os utilitários esportivos T-Cross Highline e Taos – esse último com lançamento brasileiro previsto para maio.

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Por fora, o Virtus GTS exibe “upgrades” em relação às versões Comfortline e Highline. Os faróis são inteiramente em leds e identidade visual diferenciada, novo para-choque e grade do radiador tipo colmeia com o logotipo “GTS” – que aparece também nos para-lamas dianteiros e na tampa do porta-malas. Um filete vermelho liga os dois conjuntos ópticos frontais – apresentado no Golf GTI e adotado em todos os atuais veículos GT da Volkswagen.
As rodas de 17 polegadas são diamantadas, com pneus 205/50 R17, mas opcionalmente podem ser de 18 polegadas, também diamantadas, com pneus 205/45 R18. A versão esportiva do sedã tem defletor traseiro pintado em preto brilhante sobre a tampa do porta-malas, e a parte inferior do para-choque foi desenhada para a configuração. As lanternas são escurecidas e as capas dos retrovisores são em “black piano”.
Volkswagen Virtus GTS 2021
Versão é equipada com o motor flex 1.4 de quatro cilindros turbo 250 TSI, com 150 cavalos de potência e 26 kgfm de torque Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
O interior do Virtus GTS traz bancos e laterais das portas revestidos parcialmente em couro sintético cinza escuro. Parte dos acabamentos internos são em couro sintético com costuras vermelhas, tom presente ainda nas molduras das transferências de ar e na base da alavanca de câmbio. O painel digital de 12,4 polegadas (Active Info Display) tem iluminação também vermelha. São oferecidas quatro opções de modos de condução: “Eco”, “Normal”, “Sport” e “Individual”.
A versão esportiva do Virtus traz ainda o sistema Kessy de acesso ao veículo e partida do motor sem uso da chave, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros com câmera de ré, o sistema start-stop e o Discover Media, com tela colorida de 8 polegadas sensível ao toque e navegação, App-Connect e comando por voz. São quatro airbags – frontais e laterais dianteiros.
O indefectível suporte para smartphone com entrada USB para carga, onipresente na linha de compactos da Volkswagen, também está a bordo. Pendurado no alto do “tablier”, logo acima da tela do multimídia, o dispositivo está longe de ser uma unanimidade em termos estéticos – mas, felizmente, é removível.

ESPORTIVIDADE NOS DETALHES

Volkswagen Virtus GTS 2021
Parte dos acabamentos internos são em couro sintético com costuras vermelhas Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
A bordo do Virtus GTS, a central multimídia de 8 polegadas até chama a atenção. Tem navegador GPS, espelhamento via Apple CarPlay e Android Auto e comandos vocais – e até um anacrônico CD-Player escondido no porta-luvas. É bastante intuitiva e oferece boa visibilidade.
Mas são os detalhes em vermelho que marcam o apelo estético do interior do Virtus GTS. Surgem nos grafismos do painel de instrumentos totalmente digital, nas molduras das saídas de ar e do console do câmbio e nas costuras dos revestimentos em couro sintético do volante (com boa empunhadura), dos bancos e da alavanca de câmbio. Todas as teclas também têm iluminação em vermelho, o que facilita o manuseio noturno. As pedaleiras de alumínio dão o toque final.

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Para reforçar ainda mais o aspecto esportivo, as inscrições “GTS” aparecem na base do volante e, em alto relevo, nos encostos dos bancos. Os do motorista e do carona, por sinal, têm design esportivo no estilo concha, com apoios de cabeça integrados.
A coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, algo que, em conjunto com o banco do motorista com ajuste milimétrico de altura, ajuda bastante a encontrar uma posição adequada para dirigir. Nesse árido final de verão, um detalhe relevante: o ar-condicionado automático é bastante eficiente e resfria rapidamente o habitáculo. Para os passageiros de trás, os 8,5 centímetros de entre-eixos do Virtus a mais em relação ao Polo fazem a diferença.

DE UM JEITO OU DE OUTRO

Embora o “powertrain” dos dois sedãs da Volkswagen seja o mesmo, a relação peso/potência de 8,4 kg/cv do Virtus GTS supera os 8,8 kg/cv oferecidos pelo Jetta 250 TSI Comfortline, o que explica matematicamente a maior agilidade da versão esportiva do sedã compacto em relação à mais básica do médio.
Volkswagen Virtus GTS 2021
Por fora, o Virtus GTS exibe “upgrades” em relação às versões Comfortline e Highline Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
Há força de sobra nas arrancadas e muito torque disponível mesmo em baixos giros, o que transmite sensação de segurança nas ultrapassagens. O câmbio automático de 6 marchas, de fácil acionamento manual pelas borboletas no volante, é bastante responsivo aos comandos do acelerador e pode ser ainda mais divertido com o uso das trocas manuais.
Não oferece as trocas quase instantâneas dos câmbios de dupla embreagem da Volkswagen, mas é bastante ágil. As quatro opções do seletor de modos de condução – “Eco”, “Normal”, “Sport” e “Individual” – alteram as respostas do câmbio e da direção. No modo “Sport”, além de amplificar o ronco do motor no habitáculo, a direção ganha mais consistência e as marchas são trocadas em giros mais elevados, algo desejável para quem aprecia tocadas mais velozes.
A suspensão da versão mais esportiva do sedã compacto da Volkswagen foi recalibrada em relação às configurações mais “pacatas”. Molas, amortecedores, barra estabilizadora e o eixo de torção traseiro foram desenvolvidos especificamente para oferecer uma dirigibilidade mais esportiva, embora a altura em relação ao solo seja a mesma das versões Comfortline e Higline, para não prejudicar a passagem em lombadas e rampas.

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O ajuste suspensivo do Virtus GTS é firme sem ser rígido demais, algo que tornaria o sedã desconfortável. Nas curvas rápidas, a carroceria do sedã inclina pouco. Quando o limite se aproxima, o bloqueio eletrônico do diferencial corrige a rota e ajuda a trazer o carro para o caminho certo.
Dá até vontade de acelerar mais na próxima curva. Dependendo da proposta do motorista, o Virtus GTS pode ser um sedã de comportamento civilizado ou se prestar bastante à diversão. Basta escolher o modo certo e o jeito ideal de dirigi-lo.
Volkswagen Virtus GTS 2021
Há força de sobra nas arrancadas e muito torque disponível mesmo em baixos giros Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

FICHA TÉCNICA

  • Volkswagen Virtus GTS
  • Motor: 1.395 cm3, dianteiro, transversal, quatro cilindros, 16 válvulas, flex, duplo comando de válvulas variável, injeção direta e turbocompressor
  • Potência: 150 cavalos a 5 mil rpm
  • Torque: 25,5 kgfm de 1.400 a 4 mil rpm
  • Transmissão: câmbio automático de 6 marchas, tração dianteira
  • Suspensão: independente McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira
  • Rodas e pneus: alumínio aro 17" com pneus 205/50 R17 (opcionalmente, pneus 205/45 R18 e rodas de liga leve 18 polegadas)
  • Freios: discos ventilados na dianteira e sólidos na traseira com ABS e ESP
  • Peso: 1.271 kg
  • Dimensões: 4,49 metros de comprimento, 1,75 metro de largura, 1,40 metro de altura, entre-eixos de 2,65 metros
  • Tanque: 52 litros
  • Porta-malas: 521 litros
  • Preço: R$ 120.590, se for na cor Preto Ninja. Na cor Cinza Platinum do modelo testado e com o opcional de pneus 205/45 R18 e rodas de liga leve 18 polegadas, chega a R$ 123.775.

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