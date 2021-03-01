Audi A4 e A5 Sportback aprimoram o design e incorporam tecnologias

Audi A4 (vermelho) e A5 Sportback (verde): achar a posição para dirigir os novos modelos é fácil. Os comandos de regulagem dos bancos são elétricos e há memórias para registrar as preferências de diferentes Crédito: Audi/Divulgação

Trata-se do Audi mais vendido no mundo – em vinte e seis anos de trajetória, já foram comercializadas mais de 7,5 milhões de unidades. Produzido nas fábricas alemãs de Ingolstadt e de Neckarsulm, o sedã A4 teve a quinta geração lançada em 2016 e sua atualização visual de meia vida desembarcou no Brasil em dezembro do ano passado. Agora, chega ao país a atualização da versão cupê do A4, denominada A5 Sportback, igualmente renovada em termos estéticos e tecnológicos. A linha 2021 do A4 está disponível a partir de R$ 229.990 na versão de entrada Prestige, R$ 259.990 na intermediária Prestige Plus e R$ 304.990 na “top” Performance Black. Já o A5 Sportback é comercializado a partir de R$ 284.990 na versão Prestige Plus e de R$ 329.990 na Performance Black Quattro.

Em termos de estilo, o A4 2021 incorporou uma grade Singleframe maior, com formato colmeia. Os faróis de leds agora são de série, mas na topo de linha há o opcional de faróis Matrix Led – tecnologia que direciona automaticamente o facho de luz para não atrapalhar os veículos vindos na direção oposta. O novo A5 Sportback também traz a grade frontal Singleframe mais larga, porém, com saídas de ventilação acima da peça inspiradas no Audi Sport Quattro, de 1984, ladeados pelos faróis Led Matrix, que são de série no cupê. Além da altura três centímetros menor do A5 Sportback em relação ao A4 e da parte traseira do teto mais rebaixada, como é típico dos cupês, a musculatura ressaltada no capô reforça seu aspecto esportivo. O para-choque frontal do A5 tem uma lâmina na borda inferior ligando as entradas de ar, ainda maiores.

Na traseira, o cupê apresenta mudanças nas ponteiras de escape trapezoidais e uma nova assinatura óptica marcada pelas lanternas de leds com setas dinâmicas – que são de série apenas na “top” do A4. A versões Performance Black do A4 e do A5 Sportback vem com o kit S-Line, incluindo para-choques esportivos, rodas de 18 polegadas com pneus 245/40 e detalhes em preto na grade e nos frisos.

No interior, o painel de instrumentos do A4 e do A5 conta com o Audi MMI Plus. A tela sensível ao toque apresenta a mesma linguagem vista nos modelos A6 e A7, com o MMI Touch no centro de controle do novo sistema operacional. As informações são projetadas na tela de alta resolução com 10,1 polegadas ao lado. Os gráficos são minimalistas e a estrutura do menu é intuitiva. O volante esportivo multifuncional com “paddles shifts” tem a base aplanada. O pacote de iluminação ambiente destaca o espaçoso interior e é de série no modelo.

A partir da versão Prestige Plus do sedã e em ambas as configurações do cupê, os modelos contam com o Audi Virtual Cockpit Plus de 12,3 polegadas, com três modos de apresentação diferentes, posicionado logo atrás do volante. Além do controle de cruzeiro adaptativo, outra novidade presente em todas as configurações do A4 e do A5 Sportback é o Audi Phone Box Light. A tecnologia permite o carregamento de smartphones por indução, complementando a interação do Audi smartphone interface – o sistema integra celulares com os sistemas operacionais iOS e Android. O cupê traz ainda de série aviso de saída de faixa, teto solar elétrico panorâmico e ar-condicionado de três zonas.

O motor 2.0 TFSI equipa todas as variantes do A4 e do A5 Sportback. Crédito: Audi/Divulgação

O motor 2.0 TFSI equipa todas as variantes do A4 e do A5 Sportback, em duas diferentes configurações. A mais “mansa” entrega 190 cavalos de potência e torque de 32,6 kgfm. Na versão de topo do sedã e do cupê, a Performance Black, o mesmo motor 2.0 TFSI recebe um ajuste diferenciado para entregar 249 cavalos de potência e torque de 37,7 kgfm de 1.600 a 4.500 rpm. A transmissão de A4 e A5 Sportback é sempre a S Tronic de dupla embreagem e 7 velocidades. Nas versões Performance Black de ambos os modelos, o trem de força é complementado pela tração integral “Quattro”. Para economizar combustível, é possível escolher cinco modos de direção no Audi Drive Select: “Automatic”, “Efficiency”, “Comfort”, “Dynamic” e “Individual”. O A5 Sportback conta ainda com um sistema de assistência elétrica, composto por uma bateria de íons de lítio e um alternador de correia (BAS) em um sistema elétrico primário de 12 volts. Com ele, o veículo pode se deslocar em velocidades entre 55 e 160 km/h com o motor desligado. Em seguida, o BAS reinicia o propulsor rápida e confortavelmente.

EXPERIÊNCIA A BORDO

Achar a posição para dirigir os novos A4 e A5 Sportback é fácil. Os comandos de regulagem dos bancos (altura, inclinação, apoio lombar e distância) são elétricos e há memórias para registrar as preferências de diferentes usuários. Ambos os modelos já trazem como itens de série a tecnologia keyless go, entradas USB para os passageiros do banco traseiro, volante em couro multifuncional com “paddles shifts”, rodas de liga leve de 18 polegadas, câmera de ré e sistema de monitoramento da pressão de pneus. A versão intermediária do sedã e a inicial do cupê incorporam ar-condicionado automático de três zonas, bancos dianteiros esportivos e eletricamente ajustáveis, controle de cruzeiro adaptativo, pacote de luzes internas, teto solar elétrico, aviso de saída de faixa, lanternas com indicador dinâmico nas setas, rádio MMI plus com sistema de navegação e o Virtual Cockpit Plus, com tela de 12,3 polegadas e resolução full-HD, localizada atrás do volante e com opção de três visualizações.

No interior, o painel de instrumentos do A4 e do A5 conta com o Audi MMI Plus. Crédito: Audi/Divulgação

Mas é na versão “top” do A4 e do A5 Sportback, a Performance Black, que ambos ostentam toda a sua categoria. Além de motor mais potente e tração “Quattro”, agregam acabamento interno em Black Piano, bancos em combinação couro e Alcântara com memória de ajuste, volante esportivo em couro com base aplanada e função park assist com sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Os opcionais da versão, todos presentes nos modelos avaliados, são o head-up display, o sistema de som Bang & Olufsen 3D e o Pacote Assistance City (com Audi pre sense traseiro e assistente de mudança de faixa). Já os faróis Full Led Matrix HD são de série no A5 e opcionais na versão topo de linha do A4.

PRIMEIRAS IMPRESSÕES

São Paulo/SP – O teste de apresentação das linhas 2021 do A4 e do A5 Sportback ocorreu em sua maior parte sob chuva intensa, em um trajeto rodoviário entre a capital paulista e a cidade de Mariporã. Tanto no sedã quanto no cupê, as versões disponibilizadas foram a “top” de linha Performance Black, movidas pelo motor 2.0 TFSi em sua configuração mais forte, com 249 cavalos a 5 mil giros e 37,7 kgfm a 1.600 giros. Extremamente dóceis para se dirigir e criados para rodar com segurança e altas velocidades pelas famosas “autobahnen” alemãs, não seria um prosaico aguaceiro paulista grande o bastante para impedir que os modelos da Audi mostrassem sua exuberância dinâmica.

Uma novidade presente em todas as configurações do A4 e do A5 Sportback é o Audi Phone Box Light; a tecnologia permite o carregamento de smartphones por indução. Crédito: Audi/Divulgação

Direção, transmissão e gestão do motor estão integradas ao Audi Drive Select, com possibilidade de cinco modos de direção. Com o “Dynamic” acionado, a suspensão endurece, a direção com assistência elétrica se torna mais direta e as respostas no acelerador e as trocas de marchas ficam mais instantâneas. Nas arrancadas mais bruscas, é fácil ocorrer que as costas dos ocupantes sejam pressionadas contra os encostos dos bancos. Retomadas e ultrapassagens são feitas com precisão e a percepção do motorista, mesmo sob chuva intensa, é que o carro está “colado” ao chão – sensação reforçada pelo sistema de distribuição da tração pelas quatro rodas de acordo com a demanda e pelos controles de tração e estabilidade. Assim que percebe uma roda dianteira patinar, o sistema ativa o eixo traseiro para equilibrar o conjunto.

A transmissão S tronic de 7 velocidades, com dupla embreagem, proporciona trocas de marchas quase instantâneas, com transição imperceptível. O “powertrain” ostenta uma harmonia impressionante. Em termos de suspensão, tanto o A4 quanto o A5 Sportback unem conforto com estabilidade em um equilíbrio elogiável. O A5 Sportback oferece uma “pitada” a mais de tecnologia – o sistema de assistência elétrica permite que o cupê se desloque em velocidades entre 55 e 160 km/h com o motor desligado. De forma automática, reinicia o propulsor rápida e confortavelmente.

FICHA TÉCNICA