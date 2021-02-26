Novas versões do Volvo XC40 chegam ao mercado com motorização híbrida

Todas as versões vêm de série com powertrain, que integra o câmbio automático de sete velocidades de dupla embreagem Crédito: Volvo/Divulgação

A Volvo entra para a briga dos utilitários de luxo, trazendo mais duas versões do Volvo XC40, com preços que partem de R$ 244.950 para a versão de entrada do SUV XC40 Recharge Plug-in Hybrid Momentum T5. Já a versão intermediária XC40 Recharge Plug-in Hybrid Inscription T5 parte de R$ 274.950. Todos já vêm de série com powertrain, que integra o câmbio automático de sete velocidades de dupla embreagem.

Além disso, o modelo possui o sistema T5 Twin Engine FWD, com dois motores, sendo um elétrico, com 82 cv, e outro turbo, a gasolina, de 1.5L e 180 cv. Combinados, produzem 262 cv de potência e 425 Nm de torque. “Esse é mais um importante passo que a Volvo Car Brasil dá rumo à eletrificação. Tivemos uma grande performance de vendas e recordes seguidos nos últimos meses que decidimos antecipar a vinda dos novos produtos. Estamos ampliando nosso portfólio de produtos híbridos e oferecendo mais opções aos consumidores”, disse o diretor-geral de operações e inovação da Volvo Car Brasil, João Oliveira.

Com um desempenho similar a um carro esportivo, ele faz de 0 a 100km/h em 7,3s. Segundo a fabricante, as baterias de íon lítio com 10.7 kWh fazem com que o modelo rode cerca de 47 quilômetros no modo Pure. O sistema T5 Twin Engine pode ser otimizado para reduzir gases poluentes e configurado em cinco opções: Hybrid (uso combinado do motor elétrico e combustão), Pure (uso apenas do motor elétrico), Power (condução esportiva, com potência e torque máximo), Off-Road (para terrenos fora de estrada) e Individual (o motorista escolhe as suas preferências).

Modelo vem com dois motores, sendo um elétrico, com 82 cv, e outro turbo, a gasolina, de 1.5L e 180 cv Crédito: Volvo/Divulgação

O modelo ainda vem equipado com as teclas Hold, que bloqueia o uso da bateria para uso posterior, e Charge, que recarrega a bateria em até 1/3 com o uso do motor à combustão.

Chave inteligente

Os novos modelos XC40 Recharge Plug-in Hybrid vêm com uma chave inteligente programável, além da chave presencial convencional. Com ela, é possível controlar o limite de velocidade através de uma programação inicial feita diretamente na central multimídia do veículo.

O XC40 vem com duas telas TFT e painel de 12,3 polegadas personalizável e integrado com a central multimídia de 9 polegadas touchscreen com Apple Car Play e Android Auto. O modelo é equipado com carregamento de smartphone por indução, ar-condicionado dual zone e assentos dianteiros com regulagem elétrica, suporte lombar elétrico e memória para motorista.

O veículo tem faróis de neblina em LED e rodas de alumínio de 19 polegadas com pneus 235/50 R19 e faróis full LED e Active High Beam (AHB), que regulam automaticamente o farol para não ofuscar motoristas no sentido contrário.

Com um desempenho similar a um carro esportivo, ele faz de 0 a 100km/h em 7,3 Crédito: Volvo/Divulgação

Na parte de recursos e dirigibilidade, o SUV é equipado com controle dinâmico de estabilidade e tração (DSTC), freio de estacionamento elétrico, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com câmera traseira, sensores de chuva e crepuscular, espelhos retrovisores elétricos e rebatíveis, sistema de alerta de mudança de faixa (LKA) com assistente de direção, sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS), assistente de descidas íngremes (HDC), assistente de partida em aclive e declive (HSA), sistema de proteção em saída de estrada (RUN-OFF ROAD) e sistema Keyless para abertura e fechamento do veículo e partida do motor sem chave.

Ficha técnica