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Lançamento

Novas versões do Volvo XC40 chegam ao mercado com motorização híbrida

Partindo de R$ 244.950, SUV da montadora sueca entra na briga dos utilitários de luxo e trazem câmbio automático de sete velocidades de dupla embreagem

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 14:17

Publicado em 

26 fev 2021 às 14:17
XC40 Recharge Plug-in Hybrid
Todas as versões vêm de série com powertrain, que integra o câmbio automático de sete velocidades de dupla embreagem Crédito: Volvo/Divulgação
A Volvo entra para a briga dos utilitários de luxo, trazendo mais duas versões do Volvo XC40, com preços que partem de R$ 244.950 para a versão de entrada do SUV XC40 Recharge Plug-in Hybrid Momentum T5. Já a versão intermediária XC40 Recharge Plug-in Hybrid Inscription T5 parte de R$ 274.950. Todos já vêm de série com powertrain, que integra o câmbio automático de sete velocidades de dupla embreagem.
Além disso, o modelo possui o sistema T5 Twin Engine FWD, com dois motores, sendo um elétrico, com 82 cv, e outro turbo, a gasolina, de 1.5L e 180 cv. Combinados, produzem 262 cv de potência e 425 Nm de torque. “Esse é mais um importante passo que a Volvo Car Brasil dá rumo à eletrificação. Tivemos uma grande performance de vendas e recordes seguidos nos últimos meses que decidimos antecipar a vinda dos novos produtos. Estamos ampliando nosso portfólio de produtos híbridos e oferecendo mais opções aos consumidores”, disse o diretor-geral de operações e inovação da Volvo Car Brasil, João Oliveira.

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Com um desempenho similar a um carro esportivo, ele faz de 0 a 100km/h em 7,3s. Segundo a fabricante, as baterias de íon lítio com 10.7 kWh fazem com que o modelo rode cerca de 47 quilômetros no modo Pure. O sistema T5 Twin Engine pode ser otimizado para reduzir gases poluentes e configurado em cinco opções: Hybrid (uso combinado do motor elétrico e combustão), Pure (uso apenas do motor elétrico), Power (condução esportiva, com potência e torque máximo), Off-Road (para terrenos fora de estrada) e Individual (o motorista escolhe as suas preferências).
XC40 Recharge Plug-in Hybrid
Modelo vem com dois motores, sendo um elétrico, com 82 cv, e outro turbo, a gasolina, de 1.5L e 180 cv Crédito: Volvo/Divulgação
O modelo ainda vem equipado com as teclas Hold, que bloqueia o uso da bateria para uso posterior, e Charge, que recarrega a bateria em até 1/3 com o uso do motor à combustão.

Chave inteligente

Os novos modelos XC40 Recharge Plug-in Hybrid vêm com uma chave inteligente programável, além da chave presencial convencional. Com ela, é possível controlar o limite de velocidade através de uma programação inicial feita diretamente na central multimídia do veículo.
O XC40 vem com duas telas TFT e painel de 12,3 polegadas personalizável e integrado com a central multimídia de 9 polegadas touchscreen com Apple Car Play e Android Auto. O modelo é equipado com carregamento de smartphone por indução, ar-condicionado dual zone e assentos dianteiros com regulagem elétrica, suporte lombar elétrico e memória para motorista.

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O veículo tem faróis de neblina em LED e rodas de alumínio de 19 polegadas com pneus 235/50 R19 e faróis full LED e Active High Beam (AHB), que regulam automaticamente o farol para não ofuscar motoristas no sentido contrário.
XC40 Recharge Plug-in Hybrid
Com um desempenho similar a um carro esportivo, ele faz de 0 a 100km/h em 7,3 Crédito: Volvo/Divulgação
Na parte de recursos e dirigibilidade, o SUV é equipado com controle dinâmico de estabilidade e tração (DSTC), freio de estacionamento elétrico, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com câmera traseira, sensores de chuva e crepuscular, espelhos retrovisores elétricos e rebatíveis, sistema de alerta de mudança de faixa (LKA) com assistente de direção, sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS), assistente de descidas íngremes (HDC), assistente de partida em aclive e declive (HSA), sistema de proteção em saída de estrada (RUN-OFF ROAD) e sistema Keyless para abertura e fechamento do veículo e partida do motor sem chave.

Ficha técnica

  • Volvo XC40
  • Motor: T5 Twin Engine FWD. Gasolina, dianteiro, transversal, 3 cil., 1.477 cm3 
  • Potência: motor a gasolina com 180 cv e motor elétrico, 82 cv. Potência combinada de 262 cv
  • Torque: 180 cv a 5.800 rpm, 43,3 kgfm a 1.500 rpm 
  • Transmissão: automática de 7 velocidades e dupla embreagem
  • Suspensão: McPherson (dianteira) e multilink (traseira)
  • Freios: disco ventilado na dianteira e disco sólido na traseira
  • Rodas: alumínio com 19 polegadas  e pneus 235/50 R19
  • Dimensões: 442,5 cm de comprimento, 186,3 cm de largura e 165,2 cm de altura. Distância entre-eixos de 270,2 cm
  • Capacidade de carga: 460 litros
  • Número de passageiros: 5
  • Tanque de combustível: 49 litros
  • Consumo: 25 km/l na cidade e 22,3 km/l na estrada
  • XC40 Recharge Plug-in Hybrid Momentum T5: R$ 244.950
  • XC40 Recharge Plug-in Hybrid Inscription T5: R$ 274.950
  • XC40 Recharge Plug-in Hybrid R-Design T5: R$ 279.950

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