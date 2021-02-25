Linha 2021 da Honda CB 250F Twister traz novos grafismos e cores

A Honda CB 250F Twister completou cinco anos de mercado comemorando a liderança nas vendas de seu segmento. As mais de 175 mil unidades do modelo vendidas desde o lançamento, em sua versão 2015, confirmam que a naked ainda está em boa forma e preserva a receita original, misturando economia e praticidade com um desempenho convincente e o design tradicional sigla “CB”. Na versão 2021, a Twister permanece como a única moto de sua categoria a oferecer opções de frenagem CBS ou ABS.
A versão ABS traz o sistema eletrônico de frenagem que impede o travamento das rodas, reduz a possibilidade de perdas de aderência e aumenta a eficácia dos freios, oferecendo espaços de parada mínimos em qualquer condição de piso, seco ou molhado. Já a versão de entrada CBS é equipada com um sistema de frenagem no qual o pedal do freio atua não apenas na roda traseira mas também direciona parte da ação de frear à dianteira.
As poucas novidades do modelo 2021 ficam por conta das atualizações nas linhas de grafismos que reforçam o nome Twister no tanque e cilindrada na rabeta, comuns em ambas versões, além das novas opções de cores na versão ABS, como a exclusiva cinza fosco, com detalhes em laranja nas rodas, e vermelho. Na versão CBS, as novidades ficam na opção de cor azul perolizado, do prata metálico e do vermelho, já presentes no line-up, mas que seguem a mesma atualização de grafismos.
Se em termos estéticos as inovações foram superficiais, pelo menos as qualidades da Honda CB 250F Twister foram preservadas na linha 2021, como seu baixo peso, 137 quilos, e afinada ciclística, que ajudam na maneabilidade. O chassi tubular de aço tipo Diamond conta com suspensão dianteira telescópica com curso de 130 milímetros e traseira monoamortecida, com 108 milímetros. Os freios são a disco nas duas rodas, de 276 milímetros de diâmetro à frente e de 220 milímetros atrás. As rodas de liga leve aro 17 polegadas são calçadas por pneus radiais, medidas 110/70 na dianteira e 140/70 na traseira.
O motor OHC monocilíndrico de quatro tempos, arrefecido a ar e com quatro válvulas, também permanece o mesmo. Tem exatos 249,5 cm3, alimentação por injeção eletrônica PGM-Fi e tecnologia FlexOne. A potência máxima é de 22,4 cavalos (gasolina) e de 22,6 cavalos (etanol) a 7.500 rpm. O torque alcança 2,24 kgfm (gasolina) e 2,28 kgfm (etanol) a 6 mil rpm com ambos combustíveis. Tais números dão à Twister a melhor relação peso/potência de seu segmento. A capacidade do tanque de combustível, de 16,5 litros, permite ao modelo uma grande autonomia.
A CB 250F Twister ABS 2021 será oferecida nas cores cinza fosco com preço de R$ 16.990 e vermelho, de R$ 16.690. A CB Twister CBS 2021 tem preço de R$ 15.790. Os preços sugeridos têm com base o Estado de São Paulo e não estão inclusos despesas de frete e seguro. As duas versões têm três anos de garantia sem limite de quilometragem, mais sete trocas de óleo gratuitas.