Novo Nissan Kicks atualiza visual e tecnologias, mas mantém motor 1.6

O novo Nissan Kicks 2022 já está em pré-venda no Brasil. Na noite desta quinta-feira (25), a montadora apresentou, em uma live, a primeira reestilização em cinco anos do SUV compacto no país. Com novo design, tecnologias de segurança e ferramentas de integração carro e motorista, o modelo chega às concessionárias na segunda quinzena de março e mantém os valores das versões anteriores, a partir de R$ 90.390.
Produzido no Complexo Industrial da Nissan em Resende (RJ), a nova versão ganhou um novo design dianteiro com ampla grade Double V-Motion e faróis de neblina de LED com baixo consumo de energia.
O novo Kicks também inclui rodas de liga leve aro 17 com design inédito e mantém o “teto flutuante” da versão anterior, que por conta do acabamento em preto se funde com os vidros das portas traseiras e faz parecer que a coluna C do veículo não existe.
DESIGN INTERIOR E TECNOLOGIA
Além das mudanças externas, o interior do Kicks agora inclui bancos Zero Gravity que distribuem melhor o peso do corpo e ajudam a enfrentar longas horas de engarrafamento nas grandes cidades.
Com seis airbags de série em todas as versões, o novo modelo tem como destaque na versão topo Exclusive o Bose Personal Plus, um sistema de som premium com oito alto falantes, sendo dois no apoio de cabeça do motorista, e um amplificador digital
Para aumentar essa integração entre o condutor e o carro, o sistema multimídia Nissan Conect de oito polegadas possui comandos intuitivos e um painel digital de instrumentos com 12 funcionalidades.
SEGURANÇA
Uma das grandes novidades do novo Kicks é o pacote Safety Shield. De acordo com a Nissan, essas ferramentas têm como objetivo garantir a segurança passiva e ativa do motorista, aliando tecnologia e conforto.
O Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA) previne colisões e atropelamentos involuntários nas manobras de ré, enquanto o Monitoramento de Ponto Cego (BSW) emite alertas visuais e sonoros ao detectar um veículo ao lado.
Como exclusividade para o segmento, o pacote Safety Shield também inclui o Alerta Inteligente de Mudanças de Faixa (LDW) e o Acendimento Inteligente dos faróis com ajuste de altura e intensidade (HBA) que funciona automaticamente a partir dos 30 km/h.
MECÂNICA
Mantendo configurações bem parecidas com a versão anterior, o motor é 1.6 de 16 válvulas e 114 cv de potência a 5.600 rpm. A novidade fica por conta dos novos pontos de fixação no eixo traseiro e caixa de direção. Com cinco marchas manual ou automático do tipo CVT, o novo Kicks conta com torque de 15,5 kgfm a 4.000 rpm.
“Mesmo aprovado e elogiado pelos clientes, trabalhamos para evoluir a mecânica e deixar o novo modelo em um novo patamar. Melhoramos a suspensão e os sistemas de frenagem com o objetivo de aumentar a performance em situações de emergência. As novas soluções também impactaram nas áreas de contato e firmeza do sistema”, destacou o gerente sênior de engenharia da Nissan Brasil, Ricardo Abe.
O consumo é de 11,3 km/l na cidade e 13,6 km/l na estrada, com gasolina, e 7,6 km/l e 9,3 km/l, respectivamente com etanol. O porta-malas tem capacidade de 432 litros, o maior da categoria.
A expectativa da marca é comercializar 50 mil unidades do modelo nos próximos 12 meses. Em 2020, ele foi o sexto SUV e o 18º veículo mais vendido no país, totalizando 36.444 unidades
Uma boa notícia é que o Nissan Kicks 2021 terá versão para PCD (pessoa com deficiência), com desconto pela montadora. No entanto, o preço ficará acima do limite de R$ 70 mil, o que dará direito apenas à isenção de IPI, e não de ICMS.
Novo Nissan Kicks 2022
CONFIRA AS VERSÕES E PREÇOS
Nissan Nissan Kicks Sense Manual 2022 (R$ 90.390)
A versão de entrada inclui, entre outros:
- Travas elétricas com controle remoto
- Acendimento automático dos faróis
- Alarme perimétrico
- Antena estilo barbatana de tubarão
- Aerofólio integrado na cor do veículo
- Total de 6 airbags (duplos frontais, laterais e de cortina)
- Bancos do motorista com ajuste de altura
- Banco traseiro rebatível e bipartido 60/40
- Alerta de cinto de segurança destravado - frontal e traseiros
- Comandos de áudio e telefone no volante
- Controle de tração e estabilidade (VDC - Vehicle Dynamic Control)
- Desembaçador de vidro traseiro com temporizador
- Direção elétrica
- Fixadores traseiros para cadeiras de crianças (ISOFIX)
- Freios ABS com controle eletrônico (EBD) e assistência de frenagem (BA)
- Grade frontal com acabamento cromado
- Lanternas traseiras e luz de freio em LED
- Limpador de pára-brisa dianteiro e traseiro com controle intermitente variável
- Rack de teto longitudinal na cor prata
- Retrovisores externos com regulagem elétrica e na cor da carroceria
- Rodas de aço 16" e pneus 205/60 R16
- Sistema de partida em rampa
- Sistema de áudio com display sensível ao toque de 7 polegadas, com Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto e 4 alto-falantes
- TAG Sem Parar
- Vidros dianteiros e traseiros elétricos com sistema um toque para baixo somente para o motorista
- Volante com regulagem de altura e profundidade
Nissan Nissan Kicks Sense CVT 2022 (R$ 98.390)
Além dos equipamentos da versão Manual, traz também:
- Câmbio CVT com função Overdrive
- Câmera traseira de estacionamento
- Controle de velocidade automática no volante
- Luzes de condução diurna (DTRL)
- Rodas de liga leve 16 polegadas' e pneus 205/60 R16
- Sensor de estacionamento traseiro
Nissan Nissan Kicks Advance CVT 2022 (R$ 106.390)
A versão intermediária traz todos os itens da Sense CVT, mais:
- Chave presencial com botão de partida (I-Key)
- Controle do computador de bordo no volante
- Espelho retrovisor eletrocrômico
- Fechamento dos vidros por meio de controle remoto
- Central multimídia com tela sensível ao toque colorida de 8 polegadas, 2 portas USB (Tipo A e tipo C), Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto
- Painel multifuncional em TFT de 7 polegadas
- Retrovisores externos com regulagem elétrica e indicador de direção
- Rodas de liga leve de 17" e pneus 205/55 R17
- Vidros dianteiros e traseiros elétricos com sistema um toque e antiesmagamento
- Volante com acabamento em revestimento sintético
- Opcional de bancos com revestimento sintético imitando cour
Nissan Nissan Kicks Exclusive CVT 2022 (R$ 116.390)
Além dos equipamentos da Advance CVT, a topo de linha Exclusive também traz:
- Ar-condicionado automático digital
- Apoio de braço frontal
- Controle Inteligente de Freio Motor
- Controle Inteligente em Curvas
- Detector de objetos em movimento
- Estabilizador Inteligente de Carroceria
- Faróis dianteiros e de neblina em LED
- Maçanetas externas cromadas
- Retrovisores externos rebatíveis automaticamente
- Sistema premium de som BOSE® Personal Plus com alto-falante no apoio de cabeça do motorista com oito alto-falantes
- Visão 360° Inteligente
- Acendimento Inteligente dos faróis com ajuste de altura e intensidade
- Alerta de Colisão Frontal com assistente inteligente de frenagem
- Alerta Inteligente de mudanças de faixa
- Alerta de tráfego cruzado traseiro
- Monitoramento de ponto cego
Fonte: Nissan.