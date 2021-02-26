Novo Nissan Kicks atualiza visual e tecnologias, mas mantém motor 1.6

Novo Nissan Kicks Exclusive Crédito: Nissan/Divulgação

O novo Nissan Kicks 2022 já está em pré-venda no Brasil. Na noite desta quinta-feira (25), a montadora apresentou, em uma live, a primeira reestilização em cinco anos do SUV compacto no país. Com novo design, tecnologias de segurança e ferramentas de integração carro e motorista, o modelo chega às concessionárias na segunda quinzena de março e mantém os valores das versões anteriores, a partir de R$ 90.390.

Produzido no Complexo Industrial da Nissan em Resende (RJ), a nova versão ganhou um novo design dianteiro com ampla grade Double V-Motion e faróis de neblina de LED com baixo consumo de energia.

O novo Kicks também inclui rodas de liga leve aro 17 com design inédito e mantém o “teto flutuante” da versão anterior, que por conta do acabamento em preto se funde com os vidros das portas traseiras e faz parecer que a coluna C do veículo não existe.

Novo Nissan Kicks Sense (CVT) Crédito: Nissan/Divulgação

DESIGN INTERIOR E TECNOLOGIA

Além das mudanças externas, o interior do Kicks agora inclui bancos Zero Gravity que distribuem melhor o peso do corpo e ajudam a enfrentar longas horas de engarrafamento nas grandes cidades.

Com seis airbags de série em todas as versões, o novo modelo tem como destaque na versão topo Exclusive o Bose Personal Plus, um sistema de som premium com oito alto falantes, sendo dois no apoio de cabeça do motorista, e um amplificador digital

Para aumentar essa integração entre o condutor e o carro, o sistema multimídia Nissan Conect de oito polegadas possui comandos intuitivos e um painel digital de instrumentos com 12 funcionalidades.

Novo Nissan Kicks Exclusive Crédito: Nissan/Divulgação

SEGURANÇA

Uma das grandes novidades do novo Kicks é o pacote Safety Shield. De acordo com a Nissan, essas ferramentas têm como objetivo garantir a segurança passiva e ativa do motorista, aliando tecnologia e conforto.

O Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA) previne colisões e atropelamentos involuntários nas manobras de ré, enquanto o Monitoramento de Ponto Cego (BSW) emite alertas visuais e sonoros ao detectar um veículo ao lado.

Como exclusividade para o segmento, o pacote Safety Shield também inclui o Alerta Inteligente de Mudanças de Faixa (LDW) e o Acendimento Inteligente dos faróis com ajuste de altura e intensidade (HBA) que funciona automaticamente a partir dos 30 km/h.

Novo Nissan Kicks Sense (CVT) Crédito: Nissan/Divulgação

MECÂNICA

Mantendo configurações bem parecidas com a versão anterior, o motor é 1.6 de 16 válvulas e 114 cv de potência a 5.600 rpm. A novidade fica por conta dos novos pontos de fixação no eixo traseiro e caixa de direção. Com cinco marchas manual ou automático do tipo CVT, o novo Kicks conta com torque de 15,5 kgfm a 4.000 rpm.

“Mesmo aprovado e elogiado pelos clientes, trabalhamos para evoluir a mecânica e deixar o novo modelo em um novo patamar. Melhoramos a suspensão e os sistemas de frenagem com o objetivo de aumentar a performance em situações de emergência. As novas soluções também impactaram nas áreas de contato e firmeza do sistema”, destacou o gerente sênior de engenharia da Nissan Brasil, Ricardo Abe.

O consumo é de 11,3 km/l na cidade e 13,6 km/l na estrada, com gasolina, e 7,6 km/l e 9,3 km/l, respectivamente com etanol. O porta-malas tem capacidade de 432 litros, o maior da categoria.

A expectativa da marca é comercializar 50 mil unidades do modelo nos próximos 12 meses. Em 2020, ele foi o sexto SUV e o 18º veículo mais vendido no país, totalizando 36.444 unidades

Uma boa notícia é que o Nissan Kicks 2021 terá versão para PCD (pessoa com deficiência) , com desconto pela montadora. No entanto, o preço ficará acima do limite de R$ 70 mil, o que dará direito apenas à isenção de IPI, e não de ICMS.

Novo Nissan Kicks 2022

CONFIRA AS VERSÕES E PREÇOS

Nissan Nissan Kicks Sense Manual 2022 (R$ 90.390)

A versão de entrada inclui, entre outros:

Travas elétricas com controle remoto



Acendimento automático dos faróis



Alarme perimétrico



Antena estilo barbatana de tubarão



Aerofólio integrado na cor do veículo



Total de 6 airbags (duplos frontais, laterais e de cortina)



Bancos do motorista com ajuste de altura



Banco traseiro rebatível e bipartido 60/40



Alerta de cinto de segurança destravado - frontal e traseiros



Comandos de áudio e telefone no volante



Controle de tração e estabilidade (VDC - Vehicle Dynamic Control)



Desembaçador de vidro traseiro com temporizador



Direção elétrica



Fixadores traseiros para cadeiras de crianças (ISOFIX)



Freios ABS com controle eletrônico (EBD) e assistência de frenagem (BA)



Grade frontal com acabamento cromado



Lanternas traseiras e luz de freio em LED



Limpador de pára-brisa dianteiro e traseiro com controle intermitente variável



Rack de teto longitudinal na cor prata



Retrovisores externos com regulagem elétrica e na cor da carroceria



Rodas de aço 16" e pneus 205/60 R16



Sistema de partida em rampa



Sistema de áudio com display sensível ao toque de 7 polegadas, com Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto e 4 alto-falantes



TAG Sem Parar



Vidros dianteiros e traseiros elétricos com sistema um toque para baixo somente para o motorista



Volante com regulagem de altura e profundidade

Nissan Nissan Kicks Sense CVT 2022 (R$ 98.390)

Além dos equipamentos da versão Manual, traz também:

Câmbio CVT com função Overdrive

Câmera traseira de estacionamento

Controle de velocidade automática no volante

Luzes de condução diurna (DTRL)

Rodas de liga leve 16 polegadas' e pneus 205/60 R16

Sensor de estacionamento traseiro

Nissan Nissan Kicks Advance CVT 2022 (R$ 106.390)

A versão intermediária traz todos os itens da Sense CVT, mais:

Chave presencial com botão de partida (I-Key)



Controle do computador de bordo no volante



Espelho retrovisor eletrocrômico



Fechamento dos vidros por meio de controle remoto



Central multimídia com tela sensível ao toque colorida de 8 polegadas, 2 portas USB (Tipo A e tipo C), Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto



Painel multifuncional em TFT de 7 polegadas



Retrovisores externos com regulagem elétrica e indicador de direção



Rodas de liga leve de 17" e pneus 205/55 R17



Vidros dianteiros e traseiros elétricos com sistema um toque e antiesmagamento



Volante com acabamento em revestimento sintético



Opcional de bancos com revestimento sintético imitando cour

Nissan Nissan Kicks Exclusive CVT 2022 (R$ 116.390)

Além dos equipamentos da Advance CVT, a topo de linha Exclusive também traz:

Ar-condicionado automático digital



Apoio de braço frontal



Controle Inteligente de Freio Motor



Controle Inteligente em Curvas



Detector de objetos em movimento



Estabilizador Inteligente de Carroceria



Faróis dianteiros e de neblina em LED



Maçanetas externas cromadas



Retrovisores externos rebatíveis automaticamente



Sistema premium de som BOSE® Personal Plus com alto-falante no apoio de cabeça do motorista com oito alto-falantes



Visão 360° Inteligente Pacote opcional Tech:

Acendimento Inteligente dos faróis com ajuste de altura e intensidade



Alerta de Colisão Frontal com assistente inteligente de frenagem



Alerta Inteligente de mudanças de faixa



Alerta de tráfego cruzado traseiro



Monitoramento de ponto cego