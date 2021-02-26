AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Motor
  • Novo Nissan Kicks atualiza visual e tecnologias, mas mantém motor 1.6
SUV de cara nova

Novo Nissan Kicks atualiza visual e tecnologias, mas mantém motor 1.6

Além do design reestilizado, versão 2022 do SUV inclui pacote com equipamentos de segurança para motorista e pedestres. Preços foram mantidos e modelo parte de R$ 90.390

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 21:05

Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

25 fev 2021 às 21:05
Novo Nissan Kicks Exclusive
Novo Nissan Kicks Exclusive Crédito: Nissan/Divulgação
O novo Nissan Kicks 2022 já está em pré-venda no Brasil. Na noite desta quinta-feira (25), a montadora apresentou, em uma live, a primeira reestilização em cinco anos do SUV compacto no país. Com novo design, tecnologias de segurança e ferramentas de integração carro e motorista, o modelo chega às concessionárias na segunda quinzena de março e mantém os valores das versões anteriores, a partir de  R$ 90.390.
Produzido no Complexo Industrial da Nissan em Resende (RJ), a nova versão ganhou um novo design dianteiro com ampla grade Double V-Motion e faróis de neblina de LED com baixo consumo de energia.
O novo Kicks também inclui rodas de liga leve aro 17 com design inédito e mantém o “teto flutuante” da versão anterior, que por conta do acabamento em preto se funde com os vidros das portas traseiras e faz parecer que a coluna C do veículo não existe.
Novo Nissan Kicks Sense (CVT)
Novo Nissan Kicks Sense (CVT) Crédito: Nissan/Divulgação

DESIGN INTERIOR E TECNOLOGIA

Além das mudanças externas, o interior do Kicks agora inclui bancos Zero Gravity que distribuem melhor o peso do corpo e ajudam a enfrentar longas horas de engarrafamento nas grandes cidades.
Com seis airbags de série em todas as versões, o novo modelo tem como destaque na versão topo Exclusive o Bose Personal Plus, um sistema de som premium com oito alto falantes, sendo dois no apoio de cabeça do motorista, e um amplificador digital 
Para aumentar essa integração entre o condutor e  o carro, o sistema multimídia Nissan Conect de oito polegadas possui comandos intuitivos e um painel digital de instrumentos com 12 funcionalidades.
Novo Nissan Kicks Exclusive
Novo Nissan Kicks Exclusive Crédito: Nissan/Divulgação

SEGURANÇA

Uma das grandes novidades do novo Kicks é o pacote Safety Shield. De acordo com a Nissan, essas ferramentas têm como objetivo garantir a segurança passiva e ativa do motorista, aliando tecnologia e conforto.
O Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA) previne colisões e atropelamentos involuntários nas manobras de ré, enquanto o Monitoramento de Ponto Cego (BSW) emite alertas visuais e sonoros ao detectar um veículo ao lado.
Como exclusividade para o segmento, o pacote Safety Shield também inclui o Alerta Inteligente de Mudanças de Faixa (LDW) e o Acendimento Inteligente dos faróis com ajuste de altura e intensidade (HBA) que funciona automaticamente a partir dos 30 km/h.
Novo Nissan Kicks Sense (CVT)
Novo Nissan Kicks Sense (CVT) Crédito: Nissan/Divulgação

MECÂNICA

Mantendo configurações bem parecidas com a versão anterior, o motor é 1.6 de 16 válvulas e 114 cv de potência a 5.600 rpm. A novidade fica por conta dos novos pontos de fixação no eixo traseiro e caixa de direção. Com cinco marchas manual ou automático do tipo CVT, o novo Kicks conta com torque de 15,5 kgfm a 4.000 rpm.
“Mesmo aprovado e elogiado pelos clientes, trabalhamos para evoluir a mecânica e deixar o novo modelo em um novo patamar. Melhoramos a suspensão e os sistemas de frenagem com o objetivo de aumentar a performance em situações de emergência. As novas soluções também impactaram nas áreas de contato e firmeza do sistema”, destacou o gerente sênior de engenharia da Nissan Brasil, Ricardo Abe.
O consumo é de 11,3 km/l na cidade e 13,6 km/l na estrada, com gasolina, e 7,6 km/l e 9,3 km/l, respectivamente com etanol.  O porta-malas tem capacidade de 432 litros, o maior da categoria.
A expectativa da marca é comercializar 50 mil unidades do modelo nos próximos 12 meses. Em 2020, ele foi o sexto SUV e o 18º veículo mais vendido no país, totalizando 36.444 unidades
Uma boa notícia é que o Nissan Kicks 2021 terá versão para PCD (pessoa com deficiência), com desconto pela montadora. No entanto, o preço ficará acima do limite de R$ 70 mil, o que dará direito apenas à isenção de IPI, e não de ICMS.

Veja Também

Conheça os 10 carros mais econômicos no Brasil

Veja a lista dos carros mais vendidos no ES

Chevrolet Onix é o carro mais vendido no país pelo 6º ano

Novo Nissan Kicks 2022

CONFIRA AS VERSÕES E PREÇOS

Nissan Nissan Kicks Sense Manual 2022 (R$ 90.390)

A versão de entrada inclui, entre outros:
    • Travas elétricas com controle remoto
    • Acendimento automático dos faróis
    • Alarme perimétrico
    • Antena estilo barbatana de tubarão
    • Aerofólio integrado na cor do veículo
    • Total de 6 airbags (duplos frontais, laterais e de cortina)
    • Bancos do motorista com ajuste de altura
    • Banco traseiro rebatível e bipartido 60/40
    • Alerta de cinto de segurança destravado - frontal e traseiros
    • Comandos de áudio e telefone no volante
    • Controle de tração e estabilidade (VDC - Vehicle Dynamic Control)
    • Desembaçador de vidro traseiro com temporizador
    • Direção elétrica
    • Fixadores traseiros para cadeiras de crianças (ISOFIX)
    • Freios ABS com controle eletrônico (EBD) e assistência de frenagem (BA)
    • Grade frontal com acabamento cromado
    • Lanternas traseiras e luz de freio em LED
    • Limpador de pára-brisa dianteiro e traseiro com controle intermitente variável
    • Rack de teto longitudinal na cor prata
    • Retrovisores externos com regulagem elétrica e na cor da carroceria
    • Rodas de aço 16" e pneus 205/60 R16
    • Sistema de partida em rampa
    • Sistema de áudio com display sensível ao toque de 7 polegadas, com Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto e 4 alto-falantes
    • TAG Sem Parar
    • Vidros dianteiros e traseiros elétricos com sistema um toque para baixo somente para o motorista
    • Volante com regulagem de altura e profundidade

Nissan Nissan Kicks Sense CVT 2022 (R$ 98.390)

Além dos equipamentos da versão Manual, traz também:
  • Câmbio CVT com função Overdrive
  • Câmera traseira de estacionamento
  • Controle de velocidade automática no volante
  • Luzes de condução diurna (DTRL)
  • Rodas de liga leve 16 polegadas' e pneus 205/60 R16
  • Sensor de estacionamento traseiro

Nissan Nissan Kicks Advance CVT 2022 (R$ 106.390)

A versão intermediária traz todos os itens da Sense CVT, mais:
    • Chave presencial com botão de partida (I-Key)
    • Controle do computador de bordo no volante
    • Espelho retrovisor eletrocrômico
    • Fechamento dos vidros por meio de controle remoto
    • Central multimídia com tela sensível ao toque colorida de 8 polegadas, 2 portas USB (Tipo A e tipo C), Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto
    • Painel multifuncional em TFT de 7 polegadas
    • Retrovisores externos com regulagem elétrica e indicador de direção
    • Rodas de liga leve de 17" e pneus 205/55 R17
    • Vidros dianteiros e traseiros elétricos com sistema um toque e antiesmagamento
    • Volante com acabamento em revestimento sintético
    • Opcional de bancos com revestimento sintético imitando cour

Nissan Nissan Kicks Exclusive CVT 2022 (R$ 116.390)

Além dos equipamentos da  Advance CVT, a topo de linha Exclusive também traz:
    • Ar-condicionado automático digital
    • Apoio de braço frontal
    • Controle Inteligente de Freio Motor
    • Controle Inteligente em Curvas
    • Detector de objetos em movimento 
    • Estabilizador Inteligente de Carroceria
    • Faróis dianteiros e de neblina em  LED
    • Maçanetas externas cromadas
    • Retrovisores externos rebatíveis automaticamente
    • Sistema premium de som BOSE® Personal Plus com alto-falante no apoio de cabeça do motorista com oito alto-falantes
    • Visão 360° Inteligente
 Pacote opcional Tech:
    • Acendimento Inteligente dos faróis com ajuste de altura e intensidade
    • Alerta de Colisão Frontal com assistente inteligente de frenagem
    • Alerta Inteligente de mudanças de faixa
    • Alerta de tráfego cruzado traseiro
    • Monitoramento de ponto cego
Fonte: Nissan.

LEIA MAIS SOBRE O SETOR AUTOMOTIVO

Ford Ranger ganha novidades para versão 2022

Versão 1.0 turbo LT mantém Chevrolet Tracker na briga dos SUV

Versão Attack 4x4 valoriza aspectos aventureiros da Nissan Frontier

Como fica a situação de quem comprou um Ford Ka ou EcoSport?

Altis Hybrid torna a linha Toyota Corolla ainda mais sedutora

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

carros veículos Nissan Mercado Automotivo SUV Nissan Kicks
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Militar apreendeu armas, munições e uma granada em uma casa na Serra com suspeitos de envolvimento em ataque a tiros em Nova Almeida
Filho de coronel da PM é preso por tentativa de homicídio contra policiais na Serra
Convenção partidária do Podemos define quatro nomes para indicar para ser vice-governador de Ricardo Ferraço
Podemos entra na disputa para emplacar vice na chapa de Ricardo Ferraço
Imagem de destaque
Trump impõe tarifa de 50% sobre produtos do Canadá às vésperas de taxas entrarem em vigor contra o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados