10 dicas para acertar na compra do seminovo

Ao adquirir um carro seminovo ou usado, é fundamental analisar a origem dele para evitar transtornos, incluindo a adulteração de quilometragem. Especialistas indicam que os desgastes do veículo devem ser observados, com olhar atento para os pedais, alavanca de câmbio, chave e puxadores. Esses detalhes revelam o estado real dele e o zelo do proprietário que tenta vendê-lo.

Gabriel de Oliveira, consultor automotivo, orienta sobre a compra de seminovos Crédito: Ricardo Medeiros

"Faz parte do processo de compra notar a conservação do carro. É importante levar em conta o histórico de manutenção e o registro das quilometragens presentes no manual do veículo. Quem está vendendo com boas intenções faz questão de cuidar da documentação, ao comprovar todas as manutenções que fez. Se não tiver todos os registros, vale desconfiar " Fábio Tessarolo - Diretor da Oficina Renova

Segundo ele, o apelo visual é importante no processo. Um carro com dois anos de uso, por exemplo, que tenha cerca de 2 mil km rodados é atrativo e está relativamente novo, explica. Os cenários em que a aparência do carro não estiver boa e a quilometragem constar baixa são outros motivos para suspeitar.

Consultor automotivo há 14 anos, Gabriel de Oliveira acredita que um dos erros mais cometidos pelos compradores é se preocupar mais com a avaliação do próprio carro, como parte do pagamento, do que com o valor geral da negociação, e se o veículo de interesse vale mesmo a pena. Muitas vezes, a pessoa está pagando caro na compra e acha que está fazendo bom negócio por causa da valorização do carro na troca. É importante desapegar e entender que o veículo tem valor de mercado. Não existe milagre, indica.

Nem sempre é possível identificar sinais óbvios de adulteração no painel, a não ser que haja alguma alteração muito grosseira. É interessante olhar se tem marca de chave nas molduras e nos parafusos. Porém, uma pessoa mal-intencionada pode adulterar sem deixar rastros. A boa notícia é que dá para conferir se vale a pena a aquisição por meio de outros sinais e com a ajuda de um profissional da área, diz Tessarolo.

O engenheiro mecânico Walter Abramides, proprietário da oficina Garage Web, aponta que o estado das borrachas e da tapeçaria não podem ficar de fora da análise. Por meio desses detalhes, dá para se ter uma ideia de como o carro foi usado. Além disso, torna-se indispensável ver a idade dos pneus. Normalmente, eles duram de quatro a cinco anos, rodando cerca de 50 mil km, ressalta.

O especialista indica que, atualmente, a tecnologia ajuda a evitar possíveis fraudes. O cérebro do veículo registra os números reais. Assim, é mais complicado alguém conseguir alterar. Por isso, é melhor ver a procedência do carro, todas as vistorias e revisões.

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