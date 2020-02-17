Os carros que são lançamentos em 2020

As montadoras deram a largada para os lançamentos de veículos em 2020 no Brasil, com modelos inéditos, novas gerações e reestilizações. Para os amantes dos SUVs, a boa notícia é que a previsão é que o mercado da categoria continue agitado, assim como nos últimos anos. Há ainda muitas novidades nos segmentos de hatches, picapes e sedãs, com inúmeras faixas de preço.
Com sete lançamentos previstos para este ano no país, a Chevrolet deve apresentar ainda no primeiro semestre o Tracker, bastante significativo no segmento de SUVs compactos. A perspectiva é que o veículo possua motores turbo de três cilindros 1.0 e 1.2. O primeiro deve atingir 116 cv e 16,8 kgfm de torque. Com injeção direta, o segundo entregará 140 cv, equipando as versões com valores mais altos, como a Premier.
Já a Ford se prepara para lançar o novo Escape, provavelmente em setembro, desafiando CR-V, Equinox, Tiguan, RAV 4 e Peugeot 3008. Com o sistema híbrido de quarta geração, agregará o motor 2.5 ao câmbio CVT, alcançando a potência de 200 cv.
Outra novidade da americana é o Ford Territory, da categoria dos SUVs médios, que concorrerá diretamente com o Jeep Compass. Na configuração chinesa, o veículo possui o propulsor 1.5 turbo de quatro cilindros, que rende 145 cv de potência e 23 kgfm de torque, movido somente a gasolina.
A Citroën também anunciou que trará neste ano o SUV médio C5 Aircross, parente próximo do Peugeot 3008. A fabricante francesa pode incluir os conhecidos motor 1.6 turbo e câmbio de seis marchas. Para o segundo semestre, a expectativa é que a Jeep traga a picape Gladiator dos Estados Unidos, com derivação do jipe Wrangler. O motor é o Pentastar 3.6 V6, que rende 289 cv.
O Nivus, da Volkswagen, está previsto para chegar ainda no primeiro semestre. A produção será em São Bernardo do Campo (SP). O modelo inédito usa a mesma plataforma MQB da família Polo, Virtus e T-Cross. Terá motor 1.0 turbo de três cilindros flexível, com até 128 cv de potência.
Direto da Hungria, o aguardado novo Audi Q3 chega ao Brasil com o motor turbo 1.4 a gasolina, que rende 150 cv, competindo com BMW X1, Volvo XC40 e Mercedes-Benz GLA. A versão mais em conta, a Prestige, terá o valor de R$ 179.990. A Prestige Plus custará R$ 189.990 e a Black sairá por R$ 209.990.
A montadora alemã também prepara o lançamento do modelo inédito e-tron, totalmente elétrico, por R$ 459.990. O carro terá dois motores, com emissões neutras de CO2, um em cada eixo, que rendem 408 cavalos de potência, com torque de quase 70 kgfm.
Com diversas modificações, o novo Land Rover Defender desembarcará em breve no Brasil. É provável que seja vendido com motor 2.0 turbo a gasolina de 300 cv de potência. Com tração integral, contará com o câmbio automático de oito marchas.
Com traços do Mobi, Argo, Strada e do Fiorino, o novo Fiat Strada terá o antigo motor 1.4 Fire flex, que alcança 85 cv com etanol, acoplado a um câmbio manual de cinco marchas. O modelo Stradinha, entretanto, contará com o motor 1.3 Firefly, que está presente no Cronos e no Argo. O propulsor rende até 109 cv de potência e 14,2 kgfm de torque, se abastecido com etanol.
A segunda geração do Peugeot 208 também vem aí. Com a produção na Argentina, o hatch levará o motor de três cilindros 1.2 turbo. Na Europa, o propulsor possui injeção direta de gasolina, gerando 130 cv de potência.
Com a previsão de chegada ao Brasil para o segundo semestre, o Mercedes-Benz GLA ganha nova geração, com motores turbo, que variam de 163 a 306 cavalos de potência. Além de ter ficado com mais espaço interno, as mudanças em suass dimensões propiciaram que ele ficasse um pouco mais alto, passando de aproximadamente 1,5 metro para 1,61 metro.