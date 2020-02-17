Os carros que são lançamentos em 2020

GLA ganha nova geração Crédito: Mercedes-Benz/divulgação

As montadoras deram a largada para os lançamentos de veículos em 2020 no Brasil, com modelos inéditos, novas gerações e reestilizações. Para os amantes dos SUVs, a boa notícia é que a previsão é que o mercado da categoria continue agitado, assim como nos últimos anos. Há ainda muitas novidades nos segmentos de hatches, picapes e sedãs, com inúmeras faixas de preço.

Com sete lançamentos previstos para este ano no país, a Chevrolet deve apresentar ainda no primeiro semestre o Tracker, bastante significativo no segmento de SUVs compactos. A perspectiva é que o veículo possua motores turbo de três cilindros 1.0 e 1.2. O primeiro deve atingir 116 cv e 16,8 kgfm de torque. Com injeção direta, o segundo entregará 140 cv, equipando as versões com valores mais altos, como a Premier.

Tracker: versões turbo 1.0 e 1.2 Crédito: Chevrolet/divulgação

Já a Ford se prepara para lançar o novo Escape, provavelmente em setembro, desafiando CR-V, Equinox, Tiguan, RAV 4 e Peugeot 3008. Com o sistema híbrido de quarta geração, agregará o motor 2.5 ao câmbio CVT, alcançando a potência de 200 cv.

Outra novidade da americana é o Ford Territory, da categoria dos SUVs médios, que concorrerá diretamente com o Jeep Compass. Na configuração chinesa, o veículo possui o propulsor 1.5 turbo de quatro cilindros, que rende 145 cv de potência e 23 kgfm de torque, movido somente a gasolina.

A Citroën também anunciou que trará neste ano o SUV médio C5 Aircross, parente próximo do Peugeot 3008. A fabricante francesa pode incluir os conhecidos motor 1.6 turbo e câmbio de seis marchas. Para o segundo semestre, a expectativa é que a Jeep traga a picape Gladiator dos Estados Unidos, com derivação do jipe Wrangler. O motor é o Pentastar 3.6 V6, que rende 289 cv.

C5 Aircross, SUV médio, terá motor turbo Crédito: Citroën/divulgação

O Nivus, da Volkswagen, está previsto para chegar ainda no primeiro semestre. A produção será em São Bernardo do Campo (SP). O modelo inédito usa a mesma plataforma MQB da família Polo, Virtus e T-Cross. Terá motor 1.0 turbo de três cilindros flexível, com até 128 cv de potência.

Direto da Hungria, o aguardado novo Audi Q3 chega ao Brasil com o motor turbo 1.4 a gasolina, que rende 150 cv, competindo com BMW X1, Volvo XC40 e Mercedes-Benz GLA. A versão mais em conta, a Prestige, terá o valor de R$ 179.990. A Prestige Plus custará R$ 189.990 e a Black sairá por R$ 209.990.

A montadora alemã também prepara o lançamento do modelo inédito e-tron, totalmente elétrico, por R$ 459.990. O carro terá dois motores, com emissões neutras de CO2, um em cada eixo, que rendem 408 cavalos de potência, com torque de quase 70 kgfm.

Com diversas modificações, o novo Land Rover Defender desembarcará em breve no Brasil. É provável que seja vendido com motor 2.0 turbo a gasolina de 300 cv de potência. Com tração integral, contará com o câmbio automático de oito marchas.

Com traços do Mobi, Argo, Strada e do Fiorino, o novo Fiat Strada terá o antigo motor 1.4 Fire flex, que alcança 85 cv com etanol, acoplado a um câmbio manual de cinco marchas. O modelo Stradinha, entretanto, contará com o motor 1.3 Firefly, que está presente no Cronos e no Argo. O propulsor rende até 109 cv de potência e 14,2 kgfm de torque, se abastecido com etanol.

A segunda geração do Peugeot 208 também vem aí. Com a produção na Argentina, o hatch levará o motor de três cilindros 1.2 turbo. Na Europa, o propulsor possui injeção direta de gasolina, gerando 130 cv de potência.

Segunda geração do Peugeot 208 vem aí Crédito: Peugeot/divulgação