Stepway 2020 tem mudanças no nome, câmbio e estilo

Hatch está 4,5 cm mais alto, ganhou linhas mais elegantes e um câmbio CVT Crédito: Luiza Kreitlon/Agência AutoMotrix

no lançamento da linha 2020 do Sandero, as principais novidades da família compacta da Renault eram uma reestilização específica para o Mercosul, a inclusão dos airbags laterais como itens de série e a merecida aposentadoria do câmbio automatizado em favor de um legítimo automático do tipo CVT.

A adoção do novo câmbio teve como efeito colateral o aumento do vão livre entre a carroceria e o solo em 4,5 centímetros, nas versões com motor 1.6 e CVT, para abrigar a transmissão maior. E a configuração na qual essa postura mais elevada caiu melhor foi justamente a aventureira  que deixou de ser denominada de Sandero Stepway e passou a ser apenas Stepway.

Abandonar a denominação Sandero é uma estratégia de marketing para conferir mais personalidade à versão mais cara do hatch, que passou a ser oferecida em três opções, todas com o mesmo motor 1.6 flex  a Zen, com câmbio manual, a intermediária Intense e a top Iconic, as duas últimas com o CVT.

Stepway não é mais Sandero por uma questão de marketing Crédito: Luiza Kreitlon/Agência AutoMotrix

O Stepway ficou mais elegante, especialmente graças ao para-choque dianteiro, que ganhou linhas mais harmônicas e menos apliques plásticos. Os 4,5 cm a mais na altura deram ao modelo um aspecto mais robusto e uma impressão de se tratar de um carro maior em comparação ao antigo. E deve agradar aos consumidores nesses tempos em que a estética SUV se alastra em todas as marcas.

O motor permanece o SCe flex de até 118 cavalos. O destaque ficou mesmo por conta do câmbio. O automatizado Easy R e seus eventuais solavancos deram lugar a um CVT X-Tronic, o mesmo utilizado no Duster, no Captur e no Nissan Kicks. A nova transmissão de 6 marchas simuladas e possibilidade de acionamento manual na manopla oferece um comportamento bem mais sereno.

Em termos de segurança, além dos quatro airbags de série, o cinto de três pontos e os encostos de cabeça passaram a estar disponíveis para todos as assentos. Os bancos ganharam apoios laterais e o volante foi redesenhado para se tornar mais ergonômico.

Espaço interno também sofreu alterações Crédito: Luiza Kreitlon/Agência AutoMotrix

As versões Intense e Iconic do Stepway 2020 trazem de série, entre outros, sensor de estacionamento, stop-start, assistente de partida em rampa, câmera de ré, piloto automático (controlador e limitador de velocidade) e multimídia. Na cor vermelho vivo, o Iconic sai por R$ 73.890. Nas demais, custa R$ 75.390.

AJUSTES PONTUAIS

O motor 1.6 16V, com 118 cv e torque de 16 kgfm com etanol, exibe maior disposição em giros altos, o que pode frustrar um pouco a quem gosta de uma performance mais esportiva  algo que não chega a ser a proposta do Stepway. Para quem roda de forma mais desestressada, o carro atende bastante bem

Uma transmissão CVT permite que o motor trabalhe com rotação mais baixas para atingir as mesmas velocidades, reduzindo o consumo. Em baixas rotações, em especial nas arrancadas e retomadas, as respostas normalmente são pouco vigorosas. Mesmo fazendo mudanças manualmente na alavanca, o ganho não é tão significativo.

Contudo, a elevação da suspensão não comprometeu a estabilidade e o Stepway preserva o rodar confortável e sem sustos. O controle de estabilidade de série na versão Iconic ajuda a manter o carro na trajetória em manobras rápidas e bruscas. O controle de tração e assistente de partida em rampa são bastante efetivos. A assistência eletro-hidráulica da direção proporciona alguma suavidade nas manobras, embora não seja das mais leves.

Parte do câmbio avança alguns centímetros para baixo e poderia sofrer impactos em terrenos muito irregulares. Para evitar problemas, a engenharia optou por elevar o carro todo. Quem dirige a versão Iconic 1.6 CVT X-Tronic do Stepway tem a sensação de olhar os outros carros de cima, como normalmente acontece com SUVs e picapes.

O bom espaço interno, que sempre foi um ponto alto do modelo, permanece. A cabine, embora não seja luxuosa, é bem acolhedora. Os bancos revestidos em couro sintético ficaram mais envolventes e confortáveis. A tela de 7 polegadas é do tipo capacitiva, com melhor precisão do toque. O multimídia traz as Eco Scoring e Eco Coaching  que orientam sobre como economizar combustível. O barulho do powertrain em altas rotações é mais elevado do que o desejável.

Ficha técnica Renault Stepway Iconic 1.6 16V CVT X-Tronic

Motor: dianteiro, transversal, quatro cilindros em linha, 1,6 litro, 16 válvulas, flex. Tração dianteira

Potência: 115 cavalos com gasolina /118 cavalos com etanol a 5.500 rpm

Torque: 16 kgfm a 4 mil rpm

Câmbio: CVT com 6 marchas simuladas acionáveis manualmente na alavanca

Direção: eletro-hidráulica

Suspensão: independente McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira

Freios: discos ventilados na dianteira e tambores na traseira

Pneus: 205/55 R16

Dimensões: 4,07 metros de comprimento, 1,73 metro de largura, 1,63 metro de altura e 2,59 metros de entre-eixos

Tanque: 50 litros

Porta-malas: 320 litros

Peso: 1.151 kg