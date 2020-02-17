Saiba a hora certa de trocar a bateria do carro

Especialistas alertam: o motorista deve estar atento à amperagem e ao tamanho da bateria, além de conferir os polos Crédito: Freepik

Entrou no carro, deu partida e não funcionou? Más notícias: há a chance de a bateria ter descarregado. Uma das coisas que logo vem à cabeça é que algum comportamento do motorista pode ter comprometido a vida útil da peça. É preciso atenção.

O consumo da bateria está diretamente ligado ao uso do veículo. Quando o automóvel possui apenas os itens de fábrica, ela pode durar de dois a dois anos e meio. Com a adição de acessórios, como som e faróis, a vida útil diminui. De qualquer forma, a peça pode apresentar sinais que caracterizam o fim do funcionamento.

Carlos Oliveira, mecânico da Vicar Centro Automotivo, afirma que, quando a bateria está para arriar, o veículo pode demorar a pegar, como se o motor estivesse fraco. O carro pode até andar, mas pode parar no meio do caminho, alerta.

Cuidados

Quanto à preservação do produto, Carlos afirma que isso não depende só do motorista. A bateria costuma durar dois anos, mas pode acabar antes ou depois, independentemente do carro. É igual a celular, alguns têm uma bateria mais duradoura e outros não. Mas manter os faróis desligados e evitar o ar condicionado pode ajudar.

Já Alessandro Rubio, coordenador técnico do Centro de Experimentação e Segurança Viária (CESVI), afirma que existem algumas situações causadas pelo dono do veículo que podem reduzir a vida útil. Quando o motorista abastece o veículo flex com álcool em regiões mais frias, pode diminuir a vida útil porque o carro demora mais para esquentar o motor. Carros que ficam muito tempo parados na garagem e que possuem alarmes não originais também comprometem a validade.

Boas práticas

Algumas atitudes do dono podem aumentar o tempo de uso da bateria. Se o motorista mantiver o reservatório de partida a frio com gasolina Premium, que o prazo de validade dela é maior - cerca de 12 meses -, vai ter menos dificuldade de ligar o veículo. Nos carros que não têm esse reservatório, é preciso respeitar o aquecimento do motor. Se for instalar alarme, pergunte se ele não consome muita bateria, e evite deixar o som ligado, exemplifica Alessandro.

Na hora de escolher o produto, a dica é não pensar só na economia. A bateria é um item essencial do veículo e o motorista precisa garantir a sua qualidade.

A pessoa também tem que saber a amperagem correta. Comprar uma bateria com carga errada dará problema, alerta o mecânico Carlos Oliveira.