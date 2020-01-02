Vale a pena comprar um carro de luxo usado?

Carros de luxo usados podem ser opção para testar outra marca Crédito: Divulgação

A dúvida entre um carro novo ou seminovo é comum entre os compradores. Mas quando se trata de modelos de luxo o impasse é ainda maior. Por um lado, é possível economizar uma boa quantia optando por um carro com alguns anos de uso, por outro, apostar em veículo luxuoso fora da garantia pode ser sinônimo de altos gastos com manutenção.

A principal vantagem de levar um automóvel de luxo seminovo para casa é o preço. O consultor automotivo Otávio Rheingantaz afirma que vale a pena comprar carros de luxo seminovos devido à desvalorização. Para se ter uma ideia, a desvalorização, em um ano, de um carro de luxo é de, em média, 15%, podendo chegar a 20%. Isso significa que um carro de R$ 300 mil pode ser adquirido por R$ 255 mil um ano depois. A desvalorização é alta porque há um público que só quer carro zero-quilômetro, então, rapidamente eles vão para segunda mão.

Guto Roque, gerente-geral da Land Vitória, concessionária da Land Rover, conta que o público dos seminovos de luxo é bem variado. Temos clientes com condições de adquirir um zero-quilômetro, mas acabam optando por fazer um investimento menor e, ainda assim, ter tecnologia, conforto, segurança e status. Há aqueles clientes, também, que ainda não possuem condições de adquirir um veículo de luxo novo, mas querem dar um upgrade na categoria do carro que possui atualmente. Outra vantagem é que eles costumam ser vendidos com quilometragens bem mais baixas do que de carros populares.

Apesar das benesses, alguns compradores não ficam muito tempo com os carros porque se assustam com a manutenção e outros custos. Até o seguro fica mais caro. Quanto mais velho fica o carro de luxo, mais caro o seguro. Algumas seguradoras nem cobrem a partir de um tempo, explica Otávio. Essa dificuldade acontece porque as peças são caras e, algumas, de difícil reposição.

Devido ao preço da manutenção, algumas pessoas vendem carros de alto padrão sem os devidos reparos, o que traz transtornos para o novo dono. O requisito número um deve ser o histórico de manutenção, porque se não for adequado, gasta-se muito, alerta.