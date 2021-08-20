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Linha 2022

Honda CRF 250F adota novo layout e cor vermelha das "irmãs" importadas

Modelo é dotado de partida elétrica adequada ao uso frequente, típico na prática do off-road; preço público sugerido é de R$ 17.550 e não inclui despesas com frete ou seguro

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 11:52

Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

20 ago 2021 às 11:52
Honda CRF 250F 2022
A Honda CRF 250F 2022 vem somente na cor vermelha e o pedido não inclui despesas com frete ou seguro Crédito: Honda/Divulgação
A Honda CRF 250F é produzida na Zona Franca de Manaus e foi lançada no final de 2018 para atender aos anseios de quem deseja se iniciar no fora-de-estrada. Provas de modalidades como Enduro, Rali ou Cross Country, as mais duras do off-road nacional, servem de laboratório de testes para os pilotos das equipes Honda Racing demonstrarem, na prática, que tanto a CRF 250F quanto sua antecessora, a CRF 230F, são motocicletas prontas para qualquer desafio.
Para ampliar a percepção de qualidade do modelo, os designers tiveram a ideia de adotar na versão 2022 da CRF 250F a cor única vermelha e os grafismos adotados nas CRF 450 importadas, que são as máquinas profissionais para as disputas de competições do motociclismo off-road nacional e mundial – a CRF 450 Rally, bicampeã do Dakar (2020 e 2021), e a CRF 450RW, campeã do mundial de motocross na MXGP (2019 e 2020). A Honda CRF 250F 2022 já estará disponível nas concessionárias de todo o território nacional e o preço público sugerido é de R$ 17.550, base Distrito Federal, e não inclui despesas com frete ou seguro.
Honda CRF 250F 2022
Voltado para modalidades esportivas, o modelo mantém o motor monocilindro 4T SOHC de quatro válvulas. Crédito: Honda/Divulgação
Com o visual “emprestado” pelas “imãs maiores”, a CRF 250F mantém o motor monocilindro 4T SOHC de quatro válvulas, arrefecido a ar, alimentado pelo sistema PGM-FI, com potência de 22,2 cavalos a 7.500 giros e torque de 2,28 kgfm a 6 mil rpm. É dotado de partida elétrica adequada ao uso frequente, típico na prática do off-road. A transmissão é de cinco velocidades. Com peso a seco limitado a 114 quilos, distância do banco em relação ao solo de 88,3 centímetros e ergonomia voltada para simplificar a pilotagem, a CRF 250F continua a ter carenagens e partes plásticas em geral, projetadas para resistir aos frequentes contatos com o solo, típicos no off-road.
Honda CRF 250F 2022
Para resistir aos impactos com o solo, a Honda CRF 250F 2022 foi projetada com carenagens e partes plásticas em geral. Crédito: Honda/Divulgação
Na parte ciclística, o destaque é o chassi tipo berço duplo fechado, feito com tubos de aço na arquitetura Twin Tube, com tubos que descem da coluna de direção rumo à fixação da balança traseira, em uma arquitetura desenvolvida para favorecer a maneabilidade. A suspensão dianteira tem 41milímetros de diâmetro e 240 milímetros de curso. Na traseira, o conjunto mola-amortecedor com regulagem na carga está ligado à balança de suspensão pelo sistema Pro-Link de amortecimento progressivo. Na frenagem, o disco dianteiro tipo wave de 240 milímetros de diâmetro tem cáliper de pistão duplo. Atrás o disco, também tipo wave, tem 220 milímetros de diâmetro e cáliper de pistão simples. Completam a ciclística as rodas raiadas com aros de 21 polegadas à frente e de 18 polegadas atrás.

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