Nova Dafra Cruisym 150 chega para agitar o mercado de scooters

O modelo vem com luzes de posição e lanternas em leds, painel digital completo e carregador USB para smartphones Crédito: Dafra/Divulgação

A Dafra confirma sua aposta no mercado de scooters – no qual atua há quatorze anos – e apresenta o modelo Cruisym 150 para participar do segmento de 150 cc a 200 cc, responsável por mais de 60% das vendas das scooters no Brasil. Desenvolvida em parceria com a taiwanesa SYM, a Cruisym 150 chega para concorrer em um mercado cada vez mais disputado. O modelo apresenta como principais características o design moderno, com luzes de posição e lanternas em leds, painel digital completo e carregador USB para utilização de smartphones.

“A Cruisym 150 permite que a Dafra volte a participar de forma muito expressiva na maior fatia do mercado de scooters, tão importante para ampliar nossas vendas, além de permitir que a marca chegue em regiões nas quais atualmente não participa com suas scooters de maior cilindrada”, explica José Ricardo Siqueira, gerente nacional de Marcas da Dafra.

A Cruisym 150 conta com porta objetos de 18 litros sob o assento, comportando um capacete fechado Crédito: Dafra/Divulgação

Como item de comodidade, a Cruisym 150 conta com porta objetos de 18 litros sob o assento, comportando um capacete fechado. A scooter tem também gancho abaixo do guidão, que em conjunto com seu assoalho tipo plataforma contribuem significativamente para o transporte diário de objetos. O assoalho proporciona acesso mais fácil para subir e descer da scooter.

A Cruisym 150 tem rodas de 14 polegadas e suspensões recalibradas para melhor se adaptar às características do mercado brasileiro, assento em dois níveis com espuma de densidade para proporcionar equilíbrio entre firmeza e maciez. O peso seco do modelo é de 130,3 quilos.

O motor monocilíndrico de 149,6 cm³ de quatro tempos com refrigeração líquida da Cruisym 150 gera 12,5 cavalos de potência a 8 mil rpm e 1,22 kgfm de torque a 6 mil giros. Os freios são a disco nas duas rodas, com sistema de frenagem CBS de acionamento hidráulico. A transmissão é CVT e a partida, elétrica. A Cruisym 150 tem 1,11 metro de altura, 73 centímetros de largura e 1,99 metro de comprimento, com 1,35 metro de distância de entre eixos.

A altura mínima do solo é de 11 centímetros e a do assento, de 77,1 centímetros. Disponível nas cores preto fosco, vermelho metálico e branco, a Cruisym 150 chega ao mercado com preço público sugerido de R$ 14.490 com frete incluso e desembarcará nas concessionárias Dafra no início de agosto.

O motor monocilíndrico gera 12,5 cavalos de potência a 8 mil rpm e 1,22 kgfm de torque a 6 mil giros Crédito: Dafra/Divulgação

A Dafra Motos é uma empresa brasileira criada em 2007 pelo Grupo Itavema, empresa de concessionárias automotivas com sede na capital paulista que conta com mais de sessenta lojas de várias marcas em diversos estados. Com uma unidade industrial em Manaus com 170 mil metros quadrados, sendo 15 mil metros quadrados de área construída, cerca de duzentos empregados e capacidade produtiva anual de 20 mil motocicletas, produz e comercializa motocicletas e scooters de 150 cm³ a 400 cm³ com a marca Dafra. Atualmente, a Dafra Motos tem parcerias com a TVS Motor Company, terceira maior fabricante de motocicletas da Índia, a chinesa Zongshen e a taiwanesa SYM Motors.