Honda PCX 2022 chega ao mercado com novas cores e grafismo

Em sua terceira geração, a scooter Honda PCX é líder de vendas pela praticidade e economia oferecida pelos modelos. Crédito: Honda/Divulgação

Desde seu lançamento, em 2013, a Honda PCX é a escolha número 1 dos brasileiros quando o assunto é scooter. Em 2020, o modelo foi responsável por 62% dos emplacamentos em sua categoria, de acordo com os dados da Fenabrave. Disponível em quatro versões e já em sua terceira geração, a PCX puxa as vendas de um segmento que não para de crescer. Atualmente, as scooters são as responsáveis por trazer ao mundo das duas rodas muitos novos usuários, ávidos pela praticidade e economia oferecida pelos modelos.

Para 2022, as PCX continuarão sendo oferecidas em quatro versões: CBS, ABS, DLX ABS e Sport ABS. Todas compartilham o motor monocilíndrico SOHC (Single Over Head Camshaft), quatro tempos, com injeção eletrônica PGM-FI (Programmed Fuel Injection), arrefecido a líquido e com transmissão automática continuamente variável CVT (V-Matic), com potência de 13,2 cavalos a 8.500 rpm e torque de 1,38 kgfm a 5 mil rpm. Dotado do sistema eSP (enhanced Smart Power), tal dispositivo reduz a rotação do motor automaticamente quando em aceleração constante em terreno plano para beneficiar a economia. Outro destaque técnico das PCX é o ISS (Idling Stop System), que atua desligando automaticamente o motor nas paradas em semáforos.

A nova linha traz um painel com display tipo Blackout e a iluminação é por leds nas DRL, no farol e na lanterna. Crédito: Honda/Divulgação

Quanto ao chassi e às suspensões, as PCX dispõem de uma reforçada estrutura em tubos de aço, com suspensão telescópica hidráulica na dianteira, enquanto na traseira os amortecedores contam com molas de três estágios. As rodas são de 14 polegadas, calçadas com pneus 100/80-14 na dianteira e 120/70-14 na traseira. O painel tem display tipo Blackout, a iluminação é por leds nas DRL, no farol e na lanterna.

Clássica comodidade das scooters, o compartimento sob o banco das PCX conta com 28 litros de capacidade e um prático sistema de abertura por meio de tecla localizada ao lado do botão de partida. À esquerda do escudo frontal, há um compartimento dotado de tomada de 12V. As versões PCX Sport e PCX DLX contam com o Smart Key System, sensor presencial que destrava o botão de partida e a tecla de acesso ao compartimento sob o banco e o tanque de combustível. Nos demais modelos da PCX, a partida ocorre por chave que comanda o dispositivo antifurto Shutter Key.

O compartimento sob o banco das PCX conta com 28 litros de capacidade e um prático sistema de abertura por meio de tecla localizada ao lado do botão de partida. Crédito: Honda/Divulgação

A versão de entrada é a CBS, dotada do freio CBS, com disco na dianteira e tambor na traseira. A particularidade do CBS é a distribuição da força de frenagem de modo diferenciado em ambas as rodas no manete da esquerda (30% na dianteira e 70% na traseira), deixando o outro manete para atuação exclusiva do freio dianteiro. O CBS é responsável por uma importante redução nos espaços de frenagem, e particularmente indicado para motociclistas iniciantes.

Já a PCX ABS, segundo modelo da família, conta com opção em cor metálica e sistema de frenagem assistida eletronicamente na roda dianteira e freios a disco nas duas rodas, mesma solução adotada pelos modelos “top”, a PCX DLX ABS e a PCX Sport ABS, que se diferenciam pelo acabamento. A DLX tem paleta de cores mais requintada, enquanto a PCX Sport recebeu tonalidade destacando o caráter mais esportivo.

As PCX 2022 estarão disponíveis nas concessionárias Honda de todo o território nacional a partir deste mês. Crédito: Honda/Divulgação