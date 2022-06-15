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Sucessor do Dobló

Fiat apresenta teaser do furgão Scudo, que será lançado dia 23

Novo modelo entra para a gama da montadora italiana, que tem buscado expandir a sua linha de produtos comerciais no Brasil

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 17:06

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

15 jun 2022 às 17:06
A Fiat apresentou um teaser, nesta terça-feira (14), da nova van, Scudo. A expectativa é de que o furgão fique entre o Fiorino e o Ducato e seja o sucessor do Dobló.
O novo modelo chega para aumentar a linha de produtos da Fiat, que hoje faz parte do conglomerado Stellantis, que já apresentou as vans Peugeot Expert e Citröen Jumpy, que compartilham semelhanças com o futuro lançamento da montadora italiana, marcado para o final do mês, no dia 23 de junho.
Fiat apresenta teaser do furgão Scudo, que será lançado dia 23
Nova van da Fiat irá compartilhar semelhanças com a já lançada Citroën Jumpy Crédito: Pedro Bicudo/Citroën/Divulgação
Assim como as vans de trabalho das duas montadoras francesas, o Fiat Scudo deverá ter capacidade para até 1,5 tonelada de carga, posicionando-se na categoria intermediária desse tipo de veículo de trabalho.

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Segundo a montadora, o modelo “trará modernidade, robustez e conforto de automóvel com ótimos custos operacionais para rotinas longas de trabalho, além de poder contar com a grande capilaridade da rede de concessionárias”.
Com informações da Fiat.

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