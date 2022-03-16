Audi lança novas versões do A4 e A5 com motor atualizado; veja preços

O Audi A5 Sportback traz elementos novos no design, como a grade frontal mais larga Crédito: Audi/Divulgação

A Audi anunciou, nesta terça-feira (15), as novas versões dos dois modelos mais icônicos da marca: A4 Sedan e A5 Sportback. Ambos trazem novidade não apenas no visual, com novos desenhos de rodas e pacote S line, como também sob o capô, com o motor 2.0 TFSI, que entrega 204 cv de potência no conjunto com sistema de assistência elétrica de 12v e câmbio S tronic de sete velocidades.

Com essa configuração o novo propulsor entrega um torque de 320 Nm entre 1.450 e 4.475 rpm. O carro vai de 0 a 100 km/h em 7,3 segundos e a velocidade máxima chega a 210 km/h limitada eletronicamente. O A4 chega nas versões Prestige e S line, a partir de R$ 294.990, e o A5 Sportback vem na versão S line, a partir de R$ 351.990.

“Os modelos A4 e A5 fazem parte da renovação de portfólio realizada nos últimos anos e são dois dos veículos mais desejados das quatro argolas. Os modelos atendem a diferentes públicos, mantendo a esportividade e o design arrojado característicos da marca. Ambos conseguem aliar elegância e versatilidade, para continuar sua trajetória de sucesso no País”, avalia o CEO e presidente da Audi do Brasil, Daniel Rojas.

As linhas horizontais enfatizam a largura na frente e na traseira do Audi A4 Crédito: Audi/Divulgação

Ambos os modelos trazem o sistema de assistência elétrica, composto por uma bateria de íons de lítio e um alternador de correia (BAS) em um sistema elétrico primário de 12 volts. Com ele, o veículo pode se deslocar em velocidades entre 55 e 160 km/h com o motor desligado e, em seguida, o BAS reinicia o propulsor.

O sistema start-stop começa a funcionar a partir de 22 km/h. Direção, transmissão e gestão do motor estão igualmente integradas no Audi drive select, com possibilidade de cinco modos de direção: automatic, efficiency, comfort, dynamic e individual.

AUDI A4

O novo Audi A4 chega com um design mais esportivo, nova grade Singleframe e novo conjunto ótico. As linhas horizontais enfatizam a largura na frente e traseira do sedã médio. A vista lateral tem como destaque os contornos sobressalentes acima das rodas e pela linha inferior marcando o entre-eixos.

Os faróis de LED são itens de série no Audi A4 com a tecnologia Matrix LED com farol alto automático como opcional na versão de topo. O novo desenho apresentado no conjunto ótico do sedã mantém as características dos modelos de topo, com pequenos pontos de LED formando a assinatura presente tanto nos faróis quanto nas lanternas.

O Audi A4 chega às concessionárias em duas versões: Prestige e S line Crédito: Audi/Divulgação

O Audi A4 chega às concessionárias em duas versões: Prestige e S line. A versão Prestige traz como itens de série a tecnologia keyless go, entradas USB para os passageiros do banco traseiro, volante em couro multifuncional com shifts paddles, rodas de liga-leve de 18 polegadas, câmera de ré, sistema de monitoramento da pressão de pneus. Como opcional desta versão existe apenas o teto solar elétrico.

Já a versão S line agrega ar-condicionado automático de três zonas, bancos dianteiros esportivos e eletricamente ajustáveis, controle de cruzeiro adaptativo, teto solar elétrico, kit exterior S line, aviso de saída de faixa, faróis Full LED, rádio MMI plus com sistema de navegação e o Virtual Cockpit Plus, com tela de 12,3 polegadas e resolução full HD localizada atrás do volante multifuncional com opção de três visualizações.

A versão ainda traz spoiler traseiro em carbono, faróis Matrix HD com apresentação de luzes e sistema de som Bang & Olufsen como opcionais disponíveis. Ao todo, são nove cores disponíveis: Branco Íbis, Azul Navarra, Branco Geleira, Cinza Daytona, Cinza Manhattan, Prata Florete, Preto Brilhante, Preto Mito e Vermelho Tango. O Audi A4 Sedan está disponível nas concessionárias a partir de R$ 294.990.

AUDI A5

Audi A5 traz de série novo conjunto óptico com faróis LED Matrix Crédito: Audi/Divulgação

O Audi A5 Sportback também traz elementos novos no design, como a grade frontal Singleframe mais larga e saídas de ventilação acima da grade que foram inspiradas no clássico Audi Sport quattro de 1984. Como nas gerações anteriores, a musculatura no capô o diferencia de outros modelos da marca ao agregar um aspecto de força e esportividade.

Na traseira o modelo apresenta mudanças com ponteiras de escape trapezoidais e uma nova assinatura ótica marcada pelas lanternas traseiras de LED com setas dinâmicas. Na dianteira, o para-choque possui uma lâmina na borda inferior que liga as entradas de ar, ainda maiores. O novo conjunto óptico recebe os faróis LED Matrix de série, que agrega mais segurança ao direcionar o facho de luz de modo que não atrapalhe os veículos vindos na direção contrária.

No interior, as linhas horizontais são marcantes e o veículo possui novo display sensível ao toque MMI, que funciona como o ponto focal do painel de instrumentos, com informações projetadas na tela de 10,1 polegadas e pacote de luzes customizáveis com 30 cores.

O modelo contempla o Audi Virtual Cockpit Plus de 12,3 polegadas, com três modos de apresentações diferentes, posicionado logo atrás do volante multifuncional. As rodas são de liga-leve de 19 polegadas. O novo Audi A5 Sportback traz também teto solar elétrico panorâmico, ar-condicionado de três zonas e volante esportivo multifuncional com shift paddles e base aplanada como itens de série.