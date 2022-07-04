16 carros que serão lançados no Brasil no segundo semestre de 2022

VOLKSWAGEN POLO

O compacto da Citroën tem previsão para chegar em julho e vai mudar completamente o conceito do carro, focando na estética SUV. Com visual mais robusto e altura do solo maior que o design anterior, o novo C3 chega para ser um carro de entrada, com preço equiparado ao Renault Kwid, equipado com multimídia de 10”, entre outros itens. Por fazer parte do grupo Stellantis, dona da PSA, que detém as marcas Citroën e Peugeot, a expectativa é de que tenha o mesmo motor 1.0 que equipa as versões de entrada do 208.

Um dos híbridos da montadora chinesa, que lançou os luxuosos Han e Tan, no primeiro semestre e que tiveram grande aceitação do mercado, apesar dos preços girarem em torno dos R$ 500 mil. Com expectativa de lançamento para agosto, o BYD Song Plus é um híbrido plug-in, com motor a combustão de 111 cv e motor elétrico de 180 cv.

Este outro lançamento da BYD promete ser um concorrente do Toyota Corolla e terá motor híbrido plug-in. O modelo deve vir com um motor a combustão e outro elétrico, que combinados chegam a 180 cv e 33 kgfm de torque. Ele também tem a marca de ser extremamente econômico, fazendo, em média, 26 km/litro.

A montadora alemã traz para o Brasil a versão redesenhada de um dos veículos premium mais vendidos no país. O BMW Série 3 terá dianteira, faróis e grade redesenhados, assim como as rodas e as lanternas traseiras, que ganham novo design. Por dentro, o modelo ganha um cockpit composto de duas telas - uma de 12,3” e outra de 14,9” - em formato curvado, trazendo mais funções e tecnologia embarcada.

A montadora italiana traz de volta ao Brasil a marca esportiva Abarth, que reestreia no país com a versão envenenada do SUV. A expectativa é que ele chegue às lojas ainda no último trimestre do ano e traga o mesmo propulsor usado na Fiat Toro e nos modelos da Jeep fabricados no Brasil: 1.3 GSE turboflex de quatro cilindros e 185/180 cv. Além de uma configuração de freios, suspensão e outros detalhes calibrados para uma versão mais esportiva e os diferenciais estéticos já apresentados no modelo que apareceu durante o BBB.

Com ainda pouca informação do que esperar, a Fiat divulgou apenas o nome desse SUV estilo cupê, que estava sendo desenvolvido como Progetto 376. Derivado do Pulse, o Fastback mira em concorrentes de outras marcas, como o VW Nivus. Segundo a montadora, ele terá pouca coisa semelhante ao protótipo apresentado durante o Salão do Automóvel de 2018.

Outra montadora chinesa que chega ao Brasil trazendo o conceito de carros híbridos plug-in para o Brasil. Instalada na fábrica comprada da Mercedes-Benz, em São Paulo, a Great Wall Motors (GWM) estreia no mercado nacional com o SUV Haval H6. A versão apresentada na China e que pode chegar ao Brasil é dotada de um motor 1.5 turbo e um elétrico, que juntos fazem 330 cv e entregam 54 kgfm de torque.

Apesar da Honda ter encerrado a produção do Civic por aqui, a 11ª geração do sedã ícone da marca chega ainda em 2022, importado. Segundo a montadora, ele será comercializado em versão única e terá a tecnologia híbrida e:HEV.

E para o público amante da velocidade e potência, chega também no segundo semestre de 2022 a versão esportiva Civic Type R, também importada. Sem revelar muito sobre, a expectativa é de que o modelo tenha apenas câmbio manual e uma versão mais potente do que os 320 cv do atual motor 2.0 turbo de quatro cilindros que equipa a versão anterior.

O Hatch compacto da Hyundai, que está entre os carros mais vendidos no país, vai ganhar uma reestilização e novas versões. A expectativa é de que seja lançado já neste mês de julho. A mudança deve ficar mais na questão estética, aproximando-o dos novos modelos já lançados, como a Tucson. O motor deve continuar com o 1.0 aspirado de 80 cv para as versões de entrada e o 1.0 turbo com 120 cv para as versões topo.

Um dos ícones da marca, o Jeep Gladiator chega ao Brasil com duas opções de motor: V6 3.6 a gasolina de 285 cv e um 3.0 de seis cilindros turbodiesel de 264 cv. A picape derivada do Wrangler já deu as caras na TV, durante uma prova do reality No Limite. Entre as novidades, a nova Jeep Gladiator terá câmera frontal off-road, portas e teto removíveis e para-brisa rebatível.

Esperado para agosto, o Kia Niro deve chegar em versões híbrida, híbrida plug-in e elétrica, ampliando o portfólio da montadora coreana e introduzindo mais modelos eletrificados da marca no Brasil. O SUV médio, que deve concorrer com o Jeep Compass, traz motor aspirado, na versão híbrida, de 106 cv, e um elétrico de 45 cv, totalizando 141 cv. Já na versão elétrica, a potência chega a 204 cv com 26,0 kgfm e uma autonomia de cerca de 400 km.

Continuando a empreitada eletrificada, outro lançamento que já está na porta é o novo Kia Sportage. Com um sistema híbrido, ele possui motor 1.6 e entrega 180 cv de potência e 27 kgfm de torque e deve chegar em duas versões: a EX e EX Prestige.

Outra montadora que continua na empreitada de eletrificar a sua frota no país é a Mercedes-Benz, que traz três lançamentos, programados para chegar ainda no segundo semestre deste ano. Um dos destaques é o sedã elétrico Mercedes EQE e também os dois SUVs eletrificados EQB, SUV de sete lugares e EQA, versão elétrica do GLA.

A marca francesa estreia no Brasil um segmento ainda inédito, que é o de picapes médias, para concorrer com modelos já estabelecidos no mercado como Toyota Hilux, Chevrolet S10 e Ford Ranger. Importada diretamente do Uruguai, a Peugeot Landtrek terá motor 2.0 turbodiesel, câmbio automático de 6 marchas e tração 4x4.