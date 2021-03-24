HB20 2022 ganha airbags laterais e controle de estabilidade e tração

HB20 2022 chega às lojas com novidades nos itens de segurança. Crédito: Hyundai/Divulgação

O Hyundai HB20 chegou ao modelo 2022 com algumas novidades. Com foco na segurança, todas as configurações incorporaram airbags laterais e controles de estabilidade e tração como itens de série. As versões que receberam a atualização são a Sense, Vision e Evolution, para as respectivas carrocerias hatch, com HB20 e HB20X, e sedã, com HB20S. Segundo a Hyundai Motor Brasil, as demais versões receberão a atualização mais adiante. Os preços começam em R$ 56.890.

De acordo com a montadora, a partir de agora, passam a ser de série para o modelo 2022 itens de segurança que até então eram comercializados na forma de pacotes opcionais. Além dos airbags e do controle de estabilidade e tração, a câmera de ré passa a ser item de série a partir da versão Evolution 1.0.

Já para as configurações Evolution 1.0 Turbo e acima, os sistemas de alerta e frenagem autônoma e de alerta de mudança de faixa tornam-se especificação padrão.

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