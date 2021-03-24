HB20 2022 ganha airbags laterais e controle de estabilidade e tração

O Hyundai HB20 chegou ao modelo 2022 com algumas novidades. Com foco na segurança, todas as configurações incorporaram airbags laterais e controles de estabilidade e tração como itens de série. As versões que receberam a atualização são a Sense, Vision e Evolution, para as respectivas carrocerias hatch, com HB20 e HB20X, e sedã, com HB20S. Segundo a Hyundai Motor Brasil, as demais versões receberão a atualização mais adiante. Os preços começam em R$ 56.890.
De acordo com a montadora, a partir de agora, passam a ser de série para o modelo 2022 itens de segurança que até então eram comercializados na forma de pacotes opcionais. Além dos airbags e do controle de estabilidade e tração, a câmera de ré passa a ser item de série a partir da versão Evolution 1.0.
Já para as configurações Evolution 1.0 Turbo e acima, os sistemas de alerta e frenagem autônoma e de alerta de mudança de faixa tornam-se especificação padrão.
VEJA OS PREÇOS DE CADA VERSÃO
- Hyundai HB20 Sense blueAudio 1.0 – R$ 56.890
- Hyundai HB20 Vision 1.0 blueAudio – R$ 59.790
- Hyundai HB20 Vision 1.0 – R$ 60.790
- Hyundai HB20 Evolution 1.0 – R$ 63.790
- Hyundai HB20 Vision 1.6 – R$ 69.690
- Hyundai HB20 Vision 1.6 AT – R$ 74.790
- Hyundai HB20 Evolution 1.0 TGDI AT – R$ 78.890
- Hyundai HB20S Vision 1.0 – R$ 65.490
- Hyundai HB20S Evolution 1.0 – R$ 68.590
- Hyundai HB20S Vision 1.6 – R$ 74.390
- Hyundai HB20S Vision 1.6 AT – R$ 79.490
- Hyundai HB20 Evolution 1.0 TGDI AT – R$ 83.590
- Hyundai HB20X Vision 1.6 – R$ 72.590
- Hyundai HB20X Vision 1.6 AT – R$ 77.690
- Hyundai HB20X Evolution 1.0 TGDI AT – R$ 82.290