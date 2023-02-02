Preso falso cliente que fingiu comprar carro e esfaqueou dono em Vila Velha

Bandido finge que vai comprar carro e esfaqueia dono em Vila Velha Crédito: Reprodução OLX

O crime aconteceu na segunda-feira (30), após o criminoso fingir que compraria um carro e esfaqueou o dono do veículo, no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. O encontro entre a vítima e o suposto interessado foi marcado por meio de um site de compras e vendas.

Polícia Militar explicou que a esposa do proprietário ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/190), alegando que o marido havia saído para vender um automóvel e teria tido o carro roubado. Com medo, o casal pediu para não ser identificado pela reportagem.

Em entrevista à TV Gazeta, a mulher relatou que o marido está sem emprego e, por isso, foi necessário tentar vender o veículo. O anúncio foi feito há duas semanas, e o criminoso interessado entrou em contato com o vendedor na manhã de segunda-feira (30).

Receoso com a segurança, a vítima quis marcar o encontro com o suposto interessado em frente ao Terminal de Vila Velha, mas o suspeito começou a dar desculpas para não ir até a região, que é bastante movimentada. Ele alegou que estava em outro lugar e com pouca bateria no celular.

Mesmo com a desconfiança e uma inicial recusa do suspeito, os dois acabaram se encontrando em frente ao terminal. O vendedor, então, fez um "test-drive" com o suspeito até perto da casa da família, onde o criminoso anunciou o assalto e deu cinco facadas na vítima: quatro no abdômen e uma no braço.

Vítima segue internada