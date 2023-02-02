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Nova Rosa da Penha

Homem é encontrado morto em mata atrás de casa em Cariacica

Moradores da região encontraram o corpo caído na manhã desta quinta-feira (2) e acionaram a polícia; vítima ainda não foi identificada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2023 às 11:40

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 11:40

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto em uma área de mata de Nova Rosa da Penha, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (2). Foram moradores da região que acharam o corpo e acionaram a Polícia Militar.
A PM informou que recebeu a informação de que havia um homem caído atrás de uma residência no bairro. Policiais foram ao local e constataram que ele já estava sem vida e acionaram a perícia.
Questionada, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento e, por isso, não há detalhes no momento.

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