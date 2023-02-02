Homem é encontrado morto em mata atrás de casa em Cariacica

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto em uma área de mata de Nova Rosa da Penha, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (2). Foram moradores da região que acharam o corpo e acionaram a Polícia Militar.
A PM informou que recebeu a informação de que havia um homem caído atrás de uma residência no bairro. Policiais foram ao local e constataram que ele já estava sem vida e acionaram a perícia.
Questionada, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento e, por isso, não há detalhes no momento.