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Ajustando a potência

O que é remap e por que é importante entender suas consequências?

Reprogramação do motor pode ser feita em diversas categorias de veículos, como carros, motos, camionetes, caminhões, máquinas agrícolas e até mesmo em motos aquáticas

Públicado em 

23 fev 2023 às 01:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Motor de carro, mecânico
Um motor foi projetado por engenheiros que fizeram inúmeros testes nessa parte tão importante de um veículo Crédito: Shutterstock
Antes de expor minha opinião sobre remap ou remapeamento do motor é importante explicar do que se trata esse procedimento. Remap ou remapeamento do motor é uma alteração no software responsável pela administração do motor do veículo. É um ajuste do veículo com a intenção de permitir um melhor desempenho para cada necessidade.
Vale frisar que esse procedimento pode ser feito em diversas categorias de veículos, como carros, motos, camionetes, caminhões, máquinas agrícolas e até mesmo em moto aquática. Todo veículo que tenha uma peça chamada de central eletrônica de injeção (ECU), pode receber uma reprogramação.
O principal argumento dos adeptos desse tipo de procedimento é que os veículos vêm com limitações de fábrica. Ou seja, ao fazer um remap no motor de um carro, são liberados mais potência e torque.
Muitas pessoas defendem esse tipo de procedimento, principalmente quem oferece esse tipo de serviço. Particularmente, sou muito resistente a qualquer alteração feita no automóvel.
Vale lembrar que um motor foi projetado por engenheiros que fizeram inúmeros testes nessa parte tão importante de um veículo. Esses testes são realizados para que ajustes aconteçam de modo a aumentar a vida útil desse motor. Não acredito que ocorra uma margem de segurança quando é feito qualquer tipo de alteração no funcionamento do motor.
A pessoa que faz isso pode nunca ter problema, porém, a vida útil do motor pode ser diminuída. Sem contar o tipo de uso que pode influenciar no desgaste dos componentes mecânicos do veículo em questão.
Minha orientação para quem é adepto de uma maior esportividade é buscar adquirir um veículo com um motor mais potente já projetado de fábrica. Dessa maneira, você terá um automóvel com um propulsor que foi feito para entregar aquela potência que você espera encontrar num modelo verdadeiramente esportivo.

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Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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