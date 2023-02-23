O que é remap e por que é importante entender suas consequências?

Um motor foi projetado por engenheiros que fizeram inúmeros testes nessa parte tão importante de um veículo Crédito: Shutterstock

Antes de expor minha opinião sobre remap ou remapeamento do motor é importante explicar do que se trata esse procedimento. Remap ou remapeamento do motor é uma alteração no software responsável pela administração do motor do veículo. É um ajuste do veículo com a intenção de permitir um melhor desempenho para cada necessidade.

Vale frisar que esse procedimento pode ser feito em diversas categorias de veículos, como carros, motos, camionetes, caminhões, máquinas agrícolas e até mesmo em moto aquática. Todo veículo que tenha uma peça chamada de central eletrônica de injeção (ECU), pode receber uma reprogramação.

O principal argumento dos adeptos desse tipo de procedimento é que os veículos vêm com limitações de fábrica. Ou seja, ao fazer um remap no motor de um carro, são liberados mais potência e torque.

Muitas pessoas defendem esse tipo de procedimento, principalmente quem oferece esse tipo de serviço. Particularmente, sou muito resistente a qualquer alteração feita no automóvel.

Vale lembrar que um motor foi projetado por engenheiros que fizeram inúmeros testes nessa parte tão importante de um veículo. Esses testes são realizados para que ajustes aconteçam de modo a aumentar a vida útil desse motor. Não acredito que ocorra uma margem de segurança quando é feito qualquer tipo de alteração no funcionamento do motor.

A pessoa que faz isso pode nunca ter problema, porém, a vida útil do motor pode ser diminuída. Sem contar o tipo de uso que pode influenciar no desgaste dos componentes mecânicos do veículo em questão.