Ford Mustang Mach 1 chega ao Brasil a partir de R$ 499 mil

Ford Mustang Mach 1 Crédito: Ford/Divulgação

Produzido em edição limitada, o novo Ford Mustang Mach 1 começou a ser vendido nas concessionárias especializadas da marca no Brasil. O primeiro lote de 80 unidades do esportivo terminou em apenas um dia. Com preço base de R$ 499 mil - que pode variar com os impostos estaduais -, o modelo substitui a versão Black Shadow no país. As entregas estão previstas para junho.

O primeiro Mach 1 foi lançado em 1969, com a proposta de fazer uma ponte entre o Mustang GT e o Shelby®. A performance já nasceu incorporada ao seu nome, que é a medida padrão da velocidade do som (1.235 km/h). Em seu ano de estreia, ele estabeleceu 295 recordes de velocidade e resistência. Teve duas atualizações em 1974 e 2003 e volta agora, 17 anos depois, como modelo 2021, com o motor mais potente da linha, design exclusivo, aerodinâmica refinada e vários aprimoramentos mecânicos para dar continuidade a esse legado.

Entre outros avanços, o novo Mach 1 traz várias peças dos icônicos modelos Bullitt, Shelby® GT350 e Shelby® GT500, incluindo sistema de arrefecimento do diferencial traseiro e radiador da transmissão. Também é o primeiro Mustang conectado, com o aplicativo FordPassTM Connect para acesso remoto a funções do veículo.

"O novo Mustang Mach 1 foi refinado para oferecer uma experiência de direção única. É um carro exclusivo, feito para quem ama a potência e a performance, digno de colecionador" Marcel Bueno - Diretor de Marketing da Ford

O Mustang Mach 1 de quarta geração é um carro focado em performance, desenvolvido para oferecer uma experiência incomparável na pista. Acelera de 0 a 100 km/h em 4,3 segundos, tem velocidade máxima de 250 km/h, limitada eletronicamente, e exibe um comportamento dinâmico fora do comum.

Seu conjunto formado por motor Coyote V8 5.0 e transmissão automática de dez velocidades conta com uma calibração exclusiva que gera um ganho de 17 cv, entregando a potência de 483 cv (a 7.250 rpm) e torque máximo de 56,69 kgfm (a 4.900 rpm).

O Mach 1 tem também um novo conversor de torque, com trocas mais rápidas, e componentes de alta performance. Entre eles, estão a barra antitorção e o sistema de indução de ar “open air box” do Mustang Bullitt.

O coletor de admissão, o corpo de borboletas maior, o sistema de arrefecimento do motor e o radiador da transmissão vêm do Shelby® GT350. Já o escapamento, o difusor traseiro, o conjunto de braços e buchas da suspensão traseira e o sistema de arrefecimento do diferencial traseiro são compartilhados com o Shelby® GT500.

A suspensão adaptativa MagneRide, com fluido eletromagnético viscoso, também conta com uma calibração exclusiva que aumenta a performance na pista.

REFERÊNCIAS CLÁSSICAS

O Mustang Mach 1 tem um estilo repleto de referências históricas, com uma releitura moderna que o torna único – começando pela faixa preta com friso colorido no capô e nas laterais. A esportividade das linhas é realçada pelo extenso trabalho de refinamento aerodinâmico, que faz o carro parecer “colado” ao chão e resultou em uma melhora de 22% no “downforce”.

A frente traz uma nova grade, com o emblema do cavalo no centro e dois grafismos redondos que remetem aos faróis auxiliares do modelo 1969. O para-choque também tem desenho exclusivo, com um novo difusor inferior e duas entradas de ar laterais para suprir os novos radiadores.

Ford Mustang Mach 1 Crédito: Ford/Divulgação

Na lateral, os grafismos nas portas e na região inferior da carroceria se conectam com o carro original, complementados pelo emblema Mach 1 no paralama dianteiro. As rodas de 19 polegadas com acabamento cinza brilhante deixam à mostra os poderosos freios Brembo®. Os pneus são 255/40 R19 na dianteira e 275/40 R19 na traseira.

Na traseira, chama a atenção o novo aerofólio de perfil discreto e eficiente, bem como o difusor com recortes triangulares e as quatro ponteiras de escapamento integradas, trazidos do Shelby® GT500. As lanternas são interligadas por uma faixa preta, com a assinatura Mach 1 no centro. Além disso, o novo assoalho é um item que fica fora da vista e tem uma função aerodinâmica importante: ajuda a direcionar o fluxo de ar para refrigeração do motor, da transmissão e dos freios quando o carro trabalha no limite.

O Mustang Mach 1 é disponível em oito combinações de cores exclusivas. O cinza Dover traz faixas pretas com contorno laranja. Nos modelos branco Ártico, preto Astúrias e prata Orvalho, esse contorno é vermelho. Já no azul Indianápolis, laranja Astana, vermelho Arizona e amarelo Talladega o contraste é feito com o branco.

POR DENTRO

O Mach 1 tem um interior esportivo e requintado, com cores e materiais de acabamentos primorosos. A placa afixada no painel com o número de identificação de cada veículo reforça a sua exclusividade.

A cabine em estilo cockpit, com forte influência aeronáutica, é focada na ergonomia. Os comandos na direção e no painel, o painel de instrumentos digital, o câmbio e o console central contribuem para essa sensação de fuselagem de avião, inspirados em velocidade.

Ford Mustang Mach 1 Crédito: Ford/Divulgação

Os bancos fazem um tributo ao Mach 1 original, com recortes horizontais e um detalhe de cor contrastante no encosto – laranja na versão cinza Dover e em tom claro nas demais. O revestimento em couro perfurado serve também ao sistema de aquecimento e resfriamento, outro item de conforto.

DIREÇÃO

O Mustang Mach 1 tem sete modos de direção – Normal, Esportivo, Esportivo+, Pista, Drag, Neve/Molhado e My Mode –, que adaptam as configurações do veículo para extrair o melhor desempenho em cada condição de pista. Com um comando no painel, variam os parâmetros de: velocidade da troca de marchas, resposta do acelerador, atuação dos freios ABS, controle de estabilidade, ajuste da direção, suspensão adaptativa e ruído do escapamento.

O painel de instrumentos digital de 12 polegadas permite ao motorista personalizar cores e mostradores e dá acesso aos Track Apps, que inclui o marcador de 0 a 100 km/h e o Line Lock para “burn out”.

Ford Mustang Mach 1 Crédito: Ford/Divulgação

O escapamento com ajuste de válvula ativo oferece quatro níveis sonoros: silencioso, normal, esportivo e pista. O modo silencioso pode ser agendado, por exemplo, para não incomodar os vizinhos de manhã. Nos modos esportivo e pista o som fica mais encorpado, uma sensação incomparável para os fãs de performance.

SEGURANÇA

O Mach 1 foi feito para entregar alta performance nas condições mais extremas, como em pistas ou “track day”, e vem com um conjunto robusto de segurança. Ele tem freios dianteiros Brembo® de 15” com pinças de alumínio, seis pistões de 36 mm e pastilhas desenvolvidas para as pistas.

Na parte de segurança autônoma, é equipado com alerta de colisão com detecção de pedestres e frenagem de emergência, assistente de permanência em faixa e alerta de fadiga. Tem ainda oito airbags (frontais, de cortina, joelhos e tórax), controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, câmera de ré com sensor de estacionamento, farol alto automático, sensor de chuva e monitoramento individual de pressão dos pneus.

CONECTIVIDADE

O Mach 1 é o primeiro Mustang conectado da América do Sul, equipado com o sistema FordPassTM Connect que dá acesso a informações e comandos do veículo pelo celular. Como, por exemplo, travar e destravar portas com apenas um toque, de maneira remota, ou ingressar no veículo sem a chave.

O usuário também pode dar partida remota e ligar o ar-condicionado para deixar o carro na temperatura desejada. O sistema ainda envia notificação de alarme em tempo real e mostra a localização do veículo. Outra vantagem é não ser surpreendido por pneus com pressão baixa, usando o sistema de monitoramento.