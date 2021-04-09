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Zero emissão

Chevrolet anuncia versões elétricas da Silverado e GMC Hummer

A Factory Zero será renovada para a produção exclusiva de veículos zero emissão, entre eles a recém-anunciada versão elétrica da Silverado e do Hummer

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 17:48

Publicado em 

09 abr 2021 às 17:48
O GMC Hummer EV SUV representa o próximo capítulo de uma fase eletrificada. A previsão é que a produção comece no fim de 2021.
O GMC Hummer EV SUV representa o próximo capítulo de uma fase eletrificada. A previsão é que a produção comece no fim de 2021. Crédito: Chevrolet/Divulgação
A General Motors (GM) anunciou que lançará a primeira versão elétrica da picape Chevrolet Silverado, o modelo mais vendido da empresa nos Estados Unidos. O objetivo é liderar o segmento de Veículos Elétricos (EVs) na América do Norte até metade da década.
De acordo com o presidente global da companhia, Mark Reuss, a picape será produzida na Factory Zero, em Detroit, nos Estados Unidos. Ainda segundo o executivo, o GMC Hummer EV SUV também será produzido na mesma fábrica voltada para veículos de zero emissão.
Com um investimento de 27 bilhões de dólares no desenvolvimento de veículos elétricos, a GM projeta comercializar mais de 1 milhão dos automóveis pelo mundo até 2025.

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"Nosso objetivo é que esses veículos mudem a forma como o mundo enxerga os carros elétricos. Iremos manter tudo o que os consumidores apreciam na Silverado e integrar em uma picape elétrica para os mais diversos tipos de clientes", afirma Mark Reuss.
Para reduzir o tempo de desenvolvimento dos novos produtos, quase pela metade, a GM conta com plataforma Ultium, específica para EVs, e ferramentas de desenvolvimento virtual.
Projetada desde o início para ser um veículo elétrico legítimo, a previsão é de que a Silverado supere os 640 quilômetros de autonomia com carga total das baterias quando chegar ao mercado.

HUMMER EV SUV

Já o Hummer EV SUV representa o próximo capítulo de uma fase eletrificada. A previsão é que a produção comece no fim de 2021.
Com até três unidades de propulsão que, juntas, ultrapassam os 840 cavalos de potência, o veículo consegue arrancar de 0-100 km/h em cerca de 3,5s.
O Hummer ainda oferece o modo Crabwalk para esterçamento das quatro rodas em manobras, o Super Cruise para condução autônoma em estradas e um gerador próprio capaz de alimentar desde eletrônicos até outros EVs.
(Com informações da General Motors)

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