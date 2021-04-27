Nova geração do Ford Bronco Sport chega ao Brasil em maio

Apesar de novo no Brasil, o modelo é inspirado no utilitário que foi produzido durante três décadas nos Estados Unidos Crédito: Ford/Divulgação

O Ford Bronco Sport chega ao Brasil como lançamento inédito da montadora norte-americana no país. Com data de estreia programada para 20 de maio, o SUV deve incrementar ainda mais a gama de utilitários esportivos que tem crescido e caído no gosto do consumidor brasileiro.

Apesar de novo no país, o modelo é inspirado no utilitário que foi produzido durante três décadas nos Estados Unidos (de 1966 a 1996) e tornou-se um ícone 4x4. Além do Bronco Sport, a nova família é composta dos modelos de duas portas e quatro portas.

A configuração básica do Bronco Sport que será vendido localmente, segundo a montadora, é a versão Wildtrak. Além de motor 2.0 EcoBoost, transmissão automática de oito velocidades e tração 4x4 de série, o SUV virá equipado com os chamados G.O.A.T. Modes, que ajustam automaticamente os parâmetros do veículo para cada condição de pista. O sistema conta com sete modos de direção – Normal, Eco, Esportivo, Escorregadio, Areia, Lama e Rock Crawl (Rocha) – selecionados por meio de um botão no painel.

De acordo com o diretor do Grupo Contauto, Apolo Figueiredo Rizk, o Ford Bronco é um carro muito interessante principalmente pela sua versatilidade. “É um veículo que conseguiu reunir um motor de muita potência e desempenho, que é um característica dos carros utilizados nas áreas rurais, com o conforto e o requinte de um carro típico do perímetro urbano. E esse diferencial merece ser frisado, pois garante ao cliente ter um carro de luxo que sabe ser 'casca grossa' quando é necessário”, disse.

A configuração básica do Bronco Sport que será vendido localmente, segundo a montadora, é a versão Wildtrak Crédito: Ford/Divulgação

As tecnologias de assistência ao motorista do Bronco Sport incluem piloto automático com Stop and Go e alerta de colisão com assistente autônomo de frenagem e detecção de pedestres, entre outros recursos desenvolvidos para facilitar a direção tanto na cidade como em ambientes off-road. O veículo vem com nove airbags e sistemas projetados para proteção e conforto.

No quesito conectividade, o Bronco Sport possui o aplicativo FordPass e soluções inteligentes de conveniência, como abertura independente do vidro traseiro e porta-malas com sistema de gerenciamento de carga. O preço ainda não foi divulgado, mas deve ficar em torno de R$ 230 mil a R$ 250 mil.