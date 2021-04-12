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Limpeza e hidratação

Saiba como cuidar dos bancos de couro do seu veículo

Conhecido por ser mais prático e confortável para os motoristas, esse tipo de material precisa de alguns cuidados na hora de realizar a manutenção

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 15:02

Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

12 abr 2021 às 15:02
Para quem quer fazer a limpeza em casa, o recomendado é utilizar apenas sabão de coco.
Para quem quer fazer a limpeza em casa, o recomendado é utilizar apenas sabão de coco. Crédito: Freepik
Confortáveis e práticos, os bancos de couro hoje são bem mais comuns, já que chamam atenção pelo ar sofisticado que dão ao automóvel. Para manter a vida útil, é preciso ter os cuidados em dia. Portanto, limpeza e hidratação são indispensáveis na rotina de manutenção desses itens.
“Mesmo veículos que não trazem isso de fábrica, os próprios clientes, dificilmente abrem mão da instalação nas concessionárias”, comenta o gerente da unidade de Vitória da Vitória Motors Jeep, Francisco Braga.
Segundo ele, existem dois tipos de bancos de couro. Aqueles que são feitos 100% de pele animal, e o ecológico, mais utilizado atualmente, em que 70% é sintético. Os outros 30% de material original são distribuídos apenas onde há atrito com o corpo.
“O couro sintético aguenta mais água e não precisa hidratar, apenas manter uma limpeza regular”, destaca o proprietário da Top Couro, Márcio Labati. “Por isso, o mercado cresceu muito para esse tipo de item porque é mais prático e confortável. Ele fornece uma aparência mais luxuosa e higiênica ao veículo”, acrescenta.

CONFIRA 5 DICAS PARA CUIDAR DOS BANCO DE COURO

Evite molhar o banco

De acordo com Mário Labati, é importante hidratar os bancos a cada cinco meses. Isso porque, a incidência solar pode desgastar o material. “Não é indicado hidratante para a pele porque ele deixa o banco escorregadio”, afirma.
Para quem quer fazer a limpeza em casa, o recomendado é utilizar apenas sabão de coco. Francisco Braga afirma que o ideal são os produtos especializados, já que os mais abrasivos, como álcool, querosene e removedores, podem danificar o material.
A ação solar pode ressecar os bancos, gerar rachaduras e tirar o brilho dos assentos. Por isso, é importante que o carro não fique muito exposto ao sol ou locais abafados.
Devido a alta capacidade térmica, os bancos de couro podem armazenar mais calor, na mesma medida que são capazes de reter temperaturas mais amenas. Por isso, Francisco Braga afirma que eles podem ajudar a resfriar o carro mais rápido. Se o automóvel ficou muito tempo exposto ao sol, a dica é deixar o ar-condicionado ligado por alguns minutos antes de entrar no veículo.
Apesar do couro sintético ser mais resistente à água, não é recomendável abusar disso. Ao sair da praia, evite sentar molhado no banco. Já que a água salgada do mar pode danificá-lo. “Caso isso aconteça é preciso limpar imediatamente com um pano úmido”, indica Mario Lambati.

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