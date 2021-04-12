Saiba como cuidar dos bancos de couro do seu veículo

Evite molhar o banco

De acordo com Mário Labati, é importante hidratar os bancos a cada cinco meses. Isso porque, a incidência solar pode desgastar o material. “Não é indicado hidratante para a pele porque ele deixa o banco escorregadio”, afirma.

Para quem quer fazer a limpeza em casa, o recomendado é utilizar apenas sabão de coco. Francisco Braga afirma que o ideal são os produtos especializados, já que os mais abrasivos, como álcool, querosene e removedores, podem danificar o material.

A ação solar pode ressecar os bancos, gerar rachaduras e tirar o brilho dos assentos. Por isso, é importante que o carro não fique muito exposto ao sol ou locais abafados.

Devido a alta capacidade térmica, os bancos de couro podem armazenar mais calor, na mesma medida que são capazes de reter temperaturas mais amenas. Por isso, Francisco Braga afirma que eles podem ajudar a resfriar o carro mais rápido. Se o automóvel ficou muito tempo exposto ao sol, a dica é deixar o ar-condicionado ligado por alguns minutos antes de entrar no veículo.