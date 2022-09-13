Linha 2023 da Honda CG 160 Start traz nova cor como destaque

A Honda CG, primeira motocicleta fabricada pela marca japonesa no Brasil, acaba de alcançar um importante marco – 14 milhões de unidades produzidas no país desde 1976, quando as primeiras CG 125 saíram da linha de montagem de Manaus. Desde então, o modelo passou por nove gerações e evoluiu em vários aspectos – tecnologia, segurança e motorização.
Presente na vida dos brasileiros há mais de quatro décadas, a Honda CG conquistou a liderança nacional de vendas de motocicletas adotando a estratégia de oferecer versões do modelo diferenciadas entre si, com o objetivo de atender aos mais variados tipos de clientes de modo mais preciso.
Na linha 2023, a CG introduz uma nova opção de cor na mais econômica de suas versões, a Start. A novidade é a cor azul perolizado, que se une às tradicionais vermelho e preto, completando o trio de opções disponível para a variante.
O preço público sugerido da CG 160 Start 2023 será de R$ 12.650, com base no Distrito Federal, não inclusas despesas de frete e seguro. A garantia é de três anos sem limite de quilometragem. A versão já está disponível nas concessionárias de todo o Brasil.
MODELO MAIS ACESSÍVEL
A Start surgiu em 2015 para ser a mais acessível da família CG. O perfil da versão atende aos clientes que almejam a versatilidade, economia e robustez tradicionais da CG, com um preço de aquisição mais reduzido em relação ao dos modelos mais equipados.
Inicialmente movida por um motor de 150 cc, a CG Start foi imediatamente reconhecida como ideal para os que queriam gastar o mínimo levando para casa o máximo: de fato, desde seu lançamento, componentes essenciais como motor – que se tornou 160 cc em 2016 – e chassi sempre foram idênticos aos utilizados na mais elaborada das CG, a Titan. Nesta história de oito anos, nada menos do que 609.981 CG Start foram produzidas até julho de 2022 (91.748 delas com motor 150 cc).
Com forte vocação urbana, a CG 160 Start ganhou ainda mais relevância com o aquecimento do mercado de entregas durante a pandemia. Na linha 2022, ela recebeu novos painel e carenagem frontal. Para 2023, no âmbito técnico/estilístico, não ocorreram modificações.
O motor da CG 160 continua a ser o mesmo de toda a linha. Trata- se do mais potente do segmento, um monocilíndrico de quatro tempos de 162,7 cm 3 com duas válvulas, capaz de gerar 15,1 cavalos (etanol) e 14,9 cavalos (gasolina) de potência a 8 mil rpm e torque de 1,54 kgfm (etanol) e 1,40 kgfm (gasolina) a 6 mil rpm.
O câmbio tem 5 velocidades e a embreagem multidisco é em banho de óleo. No chassi tipo Diamond, feito em chapa de aço estampado, o motor cumpre papel estrutural.
Completa a parte ciclística a robusta suspensão dianteira telescópica tipo Showa SFF (Separated Function Fork), a traseira com conjuntos amortecedor-mola de dupla ação (com possibilidade de regulagem na carga da mola em cinco posições) e sistema de frenagem com tecnologia CBS (Combined Brake System), que distribui a frenagem entre as rodas. Estas, raiadas com aros de aço “Black Chrome”, são exclusividade da CG 160 Start. São dotadas de freios a tambor, com 130 milímetros de diâmetro.