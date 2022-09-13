Linha 2023 da Honda CG 160 Start traz nova cor como destaque

O câmbio tem 5 velocidades e a embreagem multidisco é em banho de óleo Crédito: Honda/Divulgação

A Honda CG, primeira motocicleta fabricada pela marca japonesa no Brasil, acaba de alcançar um importante marco – 14 milhões de unidades produzidas no país desde 1976, quando as primeiras CG 125 saíram da linha de montagem de Manaus. Desde então, o modelo passou por nove gerações e evoluiu em vários aspectos – tecnologia, segurança e motorização.

Presente na vida dos brasileiros há mais de quatro décadas, a Honda CG conquistou a liderança nacional de vendas de motocicletas adotando a estratégia de oferecer versões do modelo diferenciadas entre si, com o objetivo de atender aos mais variados tipos de clientes de modo mais preciso.

Na linha 2023, a CG introduz uma nova opção de cor na mais econômica de suas versões, a Start. A novidade é a cor azul perolizado, que se une às tradicionais vermelho e preto, completando o trio de opções disponível para a variante.

Na linha 2023, a CG introduz uma nova opção de cor na mais econômica de suas versões, a Start. Crédito: Honda/Divulgação

O preço público sugerido da CG 160 Start 2023 será de R$ 12.650, com base no Distrito Federal, não inclusas despesas de frete e seguro. A garantia é de três anos sem limite de quilometragem. A versão já está disponível nas concessionárias de todo o Brasil.

MODELO MAIS ACESSÍVEL

A Start surgiu em 2015 para ser a mais acessível da família CG. O perfil da versão atende aos clientes que almejam a versatilidade, economia e robustez tradicionais da CG, com um preço de aquisição mais reduzido em relação ao dos modelos mais equipados.

Inicialmente movida por um motor de 150 cc, a CG Start foi imediatamente reconhecida como ideal para os que queriam gastar o mínimo levando para casa o máximo: de fato, desde seu lançamento, componentes essenciais como motor – que se tornou 160 cc em 2016 – e chassi sempre foram idênticos aos utilizados na mais elaborada das CG, a Titan. Nesta história de oito anos, nada menos do que 609.981 CG Start foram produzidas até julho de 2022 (91.748 delas com motor 150 cc).

Modelo acaba de alcançar 14 milhões de unidades produzidas no país desde 1976 Crédito: Honda/Divulgação

Com forte vocação urbana, a CG 160 Start ganhou ainda mais relevância com o aquecimento do mercado de entregas durante a pandemia. Na linha 2022, ela recebeu novos painel e carenagem frontal. Para 2023, no âmbito técnico/estilístico, não ocorreram modificações.

O motor da CG 160 continua a ser o mesmo de toda a linha. Trata- se do mais potente do segmento, um monocilíndrico de quatro tempos de 162,7 cm 3 com duas válvulas, capaz de gerar 15,1 cavalos (etanol) e 14,9 cavalos (gasolina) de potência a 8 mil rpm e torque de 1,54 kgfm (etanol) e 1,40 kgfm (gasolina) a 6 mil rpm.

Painel se manteve o mesmo da versão anterior Crédito: Honda/Divulgação

O câmbio tem 5 velocidades e a embreagem multidisco é em banho de óleo. No chassi tipo Diamond, feito em chapa de aço estampado, o motor cumpre papel estrutural.