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Mercado aquecido

Venda de veículos registra alta e deve fechar ano em crescimento

Aumento dos emplacamentos no país em relação ao mesmo período de 2021 foi de 2,1%, segundo levantamento divulgado nesta semana pela Fenabrave

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 12:02

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

05 out 2022 às 12:02
Emplacamentos registram alta e devem fechar o ano em crescimento
Fenabrave projeta a manutenção dos números obtidos em 2021 Crédito: Freepik
Pela primeira vez em 2022, os emplacamentos de veículos cresceram, registrando números acima do mesmo período do ano anterior. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (4) pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), entidade que representa as concessionárias no Brasil.
Como perspectiva para os três últimos meses do ano, a Fenabrave projeta a manutenção dos números obtidos em 2021. Caso a produção de veículos se normalize nesses próximos meses, pode haver um crescimento, atingindo as projeções iniciais da entidade, que apontavam aumento de 4,4% na venda de automóveis e comerciais leves.
“Os segmentos conseguiram bons resultados, especialmente a partir do segundo trimestre. E acredito que podemos encerrar o ano com o número de emplacamentos próximo da estabilidade ou levemente positivo”, avalia o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior.

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Após fechar o primeiro trimestre de 2022 com uma queda de 24,8%, influenciada, principalmente, pela redução na produção registrada nesse mesmo período, o segmento de automóveis e comerciais leves voltou a reagir nos meses seguintes, acompanhando o ritmo da produção nacional.
No acumulado de janeiro a setembro, o crescimento foi de 2,1% e as médias diárias de emplacamentos passaram de 8.446 unidades no mês de agosto, para 8.592 em setembro. Apesar da queda de 3,3% em relação a agosto, o Setor registrou alta de 19,3% sobre setembro de 2021.
“A queda, em relação a agosto, foi explicada pela diferença de dias úteis (21 em setembro ante 23 em agosto). Nas vendas diárias, o setor teve um resultado superior a agosto e a curva de crescimento tem se mostrado consistente”, afirma.

ELÉTRICOS E MOTOCICLETAS

Outro resultado positivo foi o do emplacamento dos veículos elétricos, que teve alta de 50,31% com relação a agosto, totalizando 6.391 carros com essa tecnologia emplacados em setembro, acumulando 32.242 unidades no ano, registrando um índice acumulado de 41,75% ao ano e de 131,98% quando comparado ao mesmo período em 2021.
“Atualmente, o consumidor já conta com uma boa variedade de opções de eletrificados e a tendência é de que o segmento continue em crescimento nos próximos anos”, diz.

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O mesmo pode ser dito do segmento de motocicletas, que manteve a alta nas vendas diárias em setembro, registrando crescimento de 4,30% com relação a agosto e 17,24% no acumulado do ano quando comparado ao ano passado e aumento de 13,62% em relação ao mesmo período de 2021.
Essa alta é fomentada pela procura de um transporte individual econômico e o aumento dos serviços de entrega. “Com alta nas vendas diárias em setembro, o segmento se mantém dentro das expectativas de crescimento da Fenabrave. No ano, a elevação está muito associada às nossas projeções oficiais”, acrescenta.

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