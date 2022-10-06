Modelo 2023 da Honda Elite 125 traz nova opção de cor

A Elite é a mais acessível do line-up de scooters da marca Crédito: Honda/Divulgação

Porta de entrada da Honda no segmento de scooters, a Elite 125 sempre teve como um de seus maiores atrativos ser uma solução de mobilidade ao congestionamento das grandes cidades no dia a dia. A grande capacidade de se adaptar a múltiplas utilizações e adequada ao uso ameno dos que desejam apenas um veículo prático e divertido, para curtos deslocamentos, se encaixa no papel de vetor urbano rápido e confiável.

A Elite é a mais acessível do line-up de scooters da marca, que conta ainda com a PCX, a ADV, a Forza e a X-ADV. A Elite 125 2023 será oferecida em três opções de cores – a inédita prata metálico, o vermelho perolizado e o cinza metálico.

A Elite entrega uma potência de 9,34 cavalos associada ao torque de 1,05 kgfm Crédito: Honda/Divulgação

O modelo está previsto para chegar às concessionárias este mês. O preço público sugerido, com base no Distrito Federal, é de R$ 11.740, não incluindo frete e seguro. A garantia é de três anos sem limite de quilometragem, mais óleo Pro Honda grátis em sete revisões.

Equipada com um motor monocilíndrico OHC de 124,9 cc, arrefecido a ar e com sistema de injeção eletrônica PGM-FI, a Elite entrega uma potência de 9,34 cavalos associada ao torque de 1,05 kgfm e tem no baixo peso – 104 quilos – um aliado no trânsito pesado e em aclives. A transmissão é automática do tipo CVT.

Na ciclística, o chassi aço tipo “underbone”, na avaliação da Honda, combina resistência com maneabilidade, valorizada pela suspensão dianteira por garfo telescópico e roda de 12 polegadas. Na traseira, o sistema tem monoamortecedor com regulagem na carga da mola e roda de 10 polegadas. A frenagem é por sistema CBS - Combined Brake System –, com disco na dianteira e tambor atrás.

Modelo possui compartimento sob o assento, onde pode ser colocado um capacete Crédito: Honda/Divulgação

A linha 2023 da Elite 125 mantém o grupo óptico iluminado por LEDs, o painel de instrumentos de LCD, as alças para o garupa e os cavaletes central e lateral. Uma das características mais apreciadas na Elite 125 é a facilidade para o piloto colocar os pés no chão, vinda da altura do assento, de apenas 77,2 centímetros.