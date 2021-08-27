Triumph Trident 660 chega ao Brasil e marca estreia em novo segmento

A nova Trident vem com três recursos tecnológicos: dois modos de pilotagem, controle de tração ajustável e sistema de aceleração ride-by-wire. Crédito: Triumph/Divulgação

Em uma “avant-première” para um seleto grupo de concessionários, a Triumph do Brasil apresentou oficialmente algumas novidades. A principal delas é a chegada da Trident 660, moto que marca a estreia da fabricante inglesa no segmento roadster de média cilindrada. A montadora também contará no seu portfólio com duas versões limitadas: a Rocket 3 R Black Edition e a Tiger 900 Rally Pro All Black Edition.

Os três modelos devem ser apresentados em breve à imprensa especializada, e o início das vendas se iniciará, provavelmente, entre o final de setembro e o início de outubro. Os preços ainda não foram definidos.

A roadster Trident 660 traz design minimalista, combinado com um novo motor de três cilindros, de 660cc, com três opções de cores: preto, cinza e vermelho. A marca inglesa promete uma moto ágil e versátil para uso urbano. Desenvolvido especificamente para a Trident, o propulsor oferece um equilíbrio entre torque e potência. O motor tem 80 cavalos (a 10.250 rpm) e mais de 90% da força já está disponível na maior parte da faixa de rotação, chegando a 6 kgfm (a 6.250 rpm) de torque. A moto conta com câmbio de 6 velocidades.

Com designer minimalista e versátil para uso urbano, a Trident 660 vem com novo motor de três cilindros, de 660cc. Crédito: Triumph/Divulgação

A parte ciclística da Trident está ancorada em um chassi tubular de aço. A geometria deixou a roadster inglesa bastante agressiva na “tocada”. Conta com garfos invertidos com 120 milímetros de curso na dianteira e, na traseira, monoamortecedor com pré-carga ajustável, ambos da marca Showa. Para completar, o sistema de freios da Nissin oferece boa potência de frenagem com pinças dianteiras deslizantes de dois pistões, com discos duplos leves de 310 milímetros na frente e pinça traseira de pistão único. A moto tem rodas de liga leve de 17 polegadas e pesa 189 quilos (a seco).

O sistema de freios oferece boa potência de frenagem com pinças dianteiras deslizantes de dois pistões, com discos duplos leves de 310 milímetros na frente e pinça traseira de pistão único. Crédito: Triumph/Divulgação

A nova Trident virá equipada com três recursos tecnológicos que estão na medida certa: dois modos de pilotagem, controle de tração ajustável e sistema de aceleração ride-by-wire (sem cabo). Os modos de pilotagem são “Road” (estrada) e “Rain” (chuva), que aumentam o controle e a segurança por meio do ajuste eletrônico do mapa de aceleração e do controle de tração. A iluminação é em leds.