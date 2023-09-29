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Alterações epidérmicas

Novas cores da Honda XRE 190 tentam trazer modernidade para a trail

Sete anos após o seu lançamento, a porta de entrada da família XRE preserva o conceito de trail aventureira e chega à linha 2024 sem mudanças mecânicas ou estéticas
Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

29 set 2023 às 17:16

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 17:16

Na linha 2024 da Honda XRE 190, novas cores tentam trazer modernidade para a trail
A XRE 190 é a 11ª motocicleta mais vendida do Brasil Crédito: Divulgação
A Honda tem uma tradição de oferecer motocicletas versáteis, para uma ampla variedade de usos – e as da categoria trail se destacam nesse contexto. Da fábrica de Manaus, no Amazonas, saíram modelos como a XL 250R, a XL 125S, a família NX – 125, 150, 350 Sahara –, as NXR Bros e a XRE 300, cujo sucesso resultou no lançamento da “irmã menor” XRE 190, em 2016
Sete anos após o seu lançamento, a porta de entrada da família XRE preserva o conceito de trail aventureira e chega à linha 2024 sem mudanças mecânicas ou estéticas – na verdade, traz apenas alterações nas cores oferecidas. Disponível na rede de concessionárias a partir de setembro, a linha 2024 da XRE 190 ABS, agora nas cores vermelho perolizado e cinza metálico, sai por R$ 20.360. Já a versão Adventure, disponível somente na cor verde fosco, parte de R$ 20.850.
Na linha 2024 da Honda XRE 190, novas cores tentam trazer modernidade para a trail
Na traseira, a XRE 190 tenta atender às exigências de aderência e estabilidade tanto na terra quanto no asfalto Crédito: Divulgação
O preço público sugerido tem como base São Paulo (SP) e não inclui despesas com frete ou seguro. O modelo 2024 tem três anos de garantia sem limite de quilometragem, mais óleo Pro Honda grátis em sete revisões (o fornecimento do óleo é válido a partir da terceira revisão).
Em 2023, a XRE 190 é a 11ª motocicleta mais vendida do Brasil, com os 20.477 emplacamentos nos sete primeiros meses do ano. Segundo a Honda, as diretrizes aplicadas ao projeto da XRE 190 buscaram o equilíbrio entre a facilidade de uso em qualquer tipo de terreno com a sempre bem-vinda economia, tanto de combustível quanto de exercício.
O objetivo é oferecer uma moto adequada para o dia a dia, seja como vetor de transporte ou no uso profissional, mas também se mostra competente parceira para passeios de final de semana, nos quais a tônica é o lazer.
Na linha 2024 da Honda XRE 190, novas cores tentam trazer modernidade para a trail
Segundo a Honda, as diretrizes aplicadas ao projeto da XRE 190 buscaram o equilíbrio entre a facilidade de uso em qualquer tipo de terreno Crédito: Divulgação
O caráter duplo da XRE 190 tem como forte aliado o motor monocilindrico arrefecido a ar, quatro tempos, dotado de comando único no cabeçote (OHC – Overhead Camshaft), com balancins roletados nas duas válvulas, que proporciona menores ruídos mecânicos e atrito.
Com exatos 184,4 cc e potência de 16,4 cavalos (etanol) e 16,3 cavalos e torque de 1,66 kgfm (etanol) e 1,65 kgfm (gasolina), e alimentado pelo sistema de injeção eletrônica PGM-FI Flexone, o motor da XRE 190 se deriva do propulsor da família CG. A capacidade cúbica foi elevada por meio do aumento do diâmetro do pistão, procedimento que preservou características de durabilidade e economia, acrescentando a “pegada” que permite à trail encarar terrenos ruins com facilidade.
Pelos dados da fabricante, a autonomia proporcionada pelo tanque de combustível de 13,5 litros é de 350 a 500 quilômetros, fator que torna a XRE 190 não apenas prática, mas sobretudo adaptada a percursos rodoviários ou ao uso em regiões distantes dos centros urbanos, sem grande oferta de postos de combustível.
Na linha 2024 da Honda XRE 190, novas cores tentam trazer modernidade para a trail
Na linha 2024 da Honda XRE 190, novas cores tentam trazer modernidade para a trail Crédito: Divulgação
O robusto chassi de aço tipo berço semiduplo e as suspensões – dianteira telescópica e traseira mono-amortecida, ambas de longo curso – buscam proporcionar melhor maneabilidade, alta capacidade de superação de obstáculos e segurança, fator no qual a frenagem com ABS no disco dianteiro de 240 milímetros e traseiro de 220 milímetros é fundamental.
Calçada com pneus do tipo misto, os Pirelli MT 60, de medidas 90/90-19 na dianteira e 110/70-17 na traseira, a XRE 190 tenta atender às exigências de aderência e estabilidade tanto na terra quanto no asfalto, aspecto favorecido ainda pelo baixo peso a seco, de apenas 127 quilos.
Na linha 2024 da Honda XRE 190, novas cores tentam trazer modernidade para a trail
O modelo possui pneus do tipo misto, os Pirelli MT 60, de medidas 90/90-19 na dianteira e 110/70-17 na traseira Crédito: Divulgação
A ergonomia sempre foi outro ponto de destaque na XRE 190. O banco de dois níveis e comandos bem posicionados facilitam a pilotagem. O resistente bagageiro é integrado a amplas alças laterais. Outro destaque é o painel digital, com display de LCD, no qual as informações como nível de combustível, rotação do motor, velocidade, hodômetro total, dois hodômetros parciais e consumo de combustível permitem visualização simples em qualquer condição de iluminação.

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