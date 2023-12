Motoneta injetada

Shineray Rio 125 EFI chega ao mercado nacional por R$ 10.490

Modelo é o quarto com injeção eletrônica da montadora, que é a terceira maior do segmento de duas rodas do Brasil

Está chegando às lojas próprias e revendas da Shineray a nova Rio 125 EFI, o quarto modelo com injeção eletrônica da terceira maior montadora de duas rodas do Brasil. O preço público sugerido da CUB é de R$ 10.490, um valor que coloca o modelo na disputa pelo melhor custo-benefício para o nicho das 125 cilindradas.

As Category Upper Basic ou categoria básica superior (CUB), também conhecidas como motonetas, são uma espécie de meio termo entre os scooters e as motocicletas – são equipadas com motores de baixa cilindradas, de 100 cm³ a 125 cm³, visando à economia de combustível. No Brasil, o segmento é dominado pelas Honda Pop 110i, Biz 125 e Biz 110i.

A Rio 125 EFI desembarca nas lojas com proposta urbana, e conta com DRL (Daytime Running Lights), luzes em leds, cavalete central, pisca-alerta e USB. Além das cores disponíveis anteriormente (branco, vermelho e preto), uma cor exclusiva está disponível para a motoneta da Shineray – a Cinza Nardo.

Segundo a Shineray do Brasil, a Rio 125 EFI foi desenvolvida para ser mais uma opção prática e resistente do portfólio da montadora, agregando mais modelos para a família EFI.

Seu motor é um monocilíndrico refrigerado a ar com 123,67 cc, quatro tempos, duas válvulas, OHC, com um câmbio de 4 marchas. Entrega uma potência de oito cavalos a 8 mil rpm e um torque de 0,91 kgfm a 6 mil rpm. A motoneta chega a uma velocidade de 79 km/h e o tanque de combustível leva 4,2 litros.

Chassi monobloco

O chassi é do tipo monobloco, como é característico nas CUBs. Com 1,91 metro de comprimento, 66 centímetros de largura, 75 centímetros de altura do assento, 1,27 metro de entre-eixos e 90 quilos de peso, a Rio 125 EFI conta com suspensão dianteira com garfo telescópico e traseira bi-shock.

A roda dianteira é aro 2.50 – 17 polegadas - e a traseira, aro 80 – 14 polegadas. O freio dianteiro é hidráulico a disco e o traseiro, a tambor. A carga máxima é de 150 quilos.

A Shineray do Brasil chega ao final de 2023 celebrando o sucesso dos modelos com tecnologia injetada em seu portfólio. O primeiro produto Shineray a chegar no mercado brasileiro com injeção eletrônica foi a Phoenix EFI, em agosto.

Um sucesso de vendas, que se repetiu com a Jet 125 SS EFI e com a recém-chegada da Jef, com todo o primeiro lote já vendido. Uma nova remessa da Jef está prevista para o primeiro trimestre de 2024.

A Shineray do Brasil comercializa atualmente 32 produtos, entre ciclomotores, motocicletas, scooters, quadriciclos e triciclos. A empresa tem nove lojas próprias em funcionamento: quatro em São Paulo, três em Pernambuco e duas no Ceará.

Bahia, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Minas Gerais também estão no plano estratégico de expansão da montadora. A fábrica da Shineray no Brasil está localizada no Complexo Industrial de Suape (PE), a 40 quilômetros de Recife.

