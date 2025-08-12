Home
Empresário capixaba apresenta primeira picape híbrida flex que planeja fabricar no ES

Empresário capixaba apresenta primeira picape híbrida flex que planeja fabricar no ES

Modelo apresentado em evento de bioenergia, em SP, aposta no etanol como combustível; Lecar pretende começar a produzir a partir de 2026

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 18:57

Lecar Campo
A Lecar Campo terá de 4,50m de comprimento, largura de 1,82m, altura de 1,60m e 2,70m de entre-eixos. Crédito: Lecar/Divulgação

O empresário capixaba Flávio Assis, CEO da Lecar, apresentou, nesta terça-feira, 12, a primeira picape híbrida flex que ele pretende fabricar em uma planta da montadora que será erguida no Norte do Espírito Santo. Com o nome de Campo, a picape se encaixa no segmento das compactas, sendo um pouco maior do que a Fiat Strada.

Ela traz um desenho mais futurista e combina propulsão elétrica com motor flex a etanol. A previsão é de que a picape e o outro modelo da marca, o SUV também híbrido 459, que se assemelha a um cupê, comecem a ser produzidos a partir de agosto de 2026.

“A produção da Lecar Campo Híbrida Flex e dos demais modelos da nossa linha está prevista para iniciar em agosto de 2026. Estamos estruturando toda a cadeia produtiva com foco em qualidade, inovação e sustentabilidade. Os veículos começarão a circular pelas cidades, estradas e áreas rurais do Brasil, já posicionando a Lecar como protagonista da nova indústria automotiva nacional”, afirma Assis.

Segundo o site da Lecar, onde estão já listados e especificados os modelos, a Campo está com o valor promocional de R$ 159.300 até 31 de dezembro de 2025 e pode ser reservada por meio do pagamento de um sinal. A picape terá potência de 165 cv com um motor elétrico e outro a combustão flex, alcançando uma autonomia de até 1.000 km com 30 litros de etanol, segundo a empresa.

Lecar Campo
Um dos diferenciais será a motorização da picape, que terá tração 100% elétrica e não precisará ser recarregada Crédito: Lecar/Divulgação

A picape será equipada com pneus Pirelli Scorpion All-Terrain Plus 215/R70 de 16 polegadas. Sua capacidade de carga líquida, segundo a Lecar, é de 650 kg dentro de uma caçamba de 1,30m de comprimento. A picape tem comprimento de 4,50m, largura de 1,82m, altura de 1,60m e 2,70m de entre-eixos.

Um dos diferenciais está em sua motorização: ela terá tração 100% elétrica e não precisará ser recarregada. Isso porque, segundo consta no site, o modelo usará um powertrain composto por um motor a combustão flex da Horse (a mesma fabricante dos motores da Renault) e um gerador de energia elétrica da WEG.

Esse conjunto não participa diretamente da tração do veículo e sim como gerador de energia elétrica para recarregar o banco de baterias que alimenta o motor elétrico responsável pela tração do carro, não precisando, dessa forma, de uma tomada para carregamento.

“Estamos entregando um produto que combina desempenho, sustentabilidade e independência energética. Enquanto muitos híbridos ainda dependem de combustíveis fósseis, a Lecar prioriza o etanol por ser um combustível renovável, amplamente disponível e com menor impacto ambiental. O combustível do nosso carro é também o combustível do Brasil”, explica o CEO da Lecar.

Evento de bioenergia

Lecar Campo
Flávio Assis, CEO da Lecar, ao lado do mockup da picape Campo Crédito: Lecar/Divulgação

A versão mockup (uma espécie de protótipo do veículo) foi apresentada durante a Fenasucro & Agrocana, feira de bioenergia que vai até sexta-feira, 15, em Sertãozinho (SP). A escolha foi justamente por conta do apelo na valorização do etanol, biocombustível nacional e também pela vocação da picape que, segundo a empresa, foi pensada para o agronegócio e aplicações de alta exigência em regiões do interior do Brasil.

“A Fenasucro & Agrocana é o maior evento mundial dedicado à cadeia da bioenergia e à transição energética no agronegócio. Estamos escolhendo esse palco estratégico porque a Lecar Campo híbrida flex nasce com um DNA alinhado à energia renovável. Se o etanol é bom para o Brasil, pode ser bom também para o planeta. A Lecar quer ser essa ponte entre inovação local e transformação global”, afirma Flávio Assis.

Nascido em Vitória, Flávio Assis iniciou sua trajetória no setor de cartões de alimentação. Após vender o negócio, decidiu investir na indústria automotiva, inspirando-se na história da americana Tesla, de Elon Musk. Segundo Assis, a ideia é aproveitar o potencial logístico e industrial do Espírito Santo, onde deve ser construída a fábrica da marca, em Sooretama, no Norte do Estado.

A planta ficará às margens da BR-101 e deve ter 90 mil metros quadrados de área construída. Ela contará com infraestrutura voltada à sustentabilidade, tecnologia, inovação e formação profissional.

“Nosso propósito é expandir o uso do etanol para a mobilidade global. Estamos desenvolvendo uma nova geração de veículos com tecnologia embarcada, inteligência de propulsão e responsabilidade ambiental. Acreditamos que o futuro da mobilidade brasileira será híbrido, limpo e com alma nacional”, ressalta.

*Com informações da Lecar e Fenasucro & Agrocana.

