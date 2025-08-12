Made in Brasil

Empresário capixaba apresenta primeira picape híbrida flex que planeja fabricar no ES

Modelo apresentado em evento de bioenergia, em SP, aposta no etanol como combustível; Lecar pretende começar a produzir a partir de 2026

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 18:57

A Lecar Campo terá de 4,50m de comprimento, largura de 1,82m, altura de 1,60m e 2,70m de entre-eixos. Crédito: Lecar/Divulgação

O empresário capixaba Flávio Assis, CEO da Lecar, apresentou, nesta terça-feira, 12, a primeira picape híbrida flex que ele pretende fabricar em uma planta da montadora que será erguida no Norte do Espírito Santo. Com o nome de Campo, a picape se encaixa no segmento das compactas, sendo um pouco maior do que a Fiat Strada.

Ela traz um desenho mais futurista e combina propulsão elétrica com motor flex a etanol. A previsão é de que a picape e o outro modelo da marca, o SUV também híbrido 459, que se assemelha a um cupê, comecem a ser produzidos a partir de agosto de 2026.

“A produção da Lecar Campo Híbrida Flex e dos demais modelos da nossa linha está prevista para iniciar em agosto de 2026. Estamos estruturando toda a cadeia produtiva com foco em qualidade, inovação e sustentabilidade. Os veículos começarão a circular pelas cidades, estradas e áreas rurais do Brasil, já posicionando a Lecar como protagonista da nova indústria automotiva nacional”, afirma Assis.

Segundo o site da Lecar, onde estão já listados e especificados os modelos, a Campo está com o valor promocional de R$ 159.300 até 31 de dezembro de 2025 e pode ser reservada por meio do pagamento de um sinal. A picape terá potência de 165 cv com um motor elétrico e outro a combustão flex, alcançando uma autonomia de até 1.000 km com 30 litros de etanol, segundo a empresa.

Um dos diferenciais será a motorização da picape, que terá tração 100% elétrica e não precisará ser recarregada Crédito: Lecar/Divulgação

A picape será equipada com pneus Pirelli Scorpion All-Terrain Plus 215/R70 de 16 polegadas. Sua capacidade de carga líquida, segundo a Lecar, é de 650 kg dentro de uma caçamba de 1,30m de comprimento. A picape tem comprimento de 4,50m, largura de 1,82m, altura de 1,60m e 2,70m de entre-eixos.

Um dos diferenciais está em sua motorização: ela terá tração 100% elétrica e não precisará ser recarregada. Isso porque, segundo consta no site, o modelo usará um powertrain composto por um motor a combustão flex da Horse (a mesma fabricante dos motores da Renault) e um gerador de energia elétrica da WEG.

Esse conjunto não participa diretamente da tração do veículo e sim como gerador de energia elétrica para recarregar o banco de baterias que alimenta o motor elétrico responsável pela tração do carro, não precisando, dessa forma, de uma tomada para carregamento.

“Estamos entregando um produto que combina desempenho, sustentabilidade e independência energética. Enquanto muitos híbridos ainda dependem de combustíveis fósseis, a Lecar prioriza o etanol por ser um combustível renovável, amplamente disponível e com menor impacto ambiental. O combustível do nosso carro é também o combustível do Brasil”, explica o CEO da Lecar.

Evento de bioenergia

Flávio Assis, CEO da Lecar, ao lado do mockup da picape Campo Crédito: Lecar/Divulgação

A versão mockup (uma espécie de protótipo do veículo) foi apresentada durante a Fenasucro & Agrocana, feira de bioenergia que vai até sexta-feira, 15, em Sertãozinho (SP). A escolha foi justamente por conta do apelo na valorização do etanol, biocombustível nacional e também pela vocação da picape que, segundo a empresa, foi pensada para o agronegócio e aplicações de alta exigência em regiões do interior do Brasil.

“A Fenasucro & Agrocana é o maior evento mundial dedicado à cadeia da bioenergia e à transição energética no agronegócio. Estamos escolhendo esse palco estratégico porque a Lecar Campo híbrida flex nasce com um DNA alinhado à energia renovável. Se o etanol é bom para o Brasil, pode ser bom também para o planeta. A Lecar quer ser essa ponte entre inovação local e transformação global”, afirma Flávio Assis.

Nascido em Vitória, Flávio Assis iniciou sua trajetória no setor de cartões de alimentação. Após vender o negócio, decidiu investir na indústria automotiva, inspirando-se na história da americana Tesla, de Elon Musk. Segundo Assis, a ideia é aproveitar o potencial logístico e industrial do Espírito Santo, onde deve ser construída a fábrica da marca, em Sooretama, no Norte do Estado.

A planta ficará às margens da BR-101 e deve ter 90 mil metros quadrados de área construída. Ela contará com infraestrutura voltada à sustentabilidade, tecnologia, inovação e formação profissional.

“Nosso propósito é expandir o uso do etanol para a mobilidade global. Estamos desenvolvendo uma nova geração de veículos com tecnologia embarcada, inteligência de propulsão e responsabilidade ambiental. Acreditamos que o futuro da mobilidade brasileira será híbrido, limpo e com alma nacional”, ressalta.

*Com informações da Lecar e Fenasucro & Agrocana.

