Vendas de carros no ES fecham o 1° trimestre com alta de quase 20%

Emplacamentos no ES vêm acumulando resultados consistentes neste início do ano Crédito: Shutterstock

Com o primeiro trimestre fechado, o Espírito Santo apresentou um crescimento de quase 20% em relação ao mesmo período de 2023. Dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives) indicam que, nos três primeiros meses do ano, foram comercializadas 22.182 unidades, contra 18.501 no mesmo período do ano passado, um crescimento de 19,9%.

Para o presidente do Sincodives, Augusto Giuberti, o resultado pode estar na queda das taxas de juros para o financiamento de veículos novos. “Os segmentos autos, comerciais leves e motos vêm acumulando resultados consistentes neste início do ano, alavancados pela melhora da oferta de crédito”, complementa.

Ainda sobre a performance das vendas de veículos novos no Estado, março também registrou um crescimento de 17,5% em relação a fevereiro: foram 8.277 veículos emplacados, de todas as categorias, contra 7.065 unidades no mês anterior. Também cresceu 3,35% quando analisado o mês de março de 2023: 8.277 carros vendidos, contra 8.009 emplacados em março do ano passado.

Your browser does not support the audio element. Vendas de carros no ES fecham o 1º trimestre com alta de quase 20%

Seminovos e usados

Outro mercado que registrou crescimento nos três primeiros meses do ano, no Espírito Santo, foi o de usados e seminovos , atingindo um índice de 4,9% de crescimento quando comparado ao mesmo período de 2023. Mas quando analisado o mesmo período do ano passado, houve uma queda de 10% nas vendas de usados e seminovos.

“Isso faz com que o valor total deste trimestre fique próximo ao registrado em 2021, que foi um ano de recorde histórico para veículos usados. Com elevação nas vendas de veículos novos, é possível prever um ano muito positivo para as transações de usados, já que a maioria deles é ofertada como parte do pagamento na aquisição de um zero quilômetro”, avalia o diretor-executivo do Sincodives, José Francisco Costa.

Resultados nacionais

Nas vendas nacionais, segundo a Anfavea, o indicador mais relevante com relação ao termômetro de vendas é que houve um crescimento da média diária de veículos: um aumento de 7,9% em relação a fevereiro e 8,5% sobre março de 2023.

O total de vendas em março foi de 187,7 mil unidades, mês com três dias úteis a menos que março do ano passado. Na comparação com fevereiro, houve acréscimo de 13,6%.

515 mil veículos foram comercializados no país no 1º trimestre

No ano, a média diária de emplacamentos é 12,6% superior à do primeiro trimestre de 2023. O volume acumulado no trimestre é de 515 mil veículos, ou seja, 9,1% a mais que no ano passado. Já a exportação acumulada se manteve 28% abaixo na comparação com 2023, embora os embarques de março tenham sido os maiores em sete meses, com elevação de 6,5% sobre fevereiro, segundo relatório da Anfavea.

Produção estaciona

Já a produção cresceu em março, quando comparado a fevereiro: foram 195,8 mil veículos, superando 3,2% do volume de fevereiro. No acumulado do trimestre, 538 mil unidades deixaram as linhas de montagem. Esse índice teve apenas 0,4% de crescimento, ou seja, o nível de produção ficou praticamente no mesmo patamar do primeiro trimestre de 2023.